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Την εντυπωσιακή εμφάνισή της με ένα ξεχωριστό φόρεμα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Ευγενία Σαμαρά, μέσα από μια σειρά φωτογραφιών στο Instagram.

Η ηθοποιός επέλεξε μια δημιουργία φίλης της, η οποία ανέδειξε τη γυμνασμένη πλάτη της, με την ίδια να επιστρατεύει αρκετές πόζες μπροστά στον φωτογραφικό φακό για να δείξει το αποτέλεσμα.

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«Η κοπέλα έβαλε πολλά χέρια στη μέση και έκανε πολλές πόζες για να φανεί αυτή η πλάτη από το φόρεμα-όνειρο της φίλης της από @badaye.studio», έγραψε με χιούμορ στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Κλείνοντας, η Ευγενία Σαμαρά πρόσθεσε με νόημα: «Κατά τ’ άλλα η ζωή συνεχίζεται στα κόκκινα».