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Η υπουργός θέλησε να αναδείξει έμπρακτα τη δυνατότητα συνδυασμού της επαγγελματικής σταδιοδρομίας με την οικογενειακή ζωή, υπογραμμίζοντας τον ρόλο των υποστηρικτικών πολιτικών.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτή αποτελεί την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση παρουσίας βρέφους σε τέτοιου επιπέδου πολιτική συνάντηση.

Η Σουηδία διαθέτει ένα από τα πιο εκτεταμένα συστήματα γονικής άδειας παγκοσμίως, ενισχύοντας ενεργά τη συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή των παιδιών.

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Έκπληξη προκάλεσε σε συνεδρίαση υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα η παρουσία ενός βρέφους μόλις τριών μηνών ανάμεσα στους συμμετέχοντες, σε μια εικόνα που σπάνια συναντάται σε υψηλού επιπέδου πολιτικές συναντήσεις.

Το μωρό, ο μικρός Άνταμ, συνόδευσε στο Λουξεμβούργο τη Σουηδή υπουργό Κλιματικής Πολιτικής, Ρομίνα Πουρμοχτάρι, η οποία θέλησε με αυτόν τον τρόπο να αναδείξει στην πράξη τη σημασία των πολιτικών που επιτρέπουν στους γονείς να συνδυάζουν την επαγγελματική τους πορεία με την οικογενειακή ζωή.

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Όπως ανέφερε η ίδια, η παρουσία του παιδιού της είχε σκοπό να δείξει στην πράξη ότι η μητρότητα δεν χρειάζεται να αποτελεί εμπόδιο στην επαγγελματική δραστηριότητα, σημειώνοντας ότι αυτό προϋποθέτει και έναν σύντροφο που συμμετέχει ενεργά στις οικογενειακές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο του Συμβουλίου της ΕΕ, πρόκειται για την πρώτη καταγεγραμμένη περίπτωση κατά την οποία βρέφος παρευρέθηκε σε συνεδρίαση υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Romina Pourmokhtari/ REUTERS

Η 30χρονη Ρομίνα Πουρμοχτάρι, η οποία έγινε η νεότερη υπουργός στην ιστορία της Σουηδίας όταν ανέλαβε τα καθήκοντά της το 2022, επέστρεψε πρόσφατα από άδεια μητρότητας. Την ίδια περίοδο, ο σύζυγός της βρίσκεται επίσης σε γονική άδεια και ταξίδεψε μαζί της στο Λουξεμβούργο ώστε να συμβάλει στη φροντίδα του παιδιού.

Η Σουηδία εφαρμόζει ένα από τα πιο εκτεταμένα συστήματα γονικής άδειας παγκοσμίως, το οποίο χρηματοδοτείται από υψηλή φορολογία και επιτρέπει συνολικά περίπου 16 μήνες αμειβόμενης άδειας, με μέρος αυτής να είναι αποκλειστικά δεσμευμένο για κάθε γονέα.

Οι λεγόμενες «μη μεταβιβάσιμες ημέρες» ή «μήνες του πατέρα» θεσπίστηκαν ώστε να ενισχυθεί η συμμετοχή των πατέρων στην ανατροφή των παιδιών. Η Σουηδή υπουργός τόνισε ότι τέτοιες πολιτικές, σε συνδυασμό με ευέλικτες μορφές εργασίας και πρόσβαση σε προσιτή φροντίδα παιδιών, συμβάλλουν στη μείωση της επαγγελματικής εξουθένωσης των γονέων και δημιουργούν κοινωνική και οικονομική αξία.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο αναπληρωτής υπουργός Κλίματος της Πολωνίας σχολίασε ότι η παρουσία του βρέφους δεν δημιούργησε κανένα πρόβλημα, επισημαίνοντας πως «είναι κάτι φυσιολογικό και μέρος της ζωής».

🇸🇪 🇪🇺 Swedish minister brings baby to EU talks



Sweden's environment minister Romina Pourmokhtari brought her three-month-old baby to an EU meeting, in a barrier-breaking move she said showed it was possible to be both "a present minister and a present mother". pic.twitter.com/j2EhoQw2in — AFP News Agency (@AFP) June 25, 2026