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Ο θάνατος επήλθε μετά την εφαρμογή επικίνδυνης λαβής από τον τριανταεξάχρονο παλαιστή που αγωνίζεται με το όνομα El Hijo de Fishman.

Οι θεατές αρχικά θεώρησαν ότι η ακινησία του διαιτητή αποτελούσε μέρος του θεάματος, καθυστερώντας την αντιληπτότητα της σοβαρότητας της κατάστασης.

Οι αρχές συνέλαβαν τον παλαιστή και διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, εξετάζοντας παράλληλα την έλλειψη ιατρικού προσωπικού στον χώρο της διοργάνωσης.

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Τραγική κατάληξη είχε αγώνας επαγγελματικής πάλης στο Μεξικό, όταν ένας 75χρονος διαιτητής έχασε τη ζωή του μέσα στο ρινγκ, έπειτα από επικίνδυνη λαβή που φέρεται να του έκανε ένας από τους παλαιστές. Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου, στην πολιτεία Ιδάλγο, με τους θεατές να μην αντιλαμβάνονται αρχικά τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Θύμα ήταν ο Χεράρδο Χερμάν Πινέδα, γνωστός στον χώρο της μεξικανικής πάλης με το προσωνύμιο «El Búho» («Η Κουκουβάγια»). Σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης, ο 75χρονος συμμετείχε στην αναμέτρηση που πραγματοποιήθηκε στο αθλητικό κέντρο Centro Deportivo Cultural 11 de Julio, στην περιοχή Μινεράλ ντε λα Ρεφόρμα.

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Για την υπόθεση συνελήφθη ο 36χρονος παλαιστής που αγωνίζεται με το όνομα «El Hijo de Fishman», ο οποίος φέρεται να εφάρμοσε στον διαιτητή την επικίνδυνη τεχνική «martinete», γνωστή διεθνώς ως «piledriver».

Η λαβή που προκάλεσε την τραγωδία

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια της κεντρικής αναμέτρησης της διοργάνωσης, στην οποία συμμετείχαν οι παλαιστές «El Hijo de Fishman» και «Máscara Sagrada NG».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιευτεί, ο 36χρονος φέρεται να εκτέλεσε τη συγκεκριμένη λαβή στον 75χρονο διαιτητή, ο οποίος στη συνέχεια κατέρρευσε και παρέμεινε ακίνητος στο καναβάτσο.

Η τεχνική «martinete» περιλαμβάνει την ανύψωση του αντιπάλου σε ανεστραμμένη θέση και την απότομη καθοδική κίνηση προς το ρινγκ, με το κεφάλι στραμμένο προς τα κάτω. Εάν δεν εκτελεστεί με απόλυτο έλεγχο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρούς τραυματισμούς στον αυχένα και στη σπονδυλική στήλη.

Οι θεατές αρχικά θεώρησαν ότι η ακινησία του διαιτητή αποτελούσε μέρος της σκηνοθετημένης δράσης. Στο μεξικανικό lucha libre, οι θεαματικές κινήσεις και οι προσποιητοί τραυματισμοί αποτελούν συχνά μέρος της αναμέτρησης, γεγονός που φαίνεται να καθυστέρησε την αντίληψη της σοβαρότητας του περιστατικού.

Όταν έγινε σαφές ότι ο Πινέδα δεν αντιδρούσε, κλήθηκαν διασώστες. Παρά τις προσπάθειες παροχής βοήθειας, διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

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Οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και εξετάζουν εάν η συγκεκριμένη λαβή συνδέεται άμεσα με τον θάνατο του διαιτητή.

Este es el momento en que una función de lucha libre se convierte en tragedia. El réferi Gerardo Germán Pineda, "El Búho", de 75 años, recibe un martinete durante una función en Hidalgo y queda tendido sobre la lona. Inicialmente, muchos asistentes creyeron que formaba parte del espectáculo, pero minutos después se confirmó su fallecimiento. La maniobra, conocida como martinete o piledriver, está prohibida o restringida en diversas comisiones de lucha libre por el alto riesgo de provocar lesiones cervicales y medulares. El Hijo de Fishman, de 36 años, fue detenido en el lugar por homicidio culposo y enfrenta de 5 a 15 años de prisión si es condenado; se espera una audiencia en las próximas 48 horas Una noche de entretenimiento terminó en luto para la lucha libre mexicana. #LuchaLibre #HijoDeFishman #ElBúho #Hidalgo #Martinete #Tragedia #PancracioMexicano #ÚltimaHora — El Diario de Guadalajara (@DiariodeGDL) October 8, 2026

Συνελήφθη ο 36χρονος παλαιστής

Μετά το συμβάν, αστυνομικοί της δημοτικής ασφάλειας του Μινεράλ ντε λα Ρεφόρμα συνέλαβαν τον «El Hijo de Fishman», ο οποίος οδηγήθηκε ενώπιον των αρμόδιων εισαγγελικών Αρχών.

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Η υπόθεση εξετάζεται ως πιθανή ανθρωποκτονία από αμέλεια, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο παλαιστής ενδέχεται να αντιμετωπίσει πολυετή ποινή φυλάκισης, εφόσον του απαγγελθούν σχετικές κατηγορίες και κριθεί ένοχος. Οι αναφορές στον Τύπο κάνουν λόγο για πιθανή ποινή από πέντε έως 15 χρόνια, χωρίς να έχει αποσαφηνιστεί η τελική νομική αντιμετώπιση της υπόθεσης.

Παράλληλα, οι ερευνητές εξετάζουν εάν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας κατά τη διοργάνωση του αγώνα. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στον χώρο δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο ή ιατρικό προσωπικό τη στιγμή του περιστατικού, στοιχείο που εγείρει ερωτήματα για την ετοιμότητα των διοργανωτών να αντιμετωπίσουν ένα επείγον περιστατικό.

Θλίψη στον κόσμο της μεξικανικής πάλης

Ο Χεράρδο Χερμάν Πινέδα ήταν γνωστή μορφή της ανεξάρτητης μεξικανικής πάλης, με μακρά παρουσία ως διαιτητής σε τοπικές διοργανώσεις.

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Ο θάνατός του προκάλεσε θλίψη στην κοινότητα του lucha libre και επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για την ασφάλεια των ανθρώπων που συμμετέχουν ενεργά σε τέτοιου είδους θεάματα.

Η εταιρεία El Patrón Espectáculos Lucha Libre, που διοργάνωσε την εκδήλωση, εξέφρασε τη λύπη της για τον θάνατο του διαιτητή και ανακοίνωσε ότι θα παράσχει νομική υποστήριξη στον συλληφθέντα παλαιστή, διατηρώντας παράλληλα επικοινωνία με την οικογένεια του θύματος. Παράλληλα, κάλεσε τα μέσα ενημέρωσης και το κοινό να επιδείξουν υπευθυνότητα έως ότου ολοκληρωθεί η έρευνα.

Οι Αρχές καλούνται τώρα να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη μέσα στο ρινγκ και εάν προκύπτουν ποινικές ευθύνες. Η τραγωδία έχει προκαλέσει προβληματισμό στο Μεξικό, καθώς ένα περιστατικό που αρχικά εκλήφθηκε ως μέρος του θεάματος κατέληξε στον θάνατο ενός ανθρώπου.

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