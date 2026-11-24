Εκρηξη σε καφέ στην οδό Σινώπης στη Νέα Ιωνία, μετά από τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού από αγνώστους. Το κατάστημα υπέστη εκτεταμένες ζημιές, δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026 (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Βίντεο-ντοκουμέντο: Καρέ καρέ η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν τον εκρηκτικό μηχανισμό σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία

Νέα Ιωνία: Ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια και σοβαρές ζημιές – Ο εκκωφαντικός θόρυβος τρόμαξε όλη τη γειτονιά

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο άγνωστοι επέβαιναν σε μοτοσικλέτα και πυροδότησαν αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία τα ξημερώματα της Τρίτης.

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στο κατάστημα, καθώς και σε τέσσερις γειτονικές επιχειρήσεις, χωρίς να προκληθεί φωτιά.

Οι δράστες χρησιμοποίησαν μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό και εκρηκτική ύλη, ενώ η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος διερευνά την υπόθεση.

Το συγκεκριμένο κατάστημα έχει δεχθεί επιθέσεις και στο παρελθόν, ενώ ο ιδιοκτήτης του είχε γίνει στόχος παρόμοιας ενέργειας και σε άλλη επιχείρησή του.

Οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας καταγράφει τις κινήσεις των δύο υπόπτων, οι οποίοι προσέγγισαν το σημείο και τοποθέτησαν τον μηχανισμό πριν διαφύγουν.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για τη βομβιστική επίθεση με αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό σε καφετέρια που βρίσκεται στην οδό Σινώπης, στη Νέα Ιωνία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΛ.ΑΣ., τις οποίες μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, περίπου στις 04:45 τα ξημερώματα της Τρίτης δύο άγνωστοι, που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, έφτασαν έξω από το κατάστημα. Αφού έσπασαν την τζαμαρία με μεταλλικό αντικείμενο, πέταξαν στο εσωτερικό του αυτοσχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό.

Advertisement

Advertisement

Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές στην καφετέρια, η οποία εκείνη την ώρα ήταν κλειστή. Παράλληλα, το ωστικό κύμα είχε ως αποτέλεσμα να σπάσουν οι τζαμαρίες γειτονικών καταστημάτων. Στο σημείο έφτασαν δύο πυροσβεστικά οχήματα με έξι πυροσβέστες, χωρίς ωστόσο να χρειαστεί να προχωρήσουν σε επέμβαση, καθώς από την έκρηξη δεν εκδηλώθηκε φωτιά.

Μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό και πιθανώς ισχυρή εκρηκτική ύλη

Κατά την αυτοψία που πραγματοποίησε στο κατάστημα κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, διαπιστώθηκε ότι οι δράστες είχαν πετάξει στο εσωτερικό ένα μπιτόνι με εύφλεκτο υγρό. Στο δοχείο ήταν προσαρμοσμένη εκρηκτική ύλη, η οποία εκτιμάται ότι ενδέχεται να ήταν υψηλής ισχύος, καθώς και φυτίλι.

Η συγκεκριμένη καφετέρια έχει βρεθεί και στο παρελθόν στο στόχαστρο αγνώστων. Ο ιδιοκτήτης της διατηρεί επίσης πλυντήριο αυτοκινήτων στην οδό Λιοσίων, όπου στις 13 Νοεμβρίου σημειώθηκε παρόμοια επίθεση.

Επιπλέον, το 2025 άγνωστοι είχαν ανοίξει πυρ εναντίον του ίδιου καταστήματος στη Νέα Ιωνία, στέλνοντας, σύμφωνα με τις πληροφορίες, προειδοποιητικό μήνυμα στον ιδιοκτήτη.

Παράλληλα, πληροφορίες αναφέρουν ότι η επίθεση που σημειώθηκε τα ξημερώματα φέρεται να συνδέεται με κύκλωμα αλβανόφωνων, το οποίο παρέχει «προστασία» σε καταστήματα. Την έρευνα για την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Νέο βίντεο αποκαλύπτει τους δύο δράστες

Την ίδια ώρα, πλάνα από τους δύο βασικούς υπόπτους της βομβιστικής επίθεσης παρουσίασαν, επίσης, το Mega και η εκπομπή «Live News». Στο οπτικό υλικό εμφανίζονται τα δύο άτομα που επέβαιναν στη μοτοσικλέτα και σταμάτησαν κοντά στο κατάστημα. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ο συνοδηγός ήταν εκείνος που έσπασε την τζαμαρία και τοποθέτησε τον εκρηκτικό μηχανισμό στο εσωτερικό της καφετέριας, ενώ ο οδηγός φορούσε λευκό κράνος.

Οι κινήσεις των δύο ατόμων εξελίχθηκαν μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Αφού σταμάτησαν λίγα μέτρα μακριά από την επιχείρηση, ο συνοδηγός τοποθέτησε τον μηχανισμό στις 04:39. Περίπου ένα λεπτό αργότερα σημειώθηκε η ιδιαίτερα ισχυρή έκρηξη.

Εκτός από την καφετέρια, ζημιές προκλήθηκαν και σε τέσσερις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση.

Σχετικά άρθρα Νέα Ιωνία: Ισχυρή έκρηξη σε καφετέρια και σοβαρές ζημιές – Ο εκκωφαντικός θόρυβος τρόμαξε όλη τη γειτονιά Βίντεο-ντοκουμέντο: Καρέ καρέ η στιγμή που οι δράστες τοποθετούν τον εκρηκτικό μηχανισμό σε καφετέρια στη Νέα Ιωνία