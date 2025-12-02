Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα «στοιχειωμένα» σημεία του Λονδίνου είναι η Σήραγγα Πεζών του Γκρίνουιτς που έχει κατασκευαστεί εδώ και πάνω από έναν αιώνα, κάτω από τον ποταμό Τάμεση.

Αν και μοιάζει με ένα συνηθισμένο πέρασμα για πεζούς και ποδηλάτες, έχει αποκτήσει μια ανατριχιαστική φήμη για το εσωτερικό της, που συνεχώς ενισχύεται από αφηγήσεις και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στα social media έχει χαρακτηριστεί «φονικό πέρασμα» και «το πιο κοντινό πράγμα σε ταινία τρόμου», ενώ δεκάδες περαστικοί μοιράζονται τις δικές τους εμπειρίες. Η σήραγγα, που συνδέει το Γκρίνουιτς με την Ισλ οφ Ντογκς, έχει έναν τρομακρικό ήχο σταγόνων νερού που πέφτουν πάνω στις 200.000 κεραμικές πλάκες,. Ενα τέλειο σκηνικό τρόμου που το νιώθουν όσοι τη διασχίζουν.

Η κατασκευή της ολοκληρώθηκε πριν από περισσότερο από 120 χρόνια από τον σερ Αλεξάντερ Μπίνι, με στόχο να προσφέρει στους εργάτες έναν αξιόπιστο, ασφαλή και ανεξάρτητο από τις καιρικές συνθήκες τρόπο μετακίνησης κάτω από τον Τάμεση, αντικαθιστώντας τις ακριβές διαβάσεις με πλοιάρια. Σήμερα περίπου 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι χρησιμοποιούν τη σήραγγα κάθε χρόνο – πολλοί χωρίς να γνωρίζουν τις παράξενες ιστορίες που κρύβονται εκεί.

Στην επιφάνεια, βρίσκεται λίγα βήματα μακριά από το ιστορικό πλοίο Κάτι Σαρκ και κοντά στο Παλαιό Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο. Όμως η κατάβαση στην απότομη, σκοτεινή σπειροειδή σκάλα αλλάζει αμέσως την ατμόσφαιρα, δημιουργώντας την αίσθηση ότι κάποιος μπαίνει σε έναν άλλο κόσμο, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Πολλοί επιμένουν ότι έχουν δει έναν καλοντυμένο άνδρα και μια γυναίκα με ενδυμασίες της βικτωριανής εποχής, να περπατούν συχνά χέρι χέρι, πριν εξαφανιστούν. Κανείς δεν γνωρίζει την πραγματική τους ταυτότητα, αν και ένας παλιός θρύλος λέει ότι είναι δύο ερωτευμένοι που πνίγηκαν στον Τάμεση πριν ανοίξει η σήραγγα το 1902 και περιπλανώνται στο πέρασμα.

Άλλοι, υποστηρίζουν ότι έχουν δει φώτα να τρεμοπαίζουν, ψιθύρους και βήματα όταν κανείς δεν είναι εκεί και απότομες πτώσεις θερμοκρασίας. Η διαδρομή μέσα από τη Σήραγγα Πεζών του Γκρίνουιτς είναι περίπου 15 λεπτά και τη διασχίζουν κάθε μέρα οικογένειες, ποδηλάτες, εργαζόμενοι και τουρίστες ενώ αρκετοί βγαίνουν από το πέρασμα εμφανώς ταραγμένοι.

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές περιγραφές προέρχεται από τη Σίβερ (@Shiverdarkhistory), η οποία κατέγραψε το πέρασμά της στη δημοφιλή πλατφόρμα TikTok και έκανε λόγο για μια τρομακτική εμπειρία. «Αρχίζεις να νιώθεις την κλειστοφοβία και το μόνο που μπορείς να ακούσεις εδώ κάτω είναι η συνεχής ηχώ από ασώματες φωνές. Θα έτρεχα για να βγω μέσα από αυτό το μέρος, αν ήμουν μόνη τη νύχτα».