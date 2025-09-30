Το υπουργείο ‘Αμυνας της Τουρκίας με ανακοίνωσή του επιβεβαιώνει ότι τουρκικές ναυτικές μονάδες, όπως και μέσα έρευνας και διάσωσης, «παρακολουθούν στενά» τα πλοία του διεθνή στόλου ακτιβιστών Sumud που προσεγγίζει τη Γάζα, με στόχο να σπάσει των ισραηλινό αποκλεισμό και υποσχέθηκε να συνδράμει σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας, εάν χρειαστεί.

NEW: Turkish Navy frigates have begun escorting the Global Sumud Flotilla, now three days from Gaza.



Sumud Flotilla organizers:



“The ships contacted us, asked about our needs, and confirmed they will escort and support the flotilla.” pic.twitter.com/ofdfTJPkAQ Advertisement Advertisement September 29, 2025

Καθώς φωτογραφίες των θωρηκτών του Τουρκικού Ναυτικού κυκλοφορούσαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε ότι η Τουρκία παρακολουθούσε το ταξίδι του Παγκόσμιου Στόλου Sumud.

Σε γραπτή δήλωση, το υπουργείο ανέφερε ότι η Τουρκία παρακολουθούσε στενά τις δραστηριότητες ανθρωπιστικής βοήθειας μέσω “πολιτικών” πλοίων που έπλεαν στην ανατολική Μεσόγειο εκείνη τη στιγμή, προκειμένου να διασφαλίσει το ασφαλές ταξίδι τους στο πλαίσιο του «διεθνούς δικαίου και των ανθρωπιστικών αξιών».

«Σε αυτό το πλαίσιο, τα πλοία μας που συμμετέχουν σε προγραμματισμένες ασκήσεις και άλλες αποστολές στην περιοχή θα συμβάλουν σε αποστολές ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με τις αρμόδιες υπηρεσίες και διεθνείς φορείς, εάν χρειαστεί. Η Τουρκία, όπως και στο παρελθόν, θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της υπό οποιεσδήποτε συνθήκες και οπουδήποτε για την προστασία των ανθρωπιστικών αξιών και την ασφάλεια αθώων πολιτών», κατέληξε η δήλωση.

Το περασμένο Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν χαιρέτισε τον διεθνή στόλο ακτιβιστών Sumud. Μιλώντας στο «Διπλωματικό Φόρουμ του Βοσπόρου», που διοργάνωσε η Ένωση Διπλωματίας Νέων, έκανε ευρεία αναφορά στις εξελίξεις στη Γάζα, δηλώνοντας μεταξύ άλλων: «Ο στόλος Sumud στη Μεσόγειο κατευθύνεται προς τη Γάζα. Τους στέλνουμε χαιρετισμούς από εδώ. Αν οι καταπιεστές έχουν σχέδια, ο Αλλάχ έχει κι αυτός ένα σχέδιο και δεν υπάρχει σχέδιο πιο δυνατό από το δικό Του».

Κοντά στην ζώνη υψηλού κινδύνου ο στόλος

Ο διεθνής στόλος ακτιβιστών Sumud που περιλαμβάνει περισσότερα από 50 πλοιάρια, πλησιάζει την υψηλού κινδύνου ζώνη κοντά στη Γάζα καθώς απέχει περίπου 250 ναυτικά μίλια. Παραμένει άγνωστο το πώς και αν θα αντιδράσει το Ισραήλ.

👀 Tracker Update: As global sumud flotilla approach the high-risk zone near Gaza. Your eyes are protection. Stay alert, apply pressure, and help Flotilla to break the siege and open a humanitarian corridor. pic.twitter.com/u1WKcv5bxX Advertisement September 29, 2025

Την ίδια στιγμή η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων (IFJ) εκφράζει την ανησυχία της για την ασφάλεια των δημοσιογράφων που επιβαίνουν στα σκάφη και καλεί τα Ηνωμένα Έθνη και την UNESCO να τους προστατεύσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Η Global Sumud Flotilla είναι συντονισμένος στόλος μικρών και μεσαίου μεγέθους σκαφών που αναχωρούν από διάφορα λιμάνια της Μεσογείου. Αυτή η πρωτοβουλία υπό την ηγεσία πολιτών, στην οποία συμμετέχουν ανθρωπιστές, γιατροί, καλλιτέχνες, κληρικοί και ακτιβιστές, έχει ως στόχο «να σπάσει την παράνομη πολιορκία της Γάζας από τη θάλασσα, να ανοίξει έναν ανθρωπιστικό διάδρομο και να τερματίσει τη συνεχιζόμενη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού».

Ακτιβιστές που βρίσκονται στο πλοίο έχουν ήδη αναφερθεί σε αρκετές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της ρίψης εκρηκτικών μηχανισμών κοντά σε διάφορα σκάφη.

Advertisement

Σύμφωνα με την IFJ, αρκετοί δημοσιογράφοι έχουν ενταχθεί στο στόλο για να καλύψουν το γεγονός, συμπεριλαμβανομένων τουλάχιστον 7 από τη Βόρεια Αφρική. Καθώς ο στόλος ξεκινά το τελευταίο σκέλος του ταξιδιού του, κινδυνεύει να αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις μέσα στις επόμενες 48 ώρες.

Advertisement