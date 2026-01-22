Η επανεκκίνηση του πυρηνικού σταθμού Κασιουαζάκι-Καρίουα στην Ιαπωνία αναστάλθηκε την Πέμπτη, 22 Ιανουαρίου, μόλις λίγες ώρες μετά την έναρξη της διαδικασίας. Η εταιρεία διαχείρισης TEPCO διαβεβαίωσε ότι ο αντιδραστήρας παραμένει σταθερός και δεν υπάρχει εξωτερική διαρροή ραδιενέργειας.

Τι συνέβη στον αντιδραστήρα

Οι εργασίες επαναλειτουργίας της μονάδας αριθμός 6 του σταθμού Κασιουαζάκι-Καρίουα, στη κεντροδυτική Ιαπωνία, ξεκίνησαν χθες το βράδυ, μετά την έγκριση του κυβερνήτη του νομού Νιιγκάτα. Ωστόσο, συναγερμός του συστήματος επιτήρησης διέκοψε προσωρινά τις εργασίες.

Ο εκπρόσωπος της TEPCO, Τακάσι Κομπαγιάσι, δήλωσε: «Ο αντιδραστήρας είναι σταθερός και δεν υπάρχει καμία επίπτωση ραδιενέργειας. Διεξάγουμε έρευνες για τα αίτια του επεισοδίου».

Η επανεκκίνηση είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Τρίτη, αλλά καθυστέρησε λόγω τεχνικού προβλήματος που συνδέεται με συναγερμό του αντιδραστήρα και επιλύθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο.

Ιστορικό του σταθμού

Ο πυρηνικός σταθμός Κασιουαζάκι-Καρίουα είχε διακόψει τη λειτουργία του μετά την καταστροφή της Φουκουσίμα το 2011, όταν σεισμός και τσουνάμι προκάλεσαν σοβαρή πυρηνική κρίση. Η μονάδα αριθμός 6 είναι η πρώτη από τους αντιδραστήρες της TEPCO που πρόκειται να επαναλειτουργήσει μετά την καταστροφή.

Η TEPCO διαχειρίζεται επίσης τον κατεστραμμένο σταθμό της Φουκουσίμα Νταιίτσι, ο οποίος παραμένει υπό συνεχή αποκατάσταση.

Αντίδραση της τοπικής κοινότητας

Ο πληθυσμός του νομού Νιιγκάτα είναι διχασμένος. Έρευνα που πραγματοποιήθηκε τον Σεπτέμβριο δείχνει ότι το 60% των κατοίκων αντιτίθεται στην επανεκκίνηση, ενώ το 37% την υποστηρίζει.

Η Γιουμίκο Άμπε, 73 ετών, δήλωσε σε διαδήλωση μπροστά από τον σταθμό: «Το ηλεκτρικό του Τόκιο παράγεται εδώ. Δεν έχει λογική οι κάτοικοι του νομού να κινδυνεύουν μόνοι τους».

Ο 81χρονος Κεϊσούκε Άμπε πρόσθεσε: «Σχεδόν 15 χρόνια μετά τη Φουκουσίμα, η κατάσταση εξακολουθεί να μην είναι υπό έλεγχο. Η επαναλειτουργία αυτού του σταθμού είναι απαράδεκτη».

Στις αρχές Ιανουαρίου, ενώσεις πολιτών υπέβαλαν στην TEPCO και στην ιαπωνική ρυθμιστική αρχή διακήρυξη με σχεδόν 40.000 υπογραφές, τονίζοντας τους σεισμικούς κινδύνους της περιοχής.

Η αναστολή της επανεκκίνησης του πυρηνικού σταθμού Κασιουαζάκι-Καρίουα αναδεικνύει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των πυρηνικών αντιδραστήρων στην Ιαπωνία και την ένταση μεταξύ κυβερνητικών αποφάσεων και τοπικών αντιδράσεων. Η TEPCO συνεχίζει τις έρευνες για το τεχνικό πρόβλημα και η κοινότητα παραμένει σε εγρήγορση.

