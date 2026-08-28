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Ο άνδρας εισήλθε το 1993 με τουριστική βίζα και εργαζόταν σε περιστασιακές δουλειές, ενώ η σύλληψή του πραγματοποιήθηκε μετά από ανώνυμη καταγγελία.

Η αστυνομία τον κατηγορεί για παράνομη παραμονή που συνιστά ποινικό αδίκημα από τον Φεβρουάριο του 2000, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Ο συλληφθείς παραδέχτηκε τις κατηγορίες κατά την ανάκριση, ωστόσο παραμένει αδιευκρίνιστο αν θα ακολουθήσει διαδικασία απέλασης προς τη χώρα καταγωγής του.

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Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ένας 72χρονος Νοτιοκορεάτης συνελήφθη στην Ιαπωνία, καθώς φέρεται να παρέμεινε στη χώρα για περισσότερα από 26 χρόνια χωρίς έγκυρη βίζα.

Ο άνδρας, ο οποίος ζει στο Γιαϊζού της περιφέρειας Σιζουόκα, εισήλθε στην Ιαπωνία τον Σεπτέμβριο του 1993 με τουριστική βίζα 15 ημερών.

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Συνελήφθη λόγω παράνομης παραμονής στη χώρα, η οποία χρονολογείται από τον Φεβρουάριο του 2000, όταν αλλαγές στον ιαπωνικό νόμο περί μετανάστευσης κατέστησαν την παράνομη παραμονή ποινικό αδίκημα.

Η παράνομη παραμονή στην Ιαπωνία δεν αποτελούσε ποινικό αδίκημα πριν από τον Φεβρουάριο του 2000, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Ως εκ τούτου, η αστυνομία τον συνέλαβε για παράνομη παραμονή στην Ιαπωνία από τότε, σύμφωνα με την εφημερίδα Japan Times.

Η αστυνομία ισχυρίστηκε ότι χρησιμοποίησε το διαβατήριο του αδελφού του για να εισέλθει στη χώρα, ελπίζοντας, σύμφωνα με πληροφορίες, να βρει καλύτερα αμειβόμενη εργασία.

Πιστεύεται ότι παρέμεινε στην Ιαπωνία αδιάλειπτα από τότε, εργαζόμενος σε διάφορες περιστασιακές δουλειές για να συντηρήσει τον εαυτό του. Συνελήφθη την Τετάρτη.

Η «Japan Times» ανέφερε ότι η αστυνομία άρχισε να διερευνά την υπόθεση μετά από ανώνυμη καταγγελία που έλαβε τον Ιούνιο.

Κατά τη διάρκεια της ανάκρισης από την αστυνομία, ο άνδρας φέρεται να παραδέχτηκε την κατηγορία και δήλωσε στους ανακριτές ότι είχε εργαστεί σε ημερήσιες δουλειές κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Ιαπωνία.

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Δεν είναι σαφές πώς κατάφερε να βρει αυτές τις θέσεις εργασίας.

Οι ιαπωνικοί κανονισμοί ορίζουν ότι οι αλλοδαποί στη χώρα δεν επιτρέπεται να παραμείνουν πέραν της επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής ούτε να ασκούν δραστηριότητες που δεν έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο του νομικού καθεστώτος που τους έχει χορηγήσει η Υπηρεσία Μετανάστευσης κατά την είσοδό τους στη χώρα.

Η υπέρβαση της επιτρεπόμενης περιόδου διαμονής «τιμωρείται με φυλάκιση, με ή χωρίς καταναγκαστικά έργα», σύμφωνα με την αστυνομία, «που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή με πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τα τρία εκατομμύρια γιεν».

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Στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ιαπωνίας έδειξαν ότι, τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους, είχαν καταγραφεί 68.488 άτομα που είχαν παραμείνει στη χώρα μετά τη λήξη της βίζας τους.

Το 1993, η Ιαπωνία κατέγραψε 298.646 άτομα που παρέμειναν στη χώρα πέραν της διάρκειας της βίζας τους – τον υψηλότερο αριθμό που είχε καταγραφεί μέχρι τότε.

Η σύλληψη του άνδρα έλαβε χώρα περισσότερο από δύο δεκαετίες μετά την περίοδο από την οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, η παράνομη παραμονή του κατέστη ποινικό αδίκημα.

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Δεν ήταν σαφές εάν ο άνδρας θα απελαθεί στη Νότια Κορέα.

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