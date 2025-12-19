Σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο σάουνας στο Τόκυο της Ιαπωνίας που τυλίχθηκε στις φλόγες έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα (15/12) ένας άνδρας και μια γυναίκα αφού ο συναγερμός που υπήρχε στον χώρο ήταν απενεργοποιημένος.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, η αστυνομία του Τόκυο ερευνά αν ένα ελαττωματικό πόμολο παγίδευσε το ζευγάρι μέσα στο δωμάτιο ενώ το σύστημα έκτακτης ανάγκης φέρεται να παρέμενε ανενεργό για 2 χρόνια.

Advertisement

Advertisement

Όταν έφτασαν οι πυροσβέστες, το κάλυμμα του συναγερμού είχε αφαιρεθεί ενώ το πόμολο της σάουνας βρισκόταν στο πάτωμα, υποδεικνύοντας ότι το ζευγάρι πιθανότατα είχε προσπαθήσει να το πατήσει για βοήθεια.

Το ζευγάρι βρέθηκε αναίσθητο στο πάτωμα, το ένα πάνω στο άλλο, με τα κεφάλια τους κοντά στην πόρτα, όπως ανέφεραν τα τοπικά μέσα. Μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς κατέληξαν.

Μέσα στη σάουνα βρέθηκε μια καμένη πετσέτα, γεγονός που υποδηλώνει ότι η φωτιά μπορεί να προκλήθηκε από την επαφή της πετσέτας με τις καυτές πέτρες της σάουνας, ανέφερε η αστυνομία.

More on the tragic death of a husband/wife in a fire at a sauna in Tokyo's Akasaka. There's evidence that the couple tried pressing the room's emergency button. However, the owner admits the buttons were turned off. Further, they confessed, they've never once turned them on. pic.twitter.com/O4q19mxFcd — Unseen Japan (@UnseenJapanSite) December 17, 2025

Σύμφωνα με το Κέντρο Δημόσιας Υγείας Minato, η σάουνα λειτουργούσε από τον Ιούλιο του 2022 και είχε ελεγχθεί τελευταία φορά τον Απρίλιο του 2023, όταν «δεν εντοπίστηκαν σοβαρές ελλείψεις στον εξοπλισμό».

«Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια… και την βαθιά συμπάθειά μας για τον ανείπωτο πόνο και τη θλίψη», ανέφερε η επιχείρηση σε ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της, ενώ τόνισε ότι αντιμετωπίζει το περιστατικό «πολύ σοβαρά» και «συνεργάζεται πλήρως με τις έρευνες της πυροσβεστικής».

Advertisement

In what sounds like something out of a horror movie, a Japanese couple in their 30s died after a fire broke out at a sauna in Akasaka, in Tokyo's Minato City. Media reports say it appears the doorknob to the room broke off, trapping the two inside. pic.twitter.com/lxyl8Hbhw5 — Unseen Japan (@UnseenJapanSite) December 17, 2025

Οι σάουνες έχουν γίνει ολοένα και πιο δημοφιλείς στην Ιαπωνία, με πολλά κέντρα να προσφέρουν ιδιωτικά δωμάτια. Ωστόσο, παρατηρείται αύξηση των ατυχημάτων σχετικών με σάουνες, γεγονός που έχει οδηγήσει σε εκκλήσεις για αυστηρότερο έλεγχο του κλάδου.

(Με πληροφορίες από BBC)

Advertisement