Έναν απίθανο τρόπο βρήκε ένας νεαρός άνδρας στην επαρχία Χανγκζού της Κίνας για να κάνει παραμυθένια πρόταση γάμου στην κοπέλα του.

Γνωρίζοντας τη μεγάλη αγάπη της κοπέλας του για τη Hello Kitty, σχεδίασε ένα κατά παραγγελία σκηνικό εμπνευσμένο από τη διάσημη γατούλα, συνδυάζοντάς το μάλιστα με μια εντυπωσιακή αναπαράσταση του Παρθενώνα, σαν φόρο τιμής στο εμβληματικό ελληνικό μνημείο.

This man in Hangzhou, China, recreated a Hello Kitty–themed Parthenon as the venue to propose to his girlfriend. pic.twitter.com/QTPfJi5dOs — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 11, 2025

Η κατασκευή, που έφτανε σε ύψος τα 15 μέτρα, ήταν διακοσμημένη με ροζ λουλούδια και «αγάλματα», ενώ, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο άνδρας φέρεται να δαπάνησε περίπου 77.000–79.000 ευρώ για να στήσει αυτό το φαντασμαγορικό σκηνικό.

Η μεγάλη στιγμή κορυφώθηκε με κονφετί, πυροτεχνήματα και το πολυπόθητο «ναι» από τη μέλλουσα νύφη, μπροστά σε πλήθος έκπληκτων περαστικών και προσκεκλημένων. Η ιστορία έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας έντονη συζήτηση στα κινεζικά κοινωνικά δίκτυα με πολλούς χρήστες να μιλούν για μια υπερβολικά πολυτελή αλλά ρομαντική χειρονομία, ενώ άλλοι τη θεώρησαν μια καλοστημένη διαφημιστική κίνηση.

Όπως και να έχει, η εντυπωσιακή πρόταση γάμου στη Χανγκζού, με τη Hello Kitty και τον… Παρθενώνα, κατάφερε να κεντρίσει τα βλέμματα και να γίνει μία από τις πιο συζητημένες ιστορίες των τελευταίων ημερών στην Κίνα.

(Με πληροφορίες από Al Jazeera news, must share news)