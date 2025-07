Τις «παραγωγικές συζητήσεις» μεταξύ Ρωσίας και ΗΠΑ για το «καυτό» ζήτημα του πολέμου στην Ουκρανία χαιρετίζει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης ιδιοκτησίας του,Truth Social, ο πρόεδρος των ΗΠΑ εκφράζει την ικανοποίησή του για τις «καλές και παραγωγικές συζητήσεις» μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον την Πέμπτη (14/3), αναφερόμενος στις συνομιλίες του Βλαντιμίρ Πούτιν με τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ, Στιβ Γουίτκοφ. «Υπάρχει μια καλή πιθανότητα να τελειώσει επιτέλους αυτός ο φριχτός, αιματηρός πόλεμος» προσθέτει.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι χιλιάδες ουκρανικά στρατεύματα είναι «εντελώς περικυκλωμένα» από τον ρωσικό στρατό, λέγοντας ότι βρίσκονται σε «πολύ κακή και ευάλωτη θέση». Αποκαλύπτει, επίσης, ότι ζήτησε σθεναρά από τον Πούτιν «να τους χαρισθεί η ζωή», προσθέτοντας: «Αυτό θα ήταν μια φρικτή σφαγή» σε κλίμακα «που δεν έχουμε δει από τον Β′ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν έχει εγείρει πολλά ερωτήματα σχετικά με την πρόταση των ΗΠΑ για κατάπαυση πυρός και το Κρεμλίνο αναμένει σύντομα μια τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του ίδιου και του Ντόναλντ Τραμπ.

Τόσο η Μόσχα όσο και η Ουάσιγκτον μιλούν για «αισιοδοξία», ακόμη κι αν αναγνωρίζουν ότι υπάρχει πολλή δουλειά μπροστά – μια αισιοδοξία, πάντως, που δεν συμμερίζεται το Κίεβο.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, πιστεύει ότι ο Πούτιν χειραγωγεί μια κατάσταση – θέτει προϋποθέσεις για να δει την πρόταση των ΗΠΑ, χωρίς να την απορρίπτει εξαρχής. «Η Ρωσία είναι η μόνη πλευρά που θέλει να συνεχιστεί ο πόλεμος και να καταρρεύσει η διπλωματία», δήλωσε στο X έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον υπουργό Εξωτερικών της Αγίας Έδρας, καρδινάλιο Πιέτρο Παρολίν.

