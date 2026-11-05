Οι Wanis Weita, Wboy Weita, Akinis David, Paul Paul (στην μπροστινή σειρά) και Tedwin Paul (πίσω) διασώθηκαν στον Ειρηνικό έπειτα από μήνες παραμονής στη θάλασσα. (Φωτογραφία: Dennis Patrick Tatireta, www.abc.net.au)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Πέντε άτομα, ανάμεσά τους δύο παιδιά, εντοπίστηκαν ζωντανά στο νησί Φάνινγκ του Κιριμπάτι έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες παραμονής στη θάλασσα.

Οι επιζώντες παρασύρθηκαν από ισχυρή καταιγίδα στις 30 Ιουλίου, ενώ πραγματοποιούσαν ταξίδι μεταξύ νησιών στις Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας.

Η αρχική επιχείρηση έρευνας και διάσωσης από τις αμερικανικές αρχές είχε διακοπεί στις 9 Αυγούστου, καθώς δεν είχαν εντοπιστεί ίχνη του σκάφους.

Οι κάτοικοι του νησιού Φάνινγκ παρείχαν άμεση ιατρική φροντίδα στους επιζώντες, οι οποίοι βρίσκονταν σε κατάσταση υποσιτισμού και αφυδάτωσης μετά από 94 ημέρες.

Η τύχη των υπολοίπων τεσσάρων επιβαινόντων από την αρχική ομάδα των εννέα ατόμων παραμένει μέχρι στιγμής άγνωστη.

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Μια απίστευτη περιπέτεια επιβίωσης είχε αίσιο τέλος για πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά, οι οποίοι εντοπίστηκαν ζωντανοί στο νησί Φάνινγκ του Κιριμπάτι, έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες στον Ειρηνικό ωκεανό. Οι πέντε αγνοούνταν από τις 30 Ιουλίου, όταν το σκάφος στο οποίο επέβαιναν παρασύρθηκε από ισχυρή καταιγίδα κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής που υπό κανονικές συνθήκες θα διαρκούσε μόλις μία ώρα.

Σύμφωνα με το αυστραλιανό δίκτυο ABC, οι διασωθέντες ήταν μέλη μιας ομάδας εννέα ατόμων που είχε ξεκινήσει από το νησί Μουρίλο με προορισμό το νησί Ρου, στις Ομόσπονδες Πολιτείες της Μικρονησίας. Ωστόσο, η κακοκαιρία άλλαξε δραματικά την πορεία του ταξιδιού τους, με αποτέλεσμα το σκάφος να παρασυρθεί στα ανοιχτά του Ειρηνικού Ωκεανού.

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Οι πέντε άνθρωποι εντοπίστηκαν την Κυριακή 1η Νοεμβρίου από κατοίκους του απομακρυσμένου νησιού Φάνινγκ, στο Κιριμπάτι, έχοντας παρασυρθεί σε απόσταση περίπου 5.400 χιλιομέτρων από το σημείο όπου χάθηκαν. Οι κάτοικοι τους προσέφεραν άμεσα βοήθεια και φρόντισαν να μεταφερθούν σε ασφαλές σημείο.

Five people, including two children, have been rescued on Kiribati's Fanning Island after drifting an estimated 5,400 kilometers across the Pacific Ocean for nearly three months!



The survivors were among nine people who set off from Micronesia on July 30 for what should have… pic.twitter.com/dO3Kh9mlvW November 3, 2026

Οι έρευνες είχαν σταματήσει και οι ελπίδες είχαν σχεδόν χαθεί

Η Αμερικανική Ακτοφυλακή στη Μικρονησία είχε ξεκινήσει επιχείρηση εντοπισμού των αγνοουμένων, με τη συνδρομή αεροσκαφών του αμερικανικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Ωστόσο, στις 9 Αυγούστου, έπειτα από δέκα ημέρες ερευνών, η επιχείρηση διακόπηκε χωρίς αποτέλεσμα.

Στο διάστημα αυτό είχαν καλυφθεί περισσότερα από 25.000 ναυτικά μίλια, ενώ πραγματοποιήθηκαν δεκάδες ερευνητικές διαδρομές, χωρίς να εντοπιστεί κάποιο ίχνος του σκάφους. Οι πιθανότητες να βρεθούν οι επιβαίνοντες ζωντανοί είχαν πλέον περιοριστεί σημαντικά.

Μια απίστευτη περιπέτεια επιβίωσης είχε αίσιο τέλος για πέντε ανθρώπους, ανάμεσά τους δύο παιδιά, οι οποίοι εντοπίστηκαν ζωντανοί στο νησί Φάνινγκ του Κιριμπάτι, έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες στον Ειρηνικό ωκεανό.

Authorities say five people, including two children, have been rescued in the South Pacific island nation of Kiribati after three months drifting at sea in a 20-foot skiff. https://t.co/DsR7STvaMJ — The Associated Press (@AP) November 3, 2026

Οι πέντε επιζώντες, οι οποίοι βρίσκονταν σε κατάσταση υποσιτισμού και αφυδάτωσης, έλαβαν τις πρώτες ιατρικές φροντίδες από τις υγειονομικές υπηρεσίες του νησιού. Ο βουλευτής της περιοχής, Kaotitaake Rakoroa, ανέφερε ότι οι διασωθέντες φιλοξενήθηκαν αρχικά από τον ιερέα της τοπικής Ενωμένης Εκκλησίας, ενώ συνέστησε να μεταφερθούν το συντομότερο δυνατό στο νησί Κιριτιμάτι, προκειμένου να λάβουν περαιτέρω ιατρική περίθαλψη.

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Την ίδια ώρα, παραμένουν άγνωστες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες κατάφεραν να επιβιώσουν επί 94 ημέρες στη θάλασσα, καθώς οι ίδιοι δεν έχουν προχωρήσει ακόμη σε δημόσιες δηλώσεις και έχουν ζητήσει να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά τους.

Five people, including two children, have been found alive after nearly three months adrift in the Pacific. They travelled around 5,400 kilometres before villagers in Kiribati brought them to safety. An extraordinary rescue, and a reminder of the courage and kindness. pic.twitter.com/d8DAJSpEiu — Craig Wright (@craig_wrlght) November 3, 2026

Από τους εννέα ανθρώπους που επέβαιναν αρχικά στο σκάφος, οι πέντε έχουν πλέον εντοπιστεί, ενώ η τύχη των άλλων τεσσάρων εξακολουθεί να αγνοείται. Ο κυβερνήτης της πολιτείας Τσουκ, Alexander Narruhn, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για τη διάσωση των πέντε και δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσευχές για τους υπόλοιπους αγνοουμένους. Παράλληλα, ζήτησε από τον πρόεδρο των Ομόσπονδων Πολιτειών της Μικρονησίας να ξεκινήσει διπλωματικές επαφές με την κυβέρνηση του Κιριμπάτι, ώστε να οργανωθεί η επιστροφή των επιζώντων στην πατρίδα τους.

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