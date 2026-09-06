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Πυκνά νέφη ηφαιστειακής τέφρας επηρέασαν 1.558 πτήσεις και οδήγησαν στο κλείσιμο οκτώ αεροδρομίων, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς αεροδρομίου της Τζακάρτα.

Οι αρχές έχουν θέσει το ηφαίστειο σε επίπεδο συναγερμού τρία, ενώ κάτοικοι περιοχών που πλήττονται αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας και αναστολή των σχολικών δραστηριοτήτων.

Παράλληλα, το ηφαίστειο Σεμέρου στην ανατολική Ιάβα παρουσίασε επίσης εκρηκτική δραστηριότητα, με τις αρχές να επιβάλλουν απαγόρευση προσέγγισης σε ακτίνα πέντε χιλιομέτρων από τον κρατήρα.

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Σοβαρά προβλήματα σε μεγάλο μέρος της δυτικής Ινδονησίας προκαλεί η έντονη δραστηριότητα του ηφαιστείου Άνακ Κρακατάου, καθώς πυκνά νέφη ηφαιστειακής τέφρας έχουν εξαπλωθεί σε περιοχές της Ιάβας και της Σουμάτρας, επηρεάζοντας τις αερομεταφορές αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Το ηφαίστειο, που βρίσκεται στο Στενό της Σούνδας ανάμεσα στην Ιάβα και τη Σουμάτρα, άρχισε να παρουσιάζει συνεχή εκρηκτική δραστηριότητα αργά την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, με εκτοξεύσεις λάβας και ισχυρούς κρότους. Την Κυριακή σημειώθηκαν νέες εκρήξεις, με την τέφρα να μεταφέρεται σε μεγάλη απόσταση.

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Σύμφωνα με το Reuters, η δραστηριότητα του ηφαιστείου έχει προκαλέσει σημαντικές διαταραχές στις αεροπορικές μετακινήσεις, ενώ η τέφρα έφτασε σε ύψος περίπου 15.000 μέτρων πάνω από τμήματα της Σουμάτρας.

🔴INDONESIA 🇮🇩| 🌋 Mount Anak Krakatau erupted on Sunday, September 6, sending around volcanic ash plumes up to 50,000 feet. This eruption led to the temporary suspension of flight operations at Jakarta's Soekarno-Hatta International Airport. More than 200 flights were diverted. pic.twitter.com/kk9fx5Yb9X September 6, 2026

Χάος στα αεροδρόμια

Η ηφαιστειακή τέφρα προκάλεσε προβλήματα σε οκτώ αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και το διεθνές αεροδρόμιο Σοεκάρνο-Χάτα της Τζακάρτα.

Τα νεότερα στοιχεία που μετέδωσε το Associated Press κάνουν λόγο για 1.558 επηρεασμένες πτήσεις και περίπου 170.000 επιβάτες, καθώς ακυρώσεις, καθυστερήσεις και αλλαγές δρομολογίων επηρέασαν τις αεροπορικές μετακινήσεις.

Το αεροδρόμιο της Τζακάρτα, που απέχει περισσότερα από 150 χιλιόμετρα από το ηφαίστειο, χρειάστηκε να αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία του εξαιτίας της παρουσίας τέφρας στον εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, αρχικά είχαν επηρεαστεί 301 πτήσεις από και προς το Σοεκάρνο-Χάτα, μεταξύ των οποίων 58 διεθνείς. Παράλληλα, συνολικά έξι αεροδρόμια είχαν αναστείλει προσωρινά τη λειτουργία τους σε προηγούμενο στάδιο της κρίσης.

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Νεότερη ενημέρωση από την ANTARA ανέβασε τον αριθμό των επηρεασμένων πτήσεων μόνο στο Σοεκάρνο-Χάτα στις 764, συμπεριλαμβανομένων 570 εσωτερικών, 185 διεθνών και εννέα εμπορευματικών πτήσεων.

Οι αεροπορικές εταιρείες αναγκάστηκαν να ακυρώσουν ή να τροποποιήσουν δρομολόγια. Η Singapore Airlines και η Scoot ανακοίνωσαν ακυρώσεις πτήσεων από και προς την Τζακάρτα, ενώ η Malaysia Airlines ακύρωσε επίσης πτήσεις λόγω της ηφαιστειακής τέφρας.

An eruption of Indonesia's Mount Anak Krakatau caused six airports to suspend flight operations, affecting hundreds of flights at Jakarta's main airport https://t.co/0O3Wr90ri2 pic.twitter.com/vL9dP22x07 Advertisement September 6, 2026

REUTERS

Τέφρα σε ύψος έως 15 χιλιομέτρων

Η δραστηριότητα του Άνακ Κρακατάου συνοδεύεται από εκτοξεύσεις λάβας και ισχυρούς ήχους που, σύμφωνα με την ινδονησιακή μετεωρολογική υπηρεσία, έγιναν αντιληπτοί σε απόσταση έως και 700 χιλιομέτρων.

Η τέφρα έφτασε περίπου στα 6.000 μέτρα πάνω από την πλευρά της Ιάβας και έως τα 15.000 μέτρα πάνω από την πλευρά της Σουμάτρας και τμήματα της επαρχίας Μπάντεν.

Η ηφαιστειακή τέφρα αποτελεί σοβαρό κίνδυνο για την αεροπορία, καθώς μπορεί να προκαλέσει ζημιές στους κινητήρες των αεροσκαφών και να περιορίσει σημαντικά την ορατότητα.

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Οι αρχές καλούν τους κατοίκους των περιοχών που επηρεάζονται να περιορίσουν τις υπαίθριες δραστηριότητες, ενώ έχουν διανεμηθεί μάσκες και συστήνεται η χρήση προστατευτικών γυαλιών.

REUTERS

Κλειστά σχολεία και προβλήματα στην καθημερινότητα

Οι επιπτώσεις δεν περιορίζονται στα αεροδρόμια. Η τέφρα έχει προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια και προβλήματα στους κατοίκους, ενώ σχολεία σε περιοχές που επηρεάζονται ανέστειλαν δραστηριότητες.

Παράλληλα, ορισμένοι ψαράδες σταμάτησαν τις εξορμήσεις τους στη θάλασσα λόγω των συνθηκών και των ενοχλήσεων που προκαλεί η τέφρα.

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Το Al Jazeera, επικαλούμενο τοπικές αναφορές, μετέδωσε ότι σχολεία και αλιείς ακύρωσαν δραστηριότητες εξαιτίας του ερεθισμού που προκαλεί η ηφαιστειακή τέφρα.

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Οι ινδονησιακές αρχές εξετάζουν ακόμη και τη χρήση τεχνητής βροχής, ώστε οι βροχοπτώσεις να βοηθήσουν στην απομάκρυνση της τέφρας από την ατμόσφαιρα και τις κατοικημένες περιοχές.

REUTERS

Σε επίπεδο συναγερμού 3 το Άνακ Κρακατάου

Το Άνακ Κρακατάου βρίσκεται σε επίπεδο συναγερμού 3, το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο στην τετραβάθμια κλίμακα της Ινδονησίας.

Οι αρχές έχουν ορίσει ζώνη ασφαλείας γύρω από τον κρατήρα και καλούν κατοίκους και επισκέπτες να τηρούν τις οδηγίες προστασίας.

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Η ινδονησιακή υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών ανακοίνωσε, πάντως, ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή τσουνάμι από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

REUTERS

Και το Σεμέρου εξερράγη την ίδια ημέρα

Η ηφαιστειακή δραστηριότητα δεν περιορίστηκε στο Άνακ Κρακατάου. Το Σεμέρου, στην ανατολική Ιάβα, εξερράγη επίσης την Κυριακή, εκτοξεύοντας στήλη τέφρας περίπου 1.000 μέτρα πάνω από την κορυφή του.

Σύμφωνα με την ινδονησιακή υπηρεσία ANTARA, η έκρηξη σημειώθηκε στις 07:51 τοπική ώρα και διήρκεσε 102 δευτερόλεπτα. Το Σεμέρου βρίσκεται επίσης σε επίπεδο συναγερμού 3, ενώ οι αρχές έχουν απαγορεύσει την προσέγγιση σε απόσταση μικρότερη των πέντε χιλιομέτρων από τον κρατήρα.

Το «Παιδί του Κρακατάου»

Το Άνακ Κρακατάου, που σημαίνει «Παιδί του Κρακατάου», αναδύθηκε από τη θάλασσα μέσα στην καλδέρα που δημιουργήθηκε μετά την καταστροφική έκρηξη του Κρακατάου το 1883.

Εκείνη η έκρηξη προκάλεσε τεράστια τσουνάμι και τον θάνατο περισσότερων από 36.000 ανθρώπων.

Το ίδιο ηφαίστειο βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο μιας μεγάλης καταστροφής τον Δεκέμβριο του 2018, όταν τμήμα του κατέρρευσε στη θάλασσα, προκαλώντας τσουνάμι στις ακτές της Ιάβας και της Σουμάτρας. Περισσότεροι από 400 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Η Ινδονησία βρίσκεται στον λεγόμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, μια περιοχή με έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

ANAK KRAKATAU: UNA PELIGROSA MARAVILLA GEOLÓGICA



Considero a los volcanes como maravillas peligrosas. Me encantan per, admito que no he estudiado tanta vulcanología como me gustaría; mi formación es más hacía la geología estructural, tectónica, interpretación sísmica y riesgo… pic.twitter.com/4942qGV53M — Luiraima (@lui_regresa) September 6, 2026

Με πληροφορίες από Reuters,Associated Press ,Al Jazeera,ANTARA