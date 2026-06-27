Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών έπληξαν τη Βενεζουέλα, προκαλώντας τον θάνατο 920 ανθρώπων και τον εκτοπισμό χιλιάδων κατοίκων.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης εκτιμά ότι περίπου 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν επηρεαστεί από την καταστροφή, ενώ παραμένουν αγνοούμενοι περισσότεροι από 50.000 πολίτες.

Δορυφορικές αναλύσεις δείχνουν εκτεταμένες καταστροφές σε κτίρια, με την πόλη Κατία Λα Μαρ να έχει υποστεί ζημιές στο 31,5% των υποδομών της.

Ο οργανισμός έχει ήδη μεταφέρει προμήθειες έκτακτης ανάγκης στο Καράκας για να υποστηρίξει τις πληγείσες κοινότητες που χρειάζονται άμεση βοήθεια.

Η επικεφαλής του οργανισμού Έιμι Πόουπ προειδοποίησε ότι οι ανάγκες για στέγαση, νερό και υγειονομική περίθαλψη είναι ιδιαίτερα μεγάλες και επείγουσες.

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Σχεδόν επτά εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη Βενεζουέλα, οι οποίοι έχουν προκαλέσει τον θάνατο σχεδόν 1.000 ανθρώπων και έχουν αφήσει πίσω τους δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενους, σύμφωνα με εκτίμηση των Ηνωμένων Εθνών που δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο.

Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (IOM) ανακοίνωσε ότι, έπειτα από ανάλυση διαθέσιμων πληθυσμιακών στοιχείων και δεδομένων καταστροφών, κατέληξε στο συμπέρασμα πως έως και 6,76 εκατομμύρια άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν πληγεί από τους καταστροφικούς σεισμούς που σημειώθηκαν στη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου.

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Οι προβλέψεις αυτές, που περιλαμβάνουν έως και δύο εκατομμύρια κατοίκους μόνο στην πρωτεύουσα Καράκας, αναδεικνύουν το τεράστιο ανθρωπιστικό αποτύπωμα της καταστροφής. Στην πόλη Λα Γκουάιρα, βόρεια του Καράκας, ολόκληρα κτίρια έχουν καταρρεύσει μετά τις δύο ισχυρές σεισμικές δονήσεις μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν την Τετάρτη.

Ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων έχει φτάσει τους 920 νεκρούς, ενώ άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια τόσο στην παραθαλάσσια πόλη όσο και σε άλλες περιοχές. Παράλληλα, ο επικεφαλής ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ, Τομ Φλέτσερ, δήλωσε την Παρασκευή στο AFP ότι περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι αγνοούνται.

Ο IOM ανέφερε επίσης ότι συνεργάστηκε με το Microsoft AI for Good Lab για την αρχική ανάλυση δορυφορικής χαρτογράφησης, η οποία έδειξε πως το 31,5% των κτιρίων στην πόλη Κατία Λα Μαρ έχει υποστεί ζημιές.

Σύμφωνα με τον οργανισμό, αυτού του είδους οι αξιολογήσεις βοηθούν τις ανθρωπιστικές αποστολές να εντοπίσουν τις κοινότητες που έχουν πληγεί περισσότερο και να δώσουν προτεραιότητα στην παροχή σωτήριας βοήθειας, ενώ οι επιτόπιες εκτιμήσεις συνεχίζονται.

«Οι πρώτες ώρες και ημέρες μετά από μια καταστροφή είναι καθοριστικές. Διαμορφώνουν όλα όσα ακολουθούν», δήλωσε η επικεφαλής του IOM, Έιμι Πόουπ.

Προειδοποιώντας ότι οι εκτοπισμοί πληθυσμού αναμένεται να αυξηθούν σε μια χώρα που ήδη αντιμετώπιζε ανθρωπιστική κρίση πριν από τους σεισμούς, η Πόουπ υπογράμμισε ότι απαιτείται άμεση κινητοποίηση ώστε να παρασχεθεί σωτήρια βοήθεια και να στηριχθεί ο λαός της Βενεζουέλας τις δύσκολες ημέρες και τους επόμενους μήνες.

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Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης επισήμανε ότι οι ανάγκες είναι άμεσες και ιδιαίτερα μεγάλες, καθώς οικογένειες που έχασαν τα πάντα χρειάζονται από επείγουσα στέγαση, ασφαλές νερό και υπηρεσίες υγιεινής μέχρι υγειονομική περίθαλψη και μέτρα προστασίας.

Ο οργανισμός ανακοίνωσε ακόμη ότι έχει ήδη μεταφέρει προμήθειες έκτακτης ανάγκης στο Καράκας, οι οποίες προετοιμάζονται για διανομή στις κοινότητες με τις μεγαλύτερες ανάγκες.

Με πληροφορίες από France 24

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