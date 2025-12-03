Αν τα αυτόνομα ταξί που κινούνται χωρίς οδηγό είναι το μέλλον, μάλλον θα πρέπει να συνηθίσουμε να βλέπουμε βίντεο όπως αυτό παρακάτω.

Ο λόγος για ένα ρομποτικό ταξί της Waymo το οποίο φαίνεται σε βίντεο που έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να μην σταματάει την πορεία του ενώ μερικά μέτρα μπροστά ένοπλοι αστυνομικοί με αρκετά περιπολικά έχουν κλείσει τον δρόμο και έχουν ακινητοποιήσει ύποπτο ο οποίος βρίσκεται ξαπλωμένος στο έδαφος.

Στο βίντεο ακούγεται ένα ελικόπτερο του LAPD να περιφέρεται πάνω από το σημείο και οι άνθρωποι που τραβούν το βίντεο γελούν με το αδέξιο Waymo που οδηγεί κατευθείαν μέσα στο μάτι της καταιγίδας.

Η Waymo ξεκίνησε τις υπηρεσίες ρομποταξί στο Λος Άντζελες στις 12 Νοεμβρίου 2024, με αρχική κάλυψη περίπου 63 τετραγωνικών μιλίων από τη Σάντα Μόνικα έως το κέντρο της πόλης. Από τότε, επέκτεινε την κάλυψή της και ξεκίνησε επίσης να προσφέρει διαδρομές σε αυτοκινητόδρομους μέσα στην περιοχή εξυπηρέτησής της, μαζί με το Σαν Φρανσίσκο και το Φοίνιξ.