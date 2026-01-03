Σοκ έχει προκαλέσει στο Οχάιο των ΗΠΑ η άγρια δολοφονία ενός οδοντίατρου και της συζύγου του μέσα στο σπίτι τους, ενώ τα δύο μικρά παιδιά τους εντοπίστηκαν σώα και αβλαβή. Οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη, ο οποίος παραμένει ασύλληπτος.

Η 39χρονη Μόνικ Τέπε και ο 37χρονος σύζυγός της, Σπένσερ Τέπε, βρέθηκαν νεκροί το πρωί της Τρίτης στο σπίτι τους στη συνοικία Γουάινλαντ Παρκ. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα στοιχεία δεν παραπέμπουν σε δολοφονία–αυτοκτονία. Ο Σπένσερ έφερε πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς, ενώ η Μόνικ είχε δεχτεί τουλάχιστον έναν πυροβολισμό στο στήθος.

Τα δύο μικρά παιδιά του ζευγαριού βρέθηκαν μέσα στο σπίτι, κλαίγοντας αλλά χωρίς να έχουν τραυματιστεί. Οι διασώστες διαπίστωσαν τον θάνατο των γονιών τους λίγο μετά την άφιξή τους, μόλις έναν μήνα πριν το ζευγάρι γιορτάσει την πέμπτη επέτειο γάμου του.

Η αστυνομία του Κολόμπους δεν εντόπισε ίχνη διάρρηξης ούτε κάποιο όπλο στον χώρο και ερευνά την υπόθεση ως διπλή ανθρωποκτονία. Οι έρευνες για τον ένοπλο δράστη βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο ιδιοκτήτης του οδοντιατρείου όπου εργαζόταν ο Σπένσερ, δρ Μαρκ Βαλρόουζ, κάλεσε την Άμεση Δράση όταν ο συνάδελφός του δεν εμφανίστηκε στη δουλειά και δεν απαντούσε σε κλήσεις, κάτι που, όπως είπε, ήταν εντελώς ασυνήθιστο για εκείνον. Συνάδελφοι μετέβησαν στο σπίτι και άκουσαν τα παιδιά να κλαίνε, πριν αντικρίσουν τη σορό του Σπένσερ.

Το οδοντιατρείο ανακοίνωσε ότι θα παραμείνει κλειστό για το υπόλοιπο της εβδομάδας, αποτίοντας φόρο τιμής στον Σπένσερ Τέπε, τον οποίο χαρακτήρισε ιδιαίτερα αγαπητό συνάδελφο και επαγγελματία.

(Με πληροφορίες από DailyMail)