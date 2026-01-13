Οι υπουργοί Εξωτερικών της Δανίας και της Γροιλανδίας θα συναντηθούν αύριο Τετάρτη (14/1) με τον αντιπρόεδρο των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στον Λευκό Οίκο, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Εξωτερικών της Δανίας, εν μέσω των προσπαθειών του Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο του αρκτικού νησιού.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν και η Γροιλανδή ομόλογός του Βίβιαν Μότζφελντ ζήτησαν να συναντηθούν με τον Ρούμπιο, αφού ο Τραμπ αύξησε τις τελευταίες ημέρες τις απειλές του να αναλάβει τον έλεγχο της Γροιλανδίας, μιας αυτόνομης περιοχής που υπάγεται στο βασίλειο της Δανίας.

«Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς επιθυμούσε επίσης να συμμετάσχει στη συνάντηση και θα είναι ο οικοδεσπότης της, ως εκ τούτου, η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στον Λευκό Οίκο», δήλωσε ο Ράσμουσεν σε δημοσιογράφους στην Κοπεγχάγη.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν – Πηγή: Reuters

«Ο λόγος που ζητήσαμε τη συνάντηση (…) ήταν να μεταφέρουμε όλη αυτή τη συζήτηση (…) σε μια αίθουσα συσκέψεων, όπου μπορούμε να κοιταχτούμε στα μάτια και να μιλήσουμε για αυτά τα ζητήματα», πρόσθεσε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην ιδέα της απόκτησης της Γροιλανδίας το 2019, κατά την πρώτη του θητεία στην προεδρία των ΗΠΑ, αν και αντιμετωπίζει αντιδράσεις στην Ουάσινγκτον, ακόμη και από στελέχη του ίδιου του κόμματός του.

🇬🇱 The fate of the world’s largest island has been thrust back into the spotlight this month following Trump’s capture of Nicolás Maduro.



Last week’s events suggest the US president may be determined to make Greenlanders an offer they can’t refuse.



However, in Nuuk, the mood is… pic.twitter.com/cSvIzEgSsS — The Telegraph (@Telegraph) January 13, 2026

Παρότι η Δανία κυβερνά τη Γροιλανδία εδώ και αιώνες, το νησί κινείται σταδιακά προς την ανεξαρτησία από το 1979, στόχο που συμμερίζονται όλα τα πολιτικά κόμματα που έχουν εκλεγεί στο τοπικό κοινοβούλιο.

Βουλευτής της Φλόριντα προτείνει να γίνει η Γροιλανδία η 51η αμερικανική πολιτεία

Ένας ρεπουμπλικανός βουλευτής της Φλόριντα κατέθεσε πρόταση νόμου για να γίνει η Γροιλανδία η 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, την ώρα που η κυβέρνηση Τραμπ απειλεί να αρπάξει αυτό το απέραντο αυτόνομο έδαφος που ελέγχεται από τη Δανία, σύμμαχο των ΗΠΑ στους κόλπους του ΝΑΤΟ.

Το κείμενο με τίτλο «Νόμος περί της προσάρτησης και της εισδοχής της Γροιλανδίας στους κόλπους της Ένωσης» κατατέθηκε χθες (12/1) από τον βουλευτή Ράντι Φάιν, ανακοινώθηκε από το γραφείο αυτού του ρεπουμπλικανού, μέλους της Βουλής των Αντιπροσώπων.

«Η Γροιλανδία δεν είναι κάποιο μακρινό προκεχωρημένο φυλάκιο που μπορούμε να αγνοήσουμε. Είναι ένα ζωτικής σημασίας ατού για την εθνική ασφάλεια», εκτιμά στην ανακοίνωσή του ο Φάιν.

People in Greenland’s capital Nuuk have rejected US President Donald Trump’s suggestion that the island could be acquired. Greenlanders say their sovereignty is not for sale as US, Denmark and Greenland's foreign ministers prepare to meet pic.twitter.com/3VI4rsOBLX Advertisement January 13, 2026

«Όποιος ελέγχει τη Γροιλανδία ελέγχει τις κύριες οδούς της ναυσιπλοΐας στην Αρκτική και την αρχιτεκτονική ασφαλείας που προστατεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Αμερική δεν μπορεί να αφήσει το μέλλον της στα χέρια καθεστώτων που περιφρονούν τις αξίες μας και επιδιώκουν να υπονομεύσουν την ασφάλειά μας», υποστηρίζει.

Σύμφωνα με την πρόταση νόμου που αναπτύσσεται σε δύο σελίδες, ο πρόεδρος Τραμπ εξουσιοδοτείται «να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προσαρτήσει τη Γροιλανδία ή να την αποκτήσει ως έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε προχθές, Κυριακή, ότι οι ΗΠΑ θα πάρουν τη Γροιλανδία «με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», διευκρινίζοντας ότι δεν μιλάει για μια βραχυπρόθεσμη «μίσθωση», αλλά για απόκτηση αυτού του εδάφους.

Ο αμερικανός πρόεδρος βλέπει στην κίνηση αυτή το μέσο για να διασφαλίσουν οι ΗΠΑ την ασφάλειά τους έναντι της Κίνας και της Ρωσίας και εκτιμά ότι η Δανία έχει εγκαταλείψει τη Γροιλανδία και την άμυνά της.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ δήλωσε χθες, Δευτέρα, ότι δεν υπάρχει «χρονοδιάγραμμα» για να αναλάβουν οι ΗΠΑ τον έλεγχο της Γροιλανδίας, «όμως», πρόσθεσε, «είναι σίγουρα μια προτεραιότητα» για τον πρόεδρο Τραμπ.

Ενδεχόμενη προσάρτηση της Γροιλανδίας θα σήμαινε τον θάνατο του ΝΑΤΟ, είχε προειδοποιήσει στις αρχές Ιανουαρίου η δανή πρωθυπουργός Μέτε Φρεντέρικσεν.

Αυτό το απέραντο νησί της Αρκτικής, με πληθυσμό 57.000 κατοίκων, διαθέτει σημαντικούς ορυκτούς πόρους, στην πλειονότητά τους ανεκμετάλλευτους, και θεωρείται στρατηγικής σημασίας λόγω της θέσης του. Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν ήδη στη Γροιλανδία μια στρατιωτική βάση και διοικούσαν εκεί γύρω στις 10 στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)

