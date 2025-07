Μια γάτα περίπου 12 ετών επέζησε αφού έπεσε σε φαράγγι βάθους 115 μέτρων στις δυτικές ΗΠΑ μαζί με το ζευγάρι που την είχε, το οποίο σκοτώθηκε, ανακοίνωσε την Παρασκευή, 2 Μαΐου, ο σύλλογος προστασίας ζώων, Best Friends Animal Society.

Η γάτα «βρέθηκε σε ένα μαύρο και γρατζουνισμένο κλουβί μεταφοράς, το οποίο ωστόσο άντεξε καλά στην πτώση», ανακοίνωσε η φιλοζωική οργάνωση Best Friends Animal Society.

