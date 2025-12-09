Πλήρωμα της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ στο Μαϊάμι της Φλόριντα κατέσχεσε από ύποπτο σκάφος 1685 κιλά κοκαΐνης, αξίας περίπου 28 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Λιμενικού Σώματος.
Στην αρχή κινητοποιήθηκε το Λιμενικό με ομάδα K9, η οποία εντόπισε πολλές κρυμμένες τοποθεσίες κοκαΐνης στο σκάφος, ενώ στη συνέχεια η επιχείρηση υποστηρίχθηκε και από πολλές μονάδες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ, η οποία βρήκε πάνω από 1.000 κρυμμένες συσκευασίες κοκαΐνης.
Σύμφωνα με τον υποπλοίαρχο, ήταν η μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης από σταθμό μικρών σκαφών της Ακτοφυλακής από το 1995.
Τρία άτομα συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν υπό κράτηση.