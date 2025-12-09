Πλήρωμα της Ακτοφυλακής των ΗΠΑ στο Μαϊάμι της Φλόριντα κατέσχεσε από ύποπτο σκάφος 1685 κιλά κοκαΐνης, αξίας περίπου 28 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Λιμενικού Σώματος.

Largest ❄️ seizure by a @USCG boat station since 1995!🚨



A Sta Miami Beach & @CBP #LE crew seized over 3,716lbs of cocaine worth an est. $28M, from a suspected drug smuggling boat, near Gov Cut, Tues. @HSI_Miami #WeOwnTheSea

December 5, 2025

Στην αρχή κινητοποιήθηκε το Λιμενικό με ομάδα K9, η οποία εντόπισε πολλές κρυμμένες τοποθεσίες κοκαΐνης στο σκάφος, ενώ στη συνέχεια η επιχείρηση υποστηρίχθηκε και από πολλές μονάδες της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων των ΗΠΑ, η οποία βρήκε πάνω από 1.000 κρυμμένες συσκευασίες κοκαΐνης.

NEW: U.S. Coast Guard’s Miami Beach small boat station seizes $28 million in cocaine, marking its largest capture ever



Federal agents took custody of three people found on the boat



The suspected drug-smuggling vessel was two miles east of Government Cut, the USCG said



Σύμφωνα με τον υποπλοίαρχο, ήταν η μεγαλύτερη κατάσχεση κοκαΐνης από σταθμό μικρών σκαφών της Ακτοφυλακής από το 1995.

Τρία άτομα συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν υπό κράτηση.