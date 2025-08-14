Αντιμέτωποι με ένα αρκετά περίεργο θέαμα ήρθαν κάτοικο στο Κολοράντο των ΗΠΑ, όταν αντίκρισαν κουνέλια που περισσότερο μοιάζουν να έχουν βγει από κάποιο κακό όνειρο και δεν μοιάζουν σε καμία περίπτωση με τα γλυκά, χνουδωτά θηλαστικά που γνωρίζουμε.

Η ρεπόρτερ του 9NEWS Northern Colorado, Αμάντα Γκίλμπερτ τράβηξε μία φωτογραφία από ένα κουνέλι που μοιάζει να έχει κάτι σαν αγκάθια γύρω από το στόμα του.

«Νόμιζα ότι θα πέθαινε τον χειμώνα, αλλά αυτό δεν συνέβη. Επέστρεψε και δεύτερη χρονιά και είχε μάλιστα μεγαλώσει», τόνισε κάτοικος της περιοχής.

Οι φωτογραφίες ενός ακόμα κουνελιού, του οποίου το πρόσωπο έχει παραμορφωθεί πλήρως, έχουν γίνει επίσης viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τι είναι όμως αυτό που έχει προκαλέσει αυτές τις περίεργες παραμορφώσεις;

There are rabbits in Fort Collins, Colorado, that have been observed with horn-like , tentacles growths due to the Shope papilloma virus (SPV).



Here's a breakdown:



1. Shope Papilloma Virus (SPV): This is a real virus, specifically a papillomavirus, that affects rabbits. It… pic.twitter.com/8M0wdDlGTV — PeacefulCanvas (@PeacefulxCanvas) August 12, 2025

Ως επικρατέστερη αιτία φαντάζει τη δεδομένη χρονική στιγμή ένας ιός, που ονομάζεται shope papillomavirus. Ο ιός φαίνεται ότι προσβάλλει μόνο κουνέλια, δεν έχει θεραπεία και προκαλεί όγκους γύρω από το πρόσωπο και το κεφάλι των κουνελιών.

Ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπημάτων από έντομα όπως είναι οι ψύλλοι και τα τσιμπούρια κατά τους ζεστούς μήνες. Ο shope papillomavirus δεν μοιάζει επικίνδυνος για τα κουνέλια, εκτός αν επηρεάσει τα μάτια ή τα στόματά τους.

Πάντως, οι αρχές έχουν δώσει οδηγίες στους κατοίκους να αποφεύγουν τα μολυσμένα ζώα. Οι κάτοικοι στο Κολοράντο εμφανίζονται ανήσυχοι με το «απόκοσμο» θέαμα και αρκετοί συγκρίνουν τα κουνέλια με ζόμπι ή εξωγήινους.

Πηγή: Independent