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Τραγικό τέλος βρήκε ένα κοριτσάκι μόλις 10 μηνών στο Κεντάκι των ΗΠΑ, όταν η 61χρονη γιαγιά του, αντί να το μεταφέρει στον παιδικό σταθμό, πήγε απευθείας στη δουλειά της και, χωρίς να αντιληφθεί ότι το βρέφος βρισκόταν στο πίσω κάθισμα, το άφησε μέσα στο αυτοκίνητο για περίπου οκτώ ώρες.

Η μικρή Σκότι παρέμεινε δεμένη στο παιδικό κάθισμα καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Η γιαγιά της, Στέισι, γιατρός σε κλινική, είχε αναλάβει το πρωί να παραλάβει το παιδί και να το αφήσει στον παιδικό σταθμό. Ωστόσο, έφτασε στην εργασία της, στάθμευσε το όχημά της και κλείδωσε το αυτοκίνητο, χωρίς να συνειδητοποιήσει ότι το μωρό βρισκόταν μέσα.

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Την ημέρα του περιστατικού, στις 13 Αυγούστου, η θερμοκρασία στην περιοχή έφτασε τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ, σύμφωνα με την Αστυνομία, στο εσωτερικό του αυτοκινήτου ξεπέρασε τους 46 βαθμούς.

A 10-month-old baby girl tragically died on August 13, 2026, after her grandmother, a Kentucky doctor, accidentally left her inside a hot car for eight hours.



The incident occurred in Madisonville, Kentucky, at the Owensboro Health Multicare clinic where the grandmother works.… pic.twitter.com/6pjGYrA2ck August 20, 2026

Όπως αναφέρει η Daily Mail, το τραγικό λάθος αποκαλύφθηκε το απόγευμα, όταν ο πατέρας της Σκότι πήγε στον παιδικό σταθμό για να παραλάβει την κόρη του. Εκεί ενημερώθηκε ότι το βρέφος δεν είχε βρεθεί στον σταθμό σε κανένα σημείο της ημέρας.

Ο πατέρας τηλεφώνησε αμέσως στη γιαγιά, η οποία έσπευσε στο πάρκινγκ της κλινικής μαζί με συναδέλφους της. Όταν όμως έφτασαν στο όχημα, ήταν πλέον αργά για τη μικρή.

Η αστυνομική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας βρίσκεται σε εξέλιξη και μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.