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Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν καταδίκασε σήμερα τις πρόσφατα ανακοινωθείσες οικονομικές και εμπορικές κυρώσεις των ΗΠΑ, λέγοντας ότι αυτές στοχεύουν απλούς Ιρανούς και οι κυρώσεις συνιστούν «οικονομική τρομοκρατία» και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Το Ιράν χαρακτηρίζει «οικονομική τρομοκρατία» τις νέες αμερικανικές κυρώσεις

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Τετάρτη για σαρωτικές οικονομικές συνέπειες σε οποιαδήποτε χώρα παρέχει αυτό που αποκάλεσε «οποιοδήποτε είδος σανίδας σωτηρίας στο Ιράν», απειλώντας με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση σε πρωτοφανή κλίμακα.

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🔴 Iranian Foreign Ministry: US economic sanctions against Iran constitute an assault on the fundamental human rights of the Iranian people.



🔺 MFA: Washington’s sanctions amount to “economic terrorism” and constitute a crime against humanity.



🔺 MFA: Those who order, impose,… pic.twitter.com/Fo44XxcCGi — Tehran Times (@TehranTimes79) August 20, 2026

Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι τα μέτρα δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ