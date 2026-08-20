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Στους 757 ανέρχονται οι Αμερικανοί στρατιωτικοί που έχουν τραυματιστεί από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας.

Περισσότεροι από 50 στρατιωτικοί προστέθηκαν την Τετάρτη στη βάση δεδομένων του Πενταγώνου, ανεβάζοντας τον συνολικό απολογισμό σε 757 τραυματίες και 18 νεκρούς.

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Την ίδια ώρα, η Τεχεράνη απέρριψε τις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί «Οικονομικής D-Day», με τον Ιρανό υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί να προειδοποιεί ότι η αμερικανική πίεση θα οδηγήσει σε «περαιτέρω ήττα» των ΗΠΑ.

Ο Αραγτσί κατηγόρησε επίσης τον Αμερικανό πρόεδρο ότι χρησιμοποιεί την αντιπαράθεση με το Ιράν ως «αντιπερισπασμό από την ίδια την κρίση της Αμερικής», αναφερόμενος στο υψηλό δημόσιο χρέος και στην αύξηση του κόστους εξυπηρέτησής του.

Ο Τραμπ είχε προειδοποιήσει μέσω Truth Social ότι «οποιαδήποτε χώρα» επιτρέψει σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επιχειρήσεις, αεροδρόμια ή κρατικούς φορείς να προσφέρουν οποιαδήποτε οικονομική στήριξη στο Ιράν θα αντιμετωπίσει «τεράστιες οικονομικές συνέπειες».

Παράλληλα, κάλεσε τους συμμάχους των ΗΠΑ να σταθούν στο πλευρό της Ουάσινγκτον, με στόχο την οικονομική απομόνωση και την ήττα της «ιρανικής απειλής».