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Οι υψηλές θερμοκρασίες επιτάχυναν την αποσύνθεση του φορτίου, δημιουργώντας έντονη δυσοσμία στην ευρύτερη περιοχή κατά τη διάρκεια της επιχείρησης καθαρισμού.

Συνεργεία και πυροσβέστες χρησιμοποίησαν ειδικά μηχανήματα φόρτωσης για να απομακρύνουν τα υπολείμματα από τον δρόμο και να αποκαταστήσουν την κυκλοφορία.

Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης του οχήματος δεν τραυματίστηκαν, ωστόσο η αστυνομία επέβαλε κλήση στον οδηγό για πλημμελή ασφάλιση του φορτίου.

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Περισσότεροι από 20 τόνοι καλαμαριών κατέληξαν στην άσφαλτο έπειτα από τροχαίο στο Ρόουντ Άιλαντ των ΗΠΑ, προκαλώντας πολύωρη διακοπή της κυκλοφορίας και έντονη δυσοσμία στην περιοχή, σύμφωνα με τον Guardian.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη Νάραγκανσετ, όταν ο οδηγός μιας νταλίκας που μετέφερε το φορτίο σε μονάδα επεξεργασίας επιχείρησε να στρίψει, με αποτέλεσμα το όχημα να ανατραπεί. Μεγάλο μέρος του φορτίου βρέθηκε στον δρόμο, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία.

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Ο δρόμος παρέμεινε κλειστός από περίπου τις 9:30 το πρωί έως τις 17:15, ενώ συνεργεία και πυροσβέστες εργάστηκαν για την απομάκρυνση των καλαμαριών. Η επιχείρηση καθαρισμού έγινε κάτω από υψηλές θερμοκρασίες, με τη χρήση μηχανημάτων φόρτωσης για να απομακρυνθούν τα υπολείμματα από το οδόστρωμα.

A tractor-trailer overturned on its side releasing over 20 tons of squid onto a roadway in Narragansett, Rhode Island, on Sunday, according to state police. https://t.co/BEFuauSqXI pic.twitter.com/s0semzf7FD August 19, 2026

20 tons of slimy squid spill on Rhode Island roadway – blanketing area in foul odor https://t.co/W1INEWZ16d pic.twitter.com/dP6lnd1VWA — New York Post (@nypost) August 20, 2026

Έντονη δυσοσμία από τα καλαμάρια

Η ζέστη επιδείνωσε γρήγορα την κατάσταση, καθώς τα καλαμάρια άρχισαν να αποσυντίθενται, προκαλώντας έντονη μυρωδιά που έγινε αισθητή σε ολόκληρη την περιοχή.

«Το καλαμάρι έχει μια χαρακτηριστική μυρωδιά. Είμαι ψαράς και χρησιμοποιώ καλαμάρια ως δόλωμα. Είμαι αρκετά εξοικειωμένος με αυτήν, αλλά μπορεί να γίνει πολύ δυσάρεστη, ειδικά όταν μένει στον δρόμο για αρκετή ώρα», δήλωσε κάτοικος της περιοχής.

A tractor-trailer tipped over and spilled two tons of squid onto a Rhode Island roadway, prompting an hours-long cleanup of what local police dubbed the “Squidpocalypse of ‘26,” officials say. https://t.co/Foj1uQ7rx8 Advertisement August 20, 2026

Local authorities have dubbed the spill as the “Squidpocalypse of ’26.”



Story: https://t.co/ftPEOfIYo0 pic.twitter.com/L34z8WtKpC — WPRI 12 (@wpri12) August 20, 2026

Ο οδηγός και ο συνεπιβάτης της νταλίκας δεν τραυματίστηκαν. Ωστόσο, ο οδηγός έλαβε κλήση από την αστυνομία του Ρόουντ Άιλαντ για πλημμελή ασφάλιση του φορτίου.

Το Ρόουντ Άιλαντ αποτελεί σημαντικό κόμβο για την εμπορική διακίνηση καλαμαριών στις ΗΠΑ. Εκατομμύρια κιλά καλαμαριών περνούν κάθε χρόνο από τα λιμάνια της πολιτείας και διανέμονται σε ολόκληρη τη χώρα, ενώ το καλαμάρι αποτελεί επίσημο ορεκτικό της πολιτείας.

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(Με πληροφορίες από Guardian)