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Παρά την καταγωγή του από την ισχυρή οικογένεια Ροκφέλερ, ο ίδιος αφοσιώθηκε στη δημόσια προσφορά και στην υποστήριξη της Δυτικής Βιρτζίνια, επιλέγοντας να ενταχθεί στο Δημοκρατικό Κόμμα.

Κατά τη διάρκεια της πολιτικής του σταδιοδρομίας, προώθησε σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών, τις τηλεπικοινωνίες και την προστασία των καταναλωτών, ενώ ενίσχυσε τις τοπικές επενδύσεις.

Ο Ροκφέλερ υπηρέτησε στη Γερουσία από το 1984 έως το 2015, διατηρώντας ενεργό ρόλο σε κρίσιμες επιτροπές για θέματα εξωτερικής πολιτικής, πληροφοριών και βετεράνων.

Η πολιτική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από την έμπρακτη στήριξη των κατοίκων της πολιτείας του, με τον ίδιο να δηλώνει πως η απόφασή του να εγκατασταθεί στη Δυτική Βιρτζίνια υπήρξε η σημαντικότερη της ζωής του.

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Σε ηλικία 89 ετών έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης 5 Νοεμβρίου ο Τζον Ντ. «Τζέι» Ροκφέλερ IV, μία από τις σημαντικές πολιτικές προσωπικότητες της Δυτικής Βιρτζίνια και τελευταίο ενεργό πολιτικό μέλος της γνωστής οικογένειας Ροκφέλερ. Ο πρώην κυβερνήτης της πολιτείας και επί 30 χρόνια γερουσιαστής των Ηνωμένων Πολιτειών άφησε την τελευταία του πνοή στην κατοικία του στην Ουάσινγκτον, σύμφωνα με τη Μέρι Στιούαρτ, αντιπρόεδρο εξωτερικών υποθέσεων του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού σταθμού WETA. Πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος του ίδιου σταθμού είναι η σύζυγός του, Σάρον Ροκφέλερ.

Παρά την καταγωγή του από μία από τις ισχυρότερες οικονομικά οικογένειες της Αμερικής, ο Τζέι Ροκφέλερ επέλεξε να αφιερώσει περίπου πέντε δεκαετίες της ζωής του στη δημόσια προσφορά, με επίκεντρο μία από τις φτωχότερες πολιτείες της χώρας. Το 1964, σε ηλικία 27 ετών, εγκαταστάθηκε στην κοινότητα Έμονς της Δυτικής Βιρτζίνια, όπου εργάστηκε στο πρόγραμμα Volunteers in Service to America, με στόχο την αντιμετώπιση της φτώχειας. Ο ίδιος είχε χαρακτηρίσει εκείνη την εμπειρία καθοριστική για τις πολιτικές του αντιλήψεις και τις αποφάσεις που έλαβε στη μετέπειτα πορεία του.

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Former U.S. Sen. Jay Rockefeller addresses West Virginia in his retirement speech on the Senate floor in 2014. Rockefeller died Friday at the age of 89. STORY: https://t.co/TGdKYk8Fhk https://t.co/7cMLggSESn — WCHS-TV (@wchstv) November 6, 2026

Γεννημένος στη Νέα Υόρκη ως Τζον Ντ. Ροκφέλερ IV, ήταν δισέγγονος του ιδρυτή της Standard Oil, Τζον Ροκφέλερ, ο οποίος πέθανε έναν μήνα πριν από τη γέννησή του. Πατέρας του ήταν ο γνωστός φιλάνθρωπος Τζον Ντ. Ροκφέλερ III. Οι θείοι του, Γουίνθροπ και Νέλσον Ροκφέλερ, είχαν εκλεγεί κυβερνήτες στο Αρκάνσας και τη Νέα Υόρκη αντίστοιχα, ενώ ο Ντέιβιντ Ροκφέλερ είχε βρεθεί στο τιμόνι της Chase Manhattan Bank. Σε αντίθεση με τους συγγενείς του, ο Τζέι επέλεξε το Δημοκρατικό Κόμμα.

Η πολιτική του διαδρομή ξεκίνησε το 1966, όταν εξελέγη στη Βουλή των Αντιπροσώπων της Δυτικής Βιρτζίνια. Αργότερα ανέλαβε καθήκοντα υπουργού Εξωτερικών της πολιτείας και το 1972 διεκδίκησε για πρώτη φορά την κυβερνητική θέση, χωρίς επιτυχία, καθώς ηττήθηκε από τον Ρεπουμπλικανό Άρτς Μουρ Τζούνιορ. Παρέμεινε, ωστόσο, στη Δυτική Βιρτζίνια και το 1973 έγινε πρόεδρος του West Virginia Wesleyan College, παρότι δεν διέθετε πτυχίο θεολογίας.

Το 1976 κέρδισε τις εκλογές για την κυβερνητική θέση, επικρατώντας του Σέσιλ Άντεργουντ, και παρέμεινε στο αξίωμα για δύο θητείες. Στη διάρκεια της διοίκησής του έδωσε προτεραιότητα σε έργα υποδομών, όπως δρόμους, γέφυρες και αποχετευτικά δίκτυα. Το 1980 νίκησε εκ νέου τον Άρτς Μουρ, σε μια αναμέτρηση που ανέδειξε και το ζήτημα της μεγάλης προσωπικής του περιουσίας.

John D. “Jay” Rockefeller IV, an heir to a vast oil fortune and a liberal Democrat who entered politics in his adopted home state of West Virginia, serving as governor and a five-term U.S. senator, died Friday. He was 89. https://t.co/NLly6qQjh4 — The Washington Post (@washingtonpost) November 6, 2026

Το 1984 εξελέγη στη Γερουσία των ΗΠΑ, διαδεχόμενος τον Δημοκρατικό Τζένινγκς Ράντολφ, παρά την ευρεία επικράτηση του Ρεπουμπλικανού Ρόναλντ Ρέιγκαν στις προεδρικές εκλογές. Υπηρέτησε για πέντε συνεχόμενες θητείες, αποχωρώντας το 2015. Η σύζυγός του, Σάρον, κόρη του πρώην Ρεπουμπλικανού γερουσιαστή Τσαρλς Πέρσι από το Ιλινόις, στάθηκε στο πλευρό του σε όλη αυτή την πορεία.

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Η οικονομική του επιφάνεια αποτελούσε σταθερό σημείο συζήτησης. Είχε κληρονομήσει περιουσία που υπολογιζόταν στα 150 εκατομμύρια δολάρια και χρησιμοποίησε σημαντικό μέρος της για τις προεκλογικές του εκστρατείες. Συνολικά διέθεσε τουλάχιστον 21 εκατομμύρια δολάρια από προσωπικά κεφάλαια, μεταξύ των οποίων 9 εκατομμύρια για την εκλογική αναμέτρηση του 1984 απέναντι στον Ρεπουμπλικανό πολυεκατομμυριούχο Τζον Ρέις. Παρά τις επικρίσεις, κέρδισε με άνετη διαφορά και στις πέντε εκλογικές αναμετρήσεις για τη Γερουσία.

Στο Κογκρέσο, ο Ροκφέλερ ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την προστασία των καταναλωτών, τις τηλεπικοινωνίες και την κοινωνική πολιτική. Ως πρόεδρος της Επιτροπής Εμπορίου, Επιστημών και Μεταφορών προώθησε την ανάπτυξη των ευρυζωνικών δικτύων και νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προστασία της διαδικτυακής ιδιωτικότητας. Το 1997 συνέβαλε στη δημιουργία του Προγράμματος Ασφάλισης Υγείας για Παιδιά, το οποίο υποστηρίζει οικογένειες που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για Medicaid, αλλά αδυνατούν να καλύψουν ιδιωτικά την υγειονομική περίθαλψη των παιδιών τους.

#BREAKING: Jay Rockefeller, heir to famed dynasty and healthcare advocate in U.S. Senate, dies at 89 https://t.co/rRYBJTJwX0 Advertisement November 6, 2026

Παράλληλα, προήδρευσε στις επιτροπές Υποθέσεων Βετεράνων και Πληροφοριών. Ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Τζορτζ Μπους τον νεότερο για την εξωτερική πολιτική, ενώ αργότερα εξέφρασε τη μεταμέλειά του για την ψήφο υπέρ της στρατιωτικής επέμβασης στο Ιράκ το 2002. Διαφώνησε, επίσης, με την κυβέρνηση του Μπαράκ Ομπάμα σχετικά με τους περιβαλλοντικούς περιορισμούς στην εξόρυξη άνθρακα, ειδικά με τη μέθοδο της απομάκρυνσης κορυφών βουνών. Η Δυτική Βιρτζίνια αποτελούσε άλλωστε μία από τις σημαντικότερες ανθρακοπαραγωγούς πολιτείες των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερη ήταν και η συμβολή του στην προσέλκυση ιαπωνικών επενδύσεων. Οι σπουδές του στο Πανεπιστήμιο του Τόκιο και οι επαφές του με την οικογένεια των ιδρυτών της Toyota, που διατηρούσε από τη δεκαετία του 1960, τον βοήθησαν να προωθήσει την εγκατάσταση εργοστασίου της εταιρείας στο Μπάφαλο της Δυτικής Βιρτζίνια το 1996. Η επένδυση, ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων, απασχολεί σήμερα περίπου 2.200 εργαζομένους.

John D. “Jay” Rockefeller IV, the progeny of one of America’s most famous and wealthiest families, has died. https://t.co/DND0AKhHpH Advertisement November 6, 2026

Ο σημερινός κυβερνήτης της πολιτείας, Πάτρικ Μόρισι, εξήρε την προσφορά του στην υγειονομική περίθαλψη, στην προστασία των ανθρακωρύχων και των οικογενειών τους, καθώς και στη στήριξη των βετεράνων. Αντίστοιχα, η Ρεπουμπλικανή διάδοχός του στη Γερουσία, Σέλι Μουρ Καπίτο, κόρη του Άρτς Μουρ, τον χαρακτήρισε πραγματικό τζέντλεμαν, υπογραμμίζοντας ότι μεταξύ τους αναπτύχθηκε μια ειλικρινής φιλία πέρα από τις κομματικές διαφορές.

Κατά την αποχαιρετιστήρια ομιλία του στη Γερουσία, τον Δεκέμβριο του 2014, ο Τζέι Ροκφέλερ είχε δηλώσει πως η απόφασή του να παραμείνει στη Δυτική Βιρτζίνια ήταν η σημαντικότερη της ζωής του. Όταν αποχώρησε από την πολιτική το 2015, συνόψισε την πορεία του λέγοντας ότι δεν θα μπορούσε να φανταστεί μια πιο ικανοποιητική καριέρα.

Με πληροφορίες από Reuters

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