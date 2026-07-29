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Μια ξεχωριστή επιχείρηση διάσωσης πραγματοποίησαν αστυνομικοί στο Οχάιο των ΗΠΑ, όταν κλήθηκαν να βοηθήσουν μια κουκουβάγια που είχε μπλεχτεί σε δίχτυ ποδοσφαιρικής εστίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της 19ης Ιουλίου στην πόλη Άβον.

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Οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο χρησιμοποίησαν δύο σκούπες για να κρατήσουν το πτηνό ακίνητο και, με τη βοήθεια ενός ψαλιδιού, έκοψαν προσεκτικά το δίχτυ, καταφέρνοντας να το απεγκλωβίσουν χωρίς να το τραυματίσουν.

Η επιχείρηση καταγράφηκε από κάμερα σώματος αστυνομικού και το σχετικό βίντεο αναρτήθηκε αργότερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από το Αστυνομικό Τμήμα του Άβον. Στα πλάνα φαίνεται η κουκουβάγια να ανοίγει τα φτερά της και να πετά ελεύθερη αμέσως μετά τη διάσωσή της.

Σε ανακοίνωσή του, το αστυνομικό τμήμα συνεχάρη τους δύο αστυνομικούς για την άμεση επέμβασή τους, τονίζοντας ότι οι άνδρες και οι γυναίκες της υπηρεσίας ανταποκρίνονται καθημερινά όχι μόνο σε περιστατικά που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών, αλλά και σε περιπτώσεις προστασίας της άγριας ζωής όταν χρειάζεται.

An owl that got tangled in a soccer net was able to fly free again after being rescued by police in Avon, Ohio. https://t.co/x2cKzbUGkl pic.twitter.com/q3YwNG1nC1 — ABC News (@ABC) July 29, 2026