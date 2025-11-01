Ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης την Παρασκευή (31/10), έπειτα από την σύγρουση δύο αεροπλάνων που βρίσκονταν στον διάδρομο προσγείωσης.

Πιο συγκεκριμένα, αεροσκάφος της United Airlines που επέστρεφε από το Ορλάντο της Φλόριντα, έστριβε προς την πύλη άφιξής, όταν χτύπησε την ουρά ενός άλλου αεροπλάνου της ίδιας εταιρείας στον διάδρομο τροχοδρόμησης, όπως δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.

Το χτυπημένο αεροσκάφος, το οποίο περίμενε να τροχοδρομήσει για το ταξίδι του στο Χιούστον, ήταν ακινητοποιημένο εκείνη τη στιγμή.

«Όλοι νιώσαμε ένα τράνταγμα κατά την τροχοδρόμηση προς τον διάδρομο, αλλά δεν ξέραμε ότι ήταν άλλο αεροσκάφος μέχρι που μας το είπε ο κυβερνήτης», δήλωσε επιβάτης λίγο μετά τη σύγκρουση.

Από την σύγκρουση των αεροπλάνων δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ εντός επέβαιναν 328 επιβάτες και 15 μέλη πληρωμάτων. Λόγω του περιστατικού, τα δύο αεροσκάφη επέστρεψαν στην πύλη και οι επιβάτες αποβιβάστηκαν κανονικά, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι εξαιτίας του shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, τα αεροδρόμια σε όλη τη χώρα αντιμετώπιζαν ήδη ελλείψεις προσωπικού στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας, κάτι που ο Υπουργός Μεταφορών Σον Ντάφι, προέβλεψε ότι θα προκαλούσε «καταστροφή». Τη στιγμή της σύγκρουσης, το αεροσκάφος με προορισμό το Χιούστον είχε ήδη καθυστέρηση 90 λεπτών.

H διεύθυνση του αεροδρομίου LaGuardia είχε καθηλώσει τα αεροπλάνα αρκετές ώρες νωρίτερα λόγω έντονων ανέμων. Οι καθυστερήσεις στο έδαφος ήταν κατά μέσο όρο δύο ώρες και 15 λεπτά στο εν λόγω αεροδρόμιο, αν και ορισμένα αεροσκάφη καθυστέρησαν έως και πέντε ώρες.

Πηγή: New York Post