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Το Ιράκ επανέφερε σε λειτουργία τον εναέριο χώρο του το απόγευμα της Δευτέρας 8 Ιουνίου, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας, μετά τη γνωστοποίηση του Ιράν ότι τερματίζει τη στρατιωτική του επιχείρηση κατά του Ισραήλ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας προχωρά στην επαναλειτουργία του «ιρακινού εναέριου χώρου για πτήσεις από και προς όλα τα αεροδρόμια» της χώρας, επισημαίνοντας παράλληλα ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά και να αξιολογεί τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή.

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#MiddleEast: #Iraq reopened its airspace on Monday, the country's civil aviation body said, following Iran's announcement that it was halting its military operation against #Israel.https://t.co/Sqgss9ccnc — LBCI Lebanon English (@LBCI_News_EN) June 8, 2026

Υπενθυμίζεται ότι το βράδυ της προηγούμενης ημέρας οι ιρακινές αρχές είχαν ανακοινώσει το κλείσιμο του εναέριου χώρου για διάστημα 72 ωρών, μετά τις ιρανικές πυραυλικές επιθέσεις εναντίον του Ισραήλ. Επρόκειτο για τα πρώτα πλήγματα που σημειώθηκαν από την έναρξη της εκεχειρίας στις 8 Απριλίου.