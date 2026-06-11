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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως ακύρωσε τις επιθέσεις κατά του Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για το βράδυ.

«Με βάση το δεδομένο ότι οι συζητήσεις με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν τέθηκαν στο υψηλότερο επίπεδο της ιρανικής ηγεσίας και εγκρίθηκαν, εγώ, ως πρόεδρος των ΗΠΑ, ακύρωσα τα πλήγματα και τους βομβαρδισμούς κατά του Ιράν που είχαν προγραμματιστεί για αυτό το βράδυ. Οι συζητήσεις και τα τελικά σημεία έχουν, ως νόημα και με μεγάλη λεπτομέρεια, εγκριθεί από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές, περιλαμβανομένων των ΗΠΑ, του Ισραήλ, της Σαουδικής Αραβίας, των ΗΑΕ, του Κατάρ, της Τουρκίας, του Πακιστάν, του Μπαχρέιν, του Κουβέιτ, της Ιορδανίας, της Αιγύπτου και άλλων. Ο ναυτικός αποκλεισμός θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δράση μέχρι αυτή η συναλλαγή να οριστικοποιηθεί- ο χρόνος και ο χώρος της υπογραφής θα ανακοινωθούν σύντομα» έγραψε στο Truth Social.

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Αν οι ΗΠΑ επιτεθούν ξανά στο Ιράν, θα λάβουν πολύ σκληρότερη απάντηση από ό,τι στο παρελθόν, υποστήριξε η κορυφαία στρατιωτική διοίκηση του Ιράν, το Κεντρικό Διοικητήριο Χατάμ αν Ανμπίγια, μετά τις εξαγγελίες Τραμπ για νέα επίθεση κατά του Ιράν.

«Λαμβάνοντας υπόψιν τις πρόσφατες αμερικανικές απειλές εναντίον των πετρελαϊκών υποδομών του Ιράν, είτε οι εξαγωγές πετρελαίου και αερίου είναι για όλους είτε δεν θα είναι διαθέσιμες για κανέναν» αναφέρεται σε ανακοίνωση που μετέδωσαν κρατικά ΜΜΕ. Παράλληλα συμπληρώνεται ότι ο πόλεμος θα γίνει ευρύτερος και εκτενέστερος, προκαλώντας ανασφάλεια στην περιοχή.

Το υπουργείο Άμυνας της χώρας, από πλευράς του, ανέφερε ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά της εδαφικής ακεραιότητας του Ιράν θα λάβει «αποφασιστική απάντηση».

Με πληροφορίες από Reuters