Τουλάχιστον 420 διαδηλωτές έχουν χάσει τη ζωή τους μέσα σε μόλις 15 ημέρες στο Ιράν, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της αμερικανικής οργάνωσης ανθρωπίνων δικαιωμάτων Human Rights Activists (HRA), η οποία παρακολουθεί συστηματικά τον αριθμό των θυμάτων από την αιματηρή καταστολή των διαδηλώσεων στο Ιράν.

Μεταξύ των 420 νεκρών και οκτώ παιδιά, σύμφωνα με αναλυτική καταγραφή που παρείχε στο CNN ο Σκάιλαρ Τόμσον, αναπληρωτής διευθυντής της οργάνωσης Human Rights Activists in Iran (γνωστής και ως HRA). Το ειδησεογραφικό σκέλος της HRA ονομάζεται Human Rights Activists News Agency (HRANA).

Πρόκειται για δραματική αύξηση σε σχέση με τον προηγούμενο απολογισμό των 162 νεκρών που είχε δοθεί νωρίτερα σήμερα. Το CNN αναφέρει ότι δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει ανεξάρτητα τα στοιχεία για τα θύματα που δημοσιοποίησε η HRANA.

Παράλληλα, σύμφωνα με την Wall Street Journal η οποία επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί την Τρίτη για συγκεκριμένες επιλογές αντίδρασης στις διαδηλώσεις στο Ιράν, γεγονός που δείχνει ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει το ενδεχόμενο να επιπλήξει το καθεστώς για την καταστολή των διαδηλωτών, όπως έχει επανειλημμένα απειλήσει.

Η προγραμματισμένη συνάντηση του προέδρου με ανώτατους αξιωματούχους της κυβέρνησης θα αφορά τη συζήτηση των επόμενων βημάτων, τα οποία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ενίσχυση αντικυβερνητικών πηγών στο διαδίκτυο, την ανάπτυξη μυστικών κυβερνοόπλων κατά ιρανικών στρατιωτικών και πολιτικών στόχων, την επιβολή επιπλέον κυρώσεων στο καθεστώς, καθώς και στρατιωτικά πλήγματα, σύμφωνα με τους αξιωματούχους.

Το κίνημα διαδηλώσεων στο Ιράν, που βρίσκεται τώρα στη δεύτερη εβδομάδα του, είναι η πιο σημαντική αναταραχή που έχει βιώσει η χώρα εδώ και χρόνια. Αν και αρχικά πυροδοτήθηκε από μια ξαφνική πτώση του νομίσματος, σύντομα οι διαδηλωτές ζήτησαν πολιτική μεταρρύθμιση και την πτώση της κυβέρνησης.

Το καθεστώς του Ιράν έχει αντιμετωπίσει μαζικά κινήματα διαδηλώσεων και στο παρελθόν, αλλά οι αναλυτές λένε ότι οι τρέχουσες αναταραχές συμβαίνουν ενώ η κυβέρνηση είναι αδύναμη λόγω οικονομικής κρίσης και μετά τον καλοκαιρινό πόλεμο με το Ισραήλ.

Οι αρχές έκοψαν την πρόσβαση στο ίντερνετ στη χώρα την Πέμπτη, επιβάλλοντας ένα σχεδόν απροσπέλαστο εθνικό μπλακ άουτ. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων δήλωσαν ότι οι ιρανικές αρχές χρησιμοποίησαν το πρόσχημα του μπλακ άουτ για να επεκτείνουν την καταστολή ενάντια στους διαδηλωτές, χρησιμοποιώντας θανατηφόρα βία και πυρά για να διαλύσουν τις διαδηλώσεις.

Συλλήψεις διαδηλωτών

Ο αρχηγός της εθνικής αστυνομίας του Ιράν δήλωσε νωρίτερα ότι οι ιρανικές αρχές έχουν προχωρήσει στη σύλληψη βασικών μελών του κινήματος διαδηλώσεων, ενώ η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη απειλούν η μία την άλλη για το ενδεχόμενο παρέμβασης των ΗΠΑ στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Χθες το βράδυ έγιναν σημαντικές συλλήψεις των βασικών στοιχείων των ταραχών, οι οποίοι, με τη θέληση του Θεού, θα τιμωρηθούν αφού περάσουν τις νομικές διαδικασίες», είπε στην κρατική τηλεόραση την Κυριακή ο αρχηγός της αστυνομίας, Ahmad-Reza Radan, χωρίς να αναφέρει τον αριθμό των συλληφθέντων.

Ο γενικός εισαγγελέας του Ιράν είχε δηλώσει νωρίτερα ότι όσοι συλλαμβάνονται να διαδηλώνουν ή ακόμη και να βοηθούν τους διαδηλωτές, μπορεί να κατηγορηθούν ως «εχθροί του Θεού» – κάτι που τιμωρείται με θανατική ποινή.

Ο Τραμπ ενημερώνεται για τις επιλογές για επίθεση κατά του Ιράν, ενώ οι διαδηλώσεις συνεχίζονται

Για νέες επιλογές στρατιωτικών επιθέσεων προς στο Ιράν ενημερώνεται ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τις τελευταίες ημέρες, καθώς εξετάζει το ενδεχόμενο να υλοποιήσει την απειλή του να επιτεθεί στη χώρα, για την καταστολή των διαδηλωτών, σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους που ασχολούνται με το θέμα.

Όπως επισημαίνεται σε άρθρο των New York Times, o Τραμπ δεν έχει λάβει τελική απόφαση, ωστόσο οι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να εγκρίνει μια επίθεση ως απάντηση στις προσπάθειες του ιρανικού καθεστώτος να καταστείλει τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν λόγων της οικονομικής κατάσταση στη χώρα.

Στον πρόεδρο Τραμπ έχουν παρουσιαστεί διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένων επιθέσεων σε μη στρατιωτικούς στόχους στην Τεχεράνη, ανέφεραν οι πηγές, οι οποίες μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσουν εμπιστευτικές συνομιλίες.

Ερωτηθείς σχετικά με το σχεδιασμό πιθανών επιθέσεων, ο Λευκός Οίκος παρέπεμψε στις δημόσιες δηλώσεις του κ. Τραμπ και στις αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις τελευταίες ημέρες.

«Το Ιράν αναζητά την ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, ίσως όπως ποτέ άλλοτε», έγραψε ο κ. Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο. «Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν!!!».

Οι διαδηλώσεις στο Ιράν ξεκίνησαν στα τέλη Δεκεμβρίου ως αντίδραση στην οικονομική κρίση, αλλά έκτοτε έχουν εξαπλωθεί και έχουν αυξηθεί σε μέγεθος, καθώς πολλοί Ιρανοί ζητούν ριζικές αλλαγές στην αυταρχική κυβέρνηση της χώρας. Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν απειλήσει να καταστείλουν τις διαδηλώσεις και σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, δεκάδες διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, δήλωσε την Παρασκευή ότι η κυβέρνηση «δεν θα υποχωρήσει» μπροστά στις μαζικές διαδηλώσεις.

Ο κ. Τραμπ έχει επανειλημμένα απειλήσει να χρησιμοποιήσει θανατηφόρα βία εναντίον της ιρανικής κυβέρνησης για τις προσπάθειές της να καταστείλει τις διαδηλώσεις, και την Παρασκευή δήλωσε ότι το Ιράν «βρίσκεται σε μεγάλη δυσκολία».

«Έχω δηλώσει με μεγάλη έμφαση ότι αν αρχίσουν να σκοτώνουν ανθρώπους όπως έκαναν στο παρελθόν, θα αναμιχθούμε», δήλωσε ο κ. Τραμπ στους δημοσιογράφους την Παρασκευή, κατά τη διάρκεια συνάντησης με στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας. «Θα τους χτυπήσουμε πολύ σκληρά εκεί που πονάει. Και αυτό δεν σημαίνει στρατιωτική επέμβαση, αλλά ότι θα τους χτυπήσουμε πολύ, πολύ σκληρά εκεί που πονάει. Επομένως, δεν θέλουμε να συμβεί κάτι τέτοιο».

Κρίση στο Ιράν: Η κυβέρνηση κατηγορεί τις ΗΠΑ και το Ισραήλ για τις διαδηλώσεις και απειλεί με αντίποινα σε περίπτωση επίθεσης- «ταραξίες και τρομοκράτες» που «συνδέονται με ξένες δυνάμεις»

Ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν, είπε την Κυριακή πως οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θέλουν να «σπείρουν χάος και αναταραχή» στο Ιράν μετά τον Πόλεμο των 12 Ημερών, διατάσσοντας «ταραχές» και κάλεσε τους Ιρανούς να λάβουν αποστάσεις από τους «ταραξίες και τρομοκράτες».

Ο Πεζεσκιάν είπε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ακούσει τον λαό, είναι αποφασισμένη να λύσει τα οικονομικά προβλήματα των πολιτών και ότι «τρομοκράτες» που συνδέονται με ξένες δυνάμεις σκοτώνουν αθώους, καίνε τζαμιά και επιτίθενται σε δημόσια περιουσία.

Το Ιράν προειδοποίησε τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ την Κυριακή πως οποιαδήποτε αμερικανική επίθεση εναντίον του θα έχει ως αποτέλεσμα την αντεπίθεση της Τεχεράνης κατά του Ισραήλ και αμερικανικών βάσεων στην περιοχή, εν μέσω των ευρείας κλίμακας διαδηλώσεων στη χώρα και της σκληρής καταστολής τους από τις δυνάμεις του ισλαμικού καθεστώτος.

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Μπακέρ Καλιμπάφ, μιλώντας την Κυριακή, προειδοποίησε ότι δεν πρέπει να υπάρξει κάποιος «λάθος υπολογισμός»: «Να είμαστε ξεκάθαροι: Σε περίπτωση μιας επίθεσης στο Ιράν, οι κατεχόμενες περιοχές (το Ισραήλ) και όλες οι αμερικανικές βάσεις και πλοία θα είναι νόμιμοι στόχοι μας» είπε ο Καλιμπάφ, πρώην στέλεχος των Φρουρών της Επανάστασης.

Μια νέα αμερικανική επίθεση φαντάζει όλο και πιθανότερη, καθώς ο λεκτικός «πόλεμος» εντείνεται και οι αναφορές για όλο και περισσότερους νεκρούς στις διαδηλώσεις αυξάνονται. Η HRANA (Human Rights Activists News Agency) ανέφερε πως οι νεκροί που συνδέονται με τις διαδηλώσεις ανέρχονται στους 116, ενώ τις προηγούμενες ημέρες είχαν υπάρξει αναφορές και μαρτυρίες για εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες.

Το Ισραήλ είναι σε κατάσταση επιφυλακής για το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ να έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι θα μπορούσε να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια, καλώντας την ιρανική ηγεσία να σταματήσει να χρησιμοποιεί βία κατά των διαδηλωτών. Το Σάββατο, ο Τραμπ είπε ότι οι ΗΠΑ είναι «έτοιμες να βοηθήσουν».

Σε τηλεφωνική επικοινωνία το Σάββατο, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Μάρκο Ρούμπιο συζήτησαν το ενδεχόμενο μιας αμερικανικής επέμβασης στο Ιράν, ανέφερε το Reuters, επικαλούμενο ισραηλινή πηγή. Το Ισραήλ δεν έχει υποδείξει ότι σκοπεύει να συμμετέχει σε μια τέτοια επέμβαση, καθώς είναι σε εξέλιξη οι διαδηλώσεις στο Ιράν, και ενώ οι εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών παραμένουν στα ύψη μετά τον Πόλεμο των 12 Ημερών και τα πλήγματα κατά του ιρανικού πυρηνικού και πυραυλικού προγράμματος. Ο Νετανιάχου, μιλώντας στον Economist, δήλωσε ότι θα υπήρχαν φοβερές συνέπειες για το Ιράν αν επέλεγε να επιτεθεί στο Ισραήλ. Αναφερόμενος στις διαδηλώσεις, είπε «για οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι θα έπρεπε να δούμε τι συμβαίνει εντός του Ιράν».

Στο εσωτερικό της Ισλαμικής Δημοκρατίας, οι διαδηλωτές φάνηκαν να αψηφούν τη βίαιη καταστολή το βράδυ του Σαββάτου, βγαίνοντας ξανά στους δρόμους, με αναφορές για εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες τις τελευταίες τρεις ημέρες. Βίντεο και μαρτυρίες φαίνονται να δείχνουν ότι η κυβέρνηση κλιμακώνει την αντίδρασή της, συνεχίζοντας παράλληλα το μπλακάουτ στο Ίντερνετ. Ο γενικός εισαγγελέας της χώρας, Μοχάμαντ Μοβαχεντί Αζάντ, είπε το Σάββατο πως οποιοσδήποτε διαμαρτύρεται θα έπρεπε να θεωρηθεί «εχθρός του Θεού», ένα αδίκημα που επισύρει τη θανατική ποινή. Θεωρείται πως εκατοντάδες διαδηλωτές έχουν συλληφθεί από τότε που άρχισαν οι διαδηλώσεις, πριν δύο εβδομάδες.

Ο λόγος αρχικά ήταν η άνοδος του πληθωρισμού, ωστόσο εξαπλώθηκαν σε πάνω από 100 πόλεις και χωριά ανά τη χώρα. Οι διαδηλωτές τώρα απαιτούν να φύγει ο ανώτατος ηγέτης της χώρας, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Ο Χαμενεΐ έχει χαρακτηρίσει τους διαδηλωτές «βάνδαλους» που θέλουν να ικανοποιήσουν τον Τραμπ. Οι Φρουροί της Επανάστασης κατηγόρησαν «τρομοκράτες» για τις ταραχές και ορκίστηκαν να προστατέψουν το ισλαμικό καθεστώς.

Ο Τραμπ έγραψε στα social media το Σάββατο πως «το Ιράν βλέπει προς την Ελευθερία, ίσως όπως ποτέ ξανά στο παρελθόν. Οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να βοηθήσουν».

Με πληροφορίες από Reuters, BBC