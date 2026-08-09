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Η δημοσίευση του υλικού αποτελεί απάντηση στις πρόσφατες αναφορές ισραηλινών μέσων ενημέρωσης που χαρακτήριζαν την κατάσταση της υγείας του εξαιρετικά κρίσιμη.

Ωστόσο, το ιρανικό πρακτορείο δεν αποκάλυψε την ακριβή χρονική στιγμή κατά την οποία πραγματοποιήθηκαν τα συγκεκριμένα γυρίσματα του βίντεο.

Η δημόσια εμφάνιση έρχεται σε συνέχεια διεθνών εικασιών σχετικά με την ικανότητα του Χαμενεΐ να ασκεί τα καθήκοντά του μετά τη στρατιωτική επιχείρηση.

Ανώτεροι αξιωματούχοι του Ιράν επιμένουν ότι ο ηγέτης συνεχίζει κανονικά τη στρατηγική εποπτεία της χώρας παρά τις επίμονες αμφισβητήσεις από το εξωτερικό.

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Το Ιράν δημοσίευσε ένα βίντεο με τον Ανώτατο Ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ. Στο βίντεο, που αποτελεί την πρώτη δημόσια εμφάνισή του μετά τον πόλεμο με Ισράηλ-ΗΠΑ, ο Χαμενεΐ φαίνεται να συνομιλεί με άτομα που κάθονται στο έδαφος. Το βίντεο δημοσιεύθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία έχουν κυκλοφορήσει αρκετές αναφορές σχετικά με την υγεία του.

Το βίντεο δημοσίευσε το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ιράν «Mehr». Στο βίντεο, ο Χαμενεΐ φαίνεται να βρίσκεται σε καλή υγεία και να αλληλεπιδρά με τους παρευρισκόμενους.

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Τα ισραηλινά ΜΜΕ είχαν πρόσφατα ισχυριστεί ότι η κατάσταση του Χαμενεΐ ήταν κρίσιμη και ότι είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο. Μετά από αυτές τις αναφορές, το Ιράν δημοσίευσε το βίντεο.

Ωστόσο, δεν έχει αποκαλυφθεί πότε γυρίστηκε το βίντεο. Η δημοσίευση του βίντεο από τα ιρανικά ΜΜΕ θεωρείται ως απάντηση στις εικασίες που κυκλοφορούν σχετικά με την υγεία του Χαμενεΐ.

Τα ισραηλινά ΜΜΕ είχαν ισχυριστεί ότι ο Χαμενεΐ βρισκόταν σε κρίσιμη κατάσταση

Νωρίτερα την Παρασκευή, δημοσιεύματα ισραηλινών ΜΜΕ ισχυρίστηκαν ότι ο Χαμενεΐ βρισκόταν σε «εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση».

Το Channel 14, επικαλούμενο πηγές εντός του Ιράν, καθώς και ένα προηγούμενο δημοσίευμα της εφημερίδας «The Jerusalem Post», το οποίο αναφερόταν στο IranWire και σε πηγές κοντά στην κυβέρνηση του Ιρανού Προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν, ανέφεραν ότι κυκλοφορούσαν ανησυχίες για την υγεία του εντός της ιρανικής ηγεσίας.

Μια πηγή που επικαλέστηκε η εφημερίδα «The Jerusalem Post» είχε δηλώσει: «Δεν θα μας εξέπληττε αν ακούγαμε σύντομα νέα για το μαρτύριό του».

Ο Χαμενεΐ ανέλαβε τη θέση μετά τη δολοφονία του πατέρα του

Ο Χαμενεΐ ανέλαβε τη θέση του Ανώτατου Ηγέτη λίγο μετά τη δολοφονία του πατέρα του, του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ κατά τη διάρκεια κοινών αμερικανο-ισραηλινών στρατιωτικών επιθέσεων στις 28 Φεβρουαρίου.



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Από την ανάληψη των καθηκόντων του, δεν έχει εμφανιστεί δημόσια και επικοινωνεί αποκλειστικά μέσω γραπτών δηλώσεων.

Αναφορές υποδεικνύουν ότι τραυματίστηκε και ενδεχομένως υπέστη παραμόρφωση κατά τις αρχικές επιθέσεις που στόχευαν το συγκρότημα του πατέρα του, αναγκάζοντάς τον να κρυφτεί.



Σύμφωνα με πληροφορίες, αναγκάστηκε να επικοινωνεί με υψηλόβαθμα στελέχη του καθεστώτος μέσω ενός αργού δικτύου μεσαζόντων, προκειμένου να αποφύγει να γίνει στόχος.



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Ο Πεζεσκιάν δηλώνει ότι η άμεση επικοινωνία με τον Χαμενεΐ είναι δύσκολη



Ενισχύοντας τις εικασίες σχετικά με την κατάστασή του, ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν παραδέχτηκε σε συνέντευξη στην κρατική τηλεόραση ότι η άμεση επικοινωνία με τον Χαμενεΐ είναι επί του παρόντος «πολύ δύσκολη».



Αναφορές αμφισβήτησαν την τοποθεσία και την ικανότητά του να ηγηθεί



Διεθνείς και περιφερειακές αναφορές έχουν επανειλημμένα αμφισβητήσει τη φυσική του τοποθεσία και την ικανότητά του. Τον Ιούλιο, το σαουδικό ειδησεογραφικό μέσο Al Hadath, επικαλούμενο ισραηλινή πηγή ασφαλείας, ισχυρίστηκε ότι ο Χαμενεΐ «δεν βρισκόταν στο Ιράν».



Περίπου την ίδια περίοδο, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι η ανώτατη στρατιωτική ηγεσία του Ιράν είχε εξοντωθεί, υποστηρίζοντας ότι ο Χαμενεΐ ήταν «90% εκτός δράσης» και ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του μετά τη στρατιωτική επιχείρηση.



Εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας του Ιράν χαρακτήρισαν τα τραύματά του ως επιφανειακά, ενώ ανώτεροι αξιωματούχοι επιμένουν ότι ο ίδιος συνεχίζει να ασκεί στρατηγική εποπτεία και να δίνει επιχειρησιακές οδηγίες για τη χώρα.



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Παρά τους ισχυρισμούς αυτούς, η επίμονη απουσία ζωντανών εμφανίσεων ή άμεσων δημόσιων ομιλιών συνεχίζει να τροφοδοτεί περιφερειακές και διεθνείς εικασίες σχετικά με την υγεία του Χαμενεΐ και τη σταθερότητα της ηγεσίας του.



Πηγές των μυστικών υπηρεσιών της Δύσης και της αντιπολίτευσης έχουν επανειλημμένα υποδείξει ότι υπέστη σοβαρά ή παραμορφωτικά τραύματα, ενώ οι ιρανικές αρχές έχουν δώσει αντικρουόμενες εκδοχές.

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