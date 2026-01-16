Η Ρομπίνα Αμινιάν ήταν μια νέα γυναίκα με δύο μεγάλες αγάπες: τη μόδα και τον αγώνα για ελευθερία. Δημιουργική, δραστήρια στα κοινωνικά δίκτυα, ανέβαζε συχνά φωτογραφίες με φορέματα που είχε ράψει μόνη της. Παράλληλα, όμως, συμμετείχε ενεργά σε πολιτικές δράσεις, πιστεύοντας ότι η νέα γενιά μπορεί να αλλάξει το Ιράν.

Το απόγευμα της 8ης Ιανουαρίου, μετά το τέλος των μαθημάτων της στο γυναικείο Κολέγιο Σαριάτι της Τεχεράνης, βγήκε με φίλους της στους δρόμους για να συμμετάσχει σε αντικυβερνητική διαδήλωση κοντά στην πανεπιστημιούπολη. Οι κινητοποιήσεις είχαν ήδη μπει στη δεύτερη εβδομάδα τους και εξαπλώνονταν σε ολόκληρη τη χώρα, με τα αιτήματα να ξεπερνούν την οικονομική δυσαρέσκεια και να μετατρέπονται ανοιχτά σε κραυγές για πτώση του καθεστώτος.

Advertisement

Advertisement

🚨 It’s 1:00 a.m. in Iran. Here are my 15 key observations from Day 12 of nationwide protests [January 8]:



1️⃣ The largest anti-regime protests of the Islamic Republic’s 47-year history unfolded on Day 12. When aggregated nationwide, turnout reached multi-million levels.



2️⃣… pic.twitter.com/JmdnJjCETp — Navid Mohebbi نوید محبی (@navidmohebbi) January 8, 2026

Την ίδια ημέρα, ο εξόριστος διάδοχος του θρόνου Ρεζά Παχλαβί είχε καλέσει σε μαζική παρουσία στους δρόμους, ενώ από την Ουάσιγκτον υπήρχαν προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην αιματοκυλήσει τις διαδηλώσεις. Ωστόσο, οι ιρανικές αρχές είχαν ήδη λάβει τις αποφάσεις τους.

#Breaking: The identity of another victim of the brutal suppression of anti-regime protests in #Iran has been confirmed. Robina Aminian, a 24-year-old university student from Marivan who was studying in #Tehran, was shot and killed by the regime’s security forces in the Velenjak… pic.twitter.com/t0UmOBAxAJ — Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) January 10, 2026

Γύρω στις 8:30 το βράδυ, το καθεστώς «κατέβασε τους διακόπτες»: το Διαδίκτυο κόπηκε σχεδόν πλήρως και οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν μια συντονισμένη επιχείρηση καταστολής. Φρουροί της Επανάστασης και μέλη της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, συχνά με πολιτικά και βαριά οπλισμένοι, αναπτύχθηκαν σε γειτονιές της Τεχεράνης και άλλων πόλεων. Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για σκηνές που θύμιζαν εμπόλεμη ζώνη.

Her name was Robina Aminian, her dream was to study fashion in Milan. She was 23 from a Kurdish region in Iran. She had an Instagram account where she proudly showed off her Kurdish fashion and designs.



Now we discover she was shot at close range in the back of her head by… pic.twitter.com/my2q9fYNOV — Natalie Lisbona (@NatalieLisbona) January 12, 2026

Η Ρομπίνα δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Οι γονείς της τη βρήκαν τα ξημερώματα ανάμεσα σε δεκάδες νεκρούς, με σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Ήταν μόλις 22 ή 23 ετών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πολλά από τα θύματα εκείνης της νύχτας ήταν νεαρές γυναίκες.

Advertisement

Ο ακριβής αριθμός των νεκρών παραμένει ασαφής, καθώς η καταστολή έγινε υπό πλήρη επικοινωνιακό αποκλεισμό. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούν για χιλιάδες θύματα και δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις, στη φονικότερη επιχείρηση καταστολής εδώ και δεκαετίες.

Robina Aminian, 23-godišnja Kurdkinja koja je studirala modni dizajn u Teheranu, je među hiljadama žrtava koje su poginule tokom iranskog obračuna vlasti s demonstrantima. Porodica kaže da je Robina pogođena u potiljak iz blizine. pic.twitter.com/chm7sPwBEk — Radio Slobodna Evropa (@RSE_Balkan) January 15, 2026

Η Ρομπίνα Αμινιάν θάφτηκε σιωπηλά, χωρίς δημόσιο πένθος. Το όνομά της, όμως, προστέθηκε στη μακρά λίστα νέων ανθρώπων που πλήρωσαν με τη ζωή τους την απαίτηση για ελευθερία στο Ιράν.

Advertisement