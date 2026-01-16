Η Ρομπίνα Αμινιάν ήταν μια νέα γυναίκα με δύο μεγάλες αγάπες: τη μόδα και τον αγώνα για ελευθερία. Δημιουργική, δραστήρια στα κοινωνικά δίκτυα, ανέβαζε συχνά φωτογραφίες με φορέματα που είχε ράψει μόνη της. Παράλληλα, όμως, συμμετείχε ενεργά σε πολιτικές δράσεις, πιστεύοντας ότι η νέα γενιά μπορεί να αλλάξει το Ιράν.
Το απόγευμα της 8ης Ιανουαρίου, μετά το τέλος των μαθημάτων της στο γυναικείο Κολέγιο Σαριάτι της Τεχεράνης, βγήκε με φίλους της στους δρόμους για να συμμετάσχει σε αντικυβερνητική διαδήλωση κοντά στην πανεπιστημιούπολη. Οι κινητοποιήσεις είχαν ήδη μπει στη δεύτερη εβδομάδα τους και εξαπλώνονταν σε ολόκληρη τη χώρα, με τα αιτήματα να ξεπερνούν την οικονομική δυσαρέσκεια και να μετατρέπονται ανοιχτά σε κραυγές για πτώση του καθεστώτος.
Την ίδια ημέρα, ο εξόριστος διάδοχος του θρόνου Ρεζά Παχλαβί είχε καλέσει σε μαζική παρουσία στους δρόμους, ενώ από την Ουάσιγκτον υπήρχαν προειδοποιήσεις προς την Τεχεράνη να μην αιματοκυλήσει τις διαδηλώσεις. Ωστόσο, οι ιρανικές αρχές είχαν ήδη λάβει τις αποφάσεις τους.
Γύρω στις 8:30 το βράδυ, το καθεστώς «κατέβασε τους διακόπτες»: το Διαδίκτυο κόπηκε σχεδόν πλήρως και οι δυνάμεις ασφαλείας εξαπέλυσαν μια συντονισμένη επιχείρηση καταστολής. Φρουροί της Επανάστασης και μέλη της πολιτοφυλακής Μπασίτζ, συχνά με πολιτικά και βαριά οπλισμένοι, αναπτύχθηκαν σε γειτονιές της Τεχεράνης και άλλων πόλεων. Αυτόπτες μάρτυρες μίλησαν για σκηνές που θύμιζαν εμπόλεμη ζώνη.
Η Ρομπίνα δεν γύρισε ποτέ σπίτι. Οι γονείς της τη βρήκαν τα ξημερώματα ανάμεσα σε δεκάδες νεκρούς, με σφαίρα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Ήταν μόλις 22 ή 23 ετών. Σύμφωνα με μαρτυρίες, πολλά από τα θύματα εκείνης της νύχτας ήταν νεαρές γυναίκες.
Ο ακριβής αριθμός των νεκρών παραμένει ασαφής, καθώς η καταστολή έγινε υπό πλήρη επικοινωνιακό αποκλεισμό. Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μιλούν για χιλιάδες θύματα και δεκάδες χιλιάδες συλλήψεις, στη φονικότερη επιχείρηση καταστολής εδώ και δεκαετίες.
Η Ρομπίνα Αμινιάν θάφτηκε σιωπηλά, χωρίς δημόσιο πένθος. Το όνομά της, όμως, προστέθηκε στη μακρά λίστα νέων ανθρώπων που πλήρωσαν με τη ζωή τους την απαίτηση για ελευθερία στο Ιράν.