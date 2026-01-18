Ένας Ιρανός αξιωματούχος στην περιοχή δήλωσε σήμερα (18/1) ότι οι αρχές έχουν επιβεβαιώσει τουλάχιστον 5.000 νεκρούς στις διαδηλώσεις στο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων 500 μελών των υπηρεσιών ασφάλειας, κατηγορώντας «τους τρομοκράτες και τους ένοπλους ταραχοποιούς» για τον θάνατο «αθώων Ιρανών».

Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να δημοσιοποιήσει το όνομά του εξαιτίας της ευαίσθητης φύσης του ζητήματος, ενώ δήλωσε στο Reuters ότι μερικές από τις χειρότερες συγκρούσεις με το μεγαλύτερο αριθμό θανάτων έγιναν στις κουρδικές περιοχές του βορειοδυτικού Ιράν, μία περιοχή, όπου οι Κούρδοι αποσχιστές είναι ενεργοί, όπου οι διαμαρτυρίες ήταν πιο βίαιες σε προηγούμενες περιόδους αποσταθεροποίησης.

Photos obtained by Iran International appear to show a sniper on the rooftop of the Isfahan municipality building aiming toward protesters during the recent nationwide uprising.https://t.co/0TZZrmCo57 pic.twitter.com/As6ftQ3LDU — Iran International English (@IranIntl_En) January 17, 2026

CCTV footage shared by @Vahid shows security forces raiding a building in Tehran where protesters were taking shelter early Wednesday, January 7, during nationwide protests. The forces are seen carrying weapons, batons, and machetes. pic.twitter.com/VcMKQJGX4Y January 17, 2026

«Ο τελικός απολογισμός των νεκρών δεν αναμένεται ότι θα αυξηθεί δραματικά», δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, προσθέτοντας ότι «το Ισραήλ και οι ξένες ένοπλες δυνάμεις» υποστήριξαν και εξόπλισαν αυτούς που βγήκαν στους δρόμους.

(Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ)