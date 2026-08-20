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Η Τεχεράνη ενημέρωσε τη Λευκωσία ότι η Κύπρος δεν κινδυνεύει από ιρανικά χτυπήματα, εφόσον οι βρετανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης που επικαλείται ιρανικές διπλωματικές πηγές.

Καθησυχαστικό μήνυμα της Τεχεράνης προς τη Λευκωσία

Οι διπλωματικές πηγές επιβεβαίωσαν πως το διπλωματικό κανάλι μεταξύ των δύο χωρών παραμένει ανοικτό, τονίζοντας πως είναι «ενεργό» και γίνονται διάφορες συζητήσεις, μεταξύ αυτών και για τις βρετανικές βάσεις στο νησί.

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Συγκεκριμένα αναφέρθηκε:

«Δηλώσεις από ιρανικές πηγές δεν είναι και πολύ αξιόπιστες και αποτελούν απλά εικασίες που προέρχονται από την απάντηση και αντίδραση Ιρανών αξιωματούχων στις απειλές της άλλης πλευράς.

Συγκεκριμένα, στην περίπτωση της Κύπρου, ο δρόμος και το κανάλι της διπλωματίας είναι πολύ ενεργά και τα μέρη συζητούν διάφορα θέματα, συμπεριλαμβανομένων και των Βρετανικών Βάσεων στην Κύπρο. Όσο δεν υπάρχει εχθρική πράξη από τις Βάσεις κατά του Ιράν, τότε τίποτα δεν θα συμβεί.

Οι Ιρανικές αρχές έχουν επίγνωση των ανησυχιών της Κυπριακής πλευράς, όσον αφορά τους πολίτες του νησιού που ζουν και εργάζονται εντός των ορίων αυτών των Βάσεων, αλλά δεν θα έπρεπε να παραβλέψουμε το γεγονός ότι οι ζωές των Ιρανών πολιτών μπορούν επίσης να τεθούν σε κίνδυνο αν αυτές οι Βάσεις χρησιμοποιηθούν κατά του Ιράν.

Το γεγονός ότι το διπλωματικό κανάλι μεταξύ των δύο χωρών είναι ενεργό φαίνεται να υποδηλώνει αυτήν την κοινή αντίληψη.»

Η είδηση έρχεται μία μέρα τη δημοσίευση του ρεπορτάζ των Financial Times που αναφέρει ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτεθεί σε αμερικανικές εγκαταστάσεις στη νοτιοανατολική Ευρώπη, σε περίπτωση που ο Ντόναλντ Τραμπ αποφασίσει να κλιμακώσει περαιτέρω τον πόλεμο εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ιρανοί στρατιωτικοί επιτελείς έχουν αξιολογήσει διαφορετικές επιλογές για πιθανά αντίποινα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται πλήγματα εναντίον αμερικανικών στόχων σε χώρες της νοτιοανατολικής Ευρώπης, όπως η Βουλγαρία και η Κύπρος.