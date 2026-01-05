Σοκ και έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Ισπανία η υπόθεση θανάτου ενός 37χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια ζωντανής διαδικτυακής πρόκλησης την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mirror, ο Σέρχιο Χιμένεθ φέρεται να κατανάλωσε μέσα σε διάστημα περίπου τριών ωρών έξι γραμμάρια κοκαΐνης και ένα ολόκληρο μπουκάλι ουίσκι, στο πλαίσιο challenge που μετέδιδε ζωντανά μέσω webcam. Ο 37χρονος βρέθηκε νεκρός από την οικογένειά του στο πατρικό του σπίτι στη Βαρκελώνη, γονατιστός στο κρεβάτι, σε στάση που παρέπεμπε σε προσευχή.

Η ζωντανή μετάδοση, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εξακολουθούσε να είναι ενεργή ακόμη και μετά τον θάνατό του, ενώ χρήστες που είχαν πληρώσει για να παρακολουθήσουν το challenge φέρονται να έγιναν μάρτυρες του τραγικού τέλους. Όταν η μητέρα του μπήκε στο δωμάτιο, κάποιοι θεατές τη ρωτούσαν αν ο γιος της απλώς κοιμόταν λόγω μέθης και αν είχε ολοκληρώσει την κατανάλωση του αλκοόλ.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο δείχνουν τον Χιμένεθ λίγο πριν το challenge να περπατά σε δρόμο κρατώντας χρήματα, τα οποία –όπως ακούγεται να λέει– προορίζονταν για την αγορά κοκαΐνης, καθώς και στιγμές χρήσης ναρκωτικών.

Οι ισπανικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο θάνατος συνδέεται με διαδικτυακή πρόκληση και εξετάζουν το ενδεχόμενο υποκίνησης σε επικίνδυνη συμπεριφορά, αδίκημα που προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η μητέρα του, συντετριμμένη, δήλωσε ότι τον είχε προειδοποιήσει να μην καταναλώσει αλκοόλ, καθώς λάμβανε φαρμακευτική αγωγή για ψυχιατρικά προβλήματα.