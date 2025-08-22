Στιγμιότυπο από τη στιγμή που ο 50χρονος βάζει φωτιά στον πάγκο του καταστήματος

Πρωτοφανές περιστατικό σημειώθηκε στην Ισπανία, όταν ένας 50χρονος έβαλε φωτιά σε καφετέρια, όταν του είπαν ότι τους τελείωσε η μαγιονέζα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην καφετέρια Las Postas, σε περιοχή της Σεβίλλης την Τετάρτη, όταν ο 50χρονος πήγε στην καφετέρια με τον γιο του και παρήγγειλαν δύο σάντουτις.

Όταν ο υπάλληλος τους σέρβιρε, ο 50χρονος τον ρώτησε αν είχαν μαγιονέζα, με τον ίδιο να τους ενημερώνει ότι είχε τελειώσει. Στη συνέχεια, ο 50χρονος ρώτησε και δεύτερο υπάλληλο για τη μαγιονέζα, ωστόσο έλαβε την ίδια απάντηση.

Φανερά εκνευρισμένος σύμφωνα με τις πληροφορίες, έφυγε από την καφετέρια, επιστρέφοντας λίγο αργότερο με μια φιάλη με βενζίνη. Βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας από κάμερα του καταστήματος, απαθανατίζει τον 50χρονο να ρίχνει βενζίνη στον πάγκο της καφετέριας και στη συνέχεια να βάζει φωτιά.

Όπως διακρίνεται και στο βίντεο, ο πάγκος αρπάζει φωτιά, την ώρα που πελάτες και μέλη του προσωπικού απομακρύνονται άμεσα από το σημείο. Αξίζει να σημειωθεί πως οι υπάλληλοι κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά με πυροσβεστήρα, προτού εξαπλωθεί.

Ο 50χρονος τράπηκε σε φυγή, ωστόσο συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς και μεταφέρθηκε σε κέντρο υγείας για ελαφρά εγκαύματα στα χέρια του. Από το περιστατικό τραυματίστηκαν ελαφρά τρία άτομα, ενώ στον 50χρονο απαγγέλθηκαν κατηγορίες για εμπρησμό, έκθεση σε κίνδυνο και πρόκληση υλικών ζημιών.