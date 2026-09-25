Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Σοκ και αποτροπιασμό προκαλούν οι εικόνες από τον άγριο ξυλοδαρμό ενός νεαρού από τη Βόρεια Αφρική στην Ισπανία, ο οποίος δέχθηκε επίθεση στους δρόμους της Ταβέρνες δε λα Βαλντίνια, μιας πόλης περίπου 18.000 κατοίκων κοντά στη Βαλένθια.

Το βίντεο, διάρκειας σχεδόν έξι λεπτών, καταγράφει την επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Σε αυτό φαίνεται μια ομάδα νεαρών να επιτίθεται στον άνδρα, χτυπώντας τον επανειλημμένα με γροθιές και κλωτσιές, ακόμη και στο κεφάλι.

Advertisement

Advertisement

Κατά τη διάρκεια του ξυλοδαρμού ακούγονται, μεταξύ άλλων, φωνές όπως «χτυπήστε τον, πουτ@@@ς γιε», αλλά και «γύρνα πίσω στο Μαρόκο, στο Μαρόκο», γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις.

📹 Un grupo de jóvenes persigue y apalea a un magrebí en las fiestas de Tavernes de la Valldigna (Valencia). La Guardia Civil investiga a los responsables de la agresión racista tras la difusión de vídeos https://t.co/TK8D9mcGyk pic.twitter.com/ZCb1RaRqi8 September 24, 2026

Η επίθεση σταμάτησε όταν μια νεαρή γυναίκα παρενέβη, μπαίνοντας ανάμεσα στους επιτιθέμενους και το θύμα, σε μια προσπάθεια να τους απομακρύνει και να προστατεύσει τον νεαρό. Την ίδια ώρα, η συλλογικότητα La Valldigna Antifeixista καταγγέλλει ότι μεταξύ των ατόμων που συμμετείχαν στην επίθεση βρίσκονταν και ανήλικοι.

Η δημοσιοποίηση του βίντεο κινητοποίησε τις ισπανικές Αρχές, με τη Guardia Civil να ξεκινά έρευνα προκειμένου να εντοπιστούν και να ταυτοποιηθούν οι δράστες της επίθεσης.

Η δήμαρχος της πόλης εξέφρασε την απόλυτη καταδίκη και τον αποτροπιασμό της για όσα καταγράφονται στο βίντεο, εκφράζοντας την αντίθεσή της στην επίθεση και στα περιστατικά που εκτυλίχθηκαν στους δρόμους της Ταβέρνες δε λα Βαλντίνια.

Με πληροφορίες από El Pais