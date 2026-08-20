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Συνεχίζεται το δράμα των μεταναστών στη Μεσόγειο που φτάνουν στις ακτές της Ισπανίας με βάρκες και ταχύπλοα. Σε μια τέτοια περίπτωση, λουόμενοι σε δημοφιλή παραλία στον όρμο της Λα Μάνγκα στη Μούρθια, βρέθηκαν μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα όταν ένα σκάφος με 60 μετανάστες πλησίασε την παραλία.

Οι μετανάστες άρχισαν να βουτούν στη θάλασσα και να βγαίνουν στη στεριά πανηγυρίζοντας, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τουριστών, πολοί από τους οποίους μάζεψαν τα πραγματά τους και έφυγαν ενώ άλλοι ειδοποίησαν την αστυνομία.

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🇪🇸 A boat with dozens of illegal migrants is storming the shores of Spain’s Cala del Barco in Cartagena. pic.twitter.com/z4amTeP2Lx — Visegrád 24 (@visegrad24) August 20, 2026

Όπως φαίνεται στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου, ο διακινητής μόλις άφησε τους μετανάστες από την βόρεια Αφρική, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι νεαροί άνδρες, έκανε στροφή και εξαφανίστηκε στη θάλασσα.

🇪🇸 Spain’s Guardia Civil has launched a major operation to move migrants from a beach near the Moroccan border in Ceuta to temporary shelters.



The current facilities can hold 1,800 people, while about 4,000 remain on the beach. More tents are being set up in nearby parking… pic.twitter.com/ZE4WAuZrFI — Visegrád 24 (@visegrad24) August 20, 2026

Μετά την άφιξή τους στην ακτή, οι μετανάστες διασκορπίστηκαν γρήγορα και κατευθύνθηκαν προς κοντινές πόλεις. Η Ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) και η Εθνική Αστυνομία ξεκίνησαν επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους.

Το γεγονός έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας με την κυβέρνηση να δε΄χεται σκληρές πιέσεις γιανα αντιμετωπίσει τις μεταναστευτικές ροές.