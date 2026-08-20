Συνεχίζεται το δράμα των μεταναστών στη Μεσόγειο που φτάνουν στις ακτές της Ισπανίας με βάρκες και ταχύπλοα. Σε μια τέτοια περίπτωση, λουόμενοι σε δημοφιλή παραλία στον όρμο της Λα Μάνγκα στη Μούρθια, βρέθηκαν μπροστά σε ένα απίστευτο θέαμα όταν ένα σκάφος με 60 μετανάστες πλησίασε την παραλία.
Οι μετανάστες άρχισαν να βουτούν στη θάλασσα και να βγαίνουν στη στεριά πανηγυρίζοντας, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των τουριστών, πολοί από τους οποίους μάζεψαν τα πραγματά τους και έφυγαν ενώ άλλοι ειδοποίησαν την αστυνομία.
Όπως φαίνεται στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του κόσμου, ο διακινητής μόλις άφησε τους μετανάστες από την βόρεια Αφρική, οι περισσότεροι εκ των οποίων είναι νεαροί άνδρες, έκανε στροφή και εξαφανίστηκε στη θάλασσα.
Μετά την άφιξή τους στην ακτή, οι μετανάστες διασκορπίστηκαν γρήγορα και κατευθύνθηκαν προς κοντινές πόλεις. Η Ισπανική Πολιτοφυλακή (Guardia Civil) και η Εθνική Αστυνομία ξεκίνησαν επιχειρήσεις για τον εντοπισμό και την ταυτοποίησή τους.
Το γεγονός έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις στο εσωτερικό της χώρας με την κυβέρνηση να δε΄χεται σκληρές πιέσεις γιανα αντιμετωπίσει τις μεταναστευτικές ροές.