Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Μια ξεχωριστή γιορτή στήθηκε στο Arenys de Mar της Ισπανίας για τα 100ά γενέθλια της γλυκιάς γιαγιάς Μαρίας, με τους κατοίκους της περιοχής να θέλουν να της χαρίσουν μια ημέρα που θα θυμάται για πάντα.

Η συμπλήρωση ενός αιώνα ζωής συνέπεσε με την επέτειο μιας τοπικής εορταστικής διοργάνωσης, δημιουργώντας μια διπλή αφορμή για γιορτή στην πόλη. Η ατμόσφαιρα έγινε ακόμη πιο εορταστική όταν η μπάντα ξεκίνησε να διασχίζει τους δρόμους του Arenys de Mar, με μουσική και χορό, κατευθυνόμενη προς το σπίτι της εορτάζουσας.

Advertisement

Advertisement

Όταν η μπάντα έφτασε έξω από το σπίτι της, η Μαρία εμφανίστηκε στο παράθυρο εμφανώς συγκινημένη, για να δει από κοντά την έκπληξη που είχαν ετοιμάσει οι γείτονές της. Η ίδια μοιράστηκε τη χαρά της με τους ανθρώπους που είχαν συγκεντρωθεί στον δρόμο, οι οποίοι της ευχήθηκαν για τα 100 της χρόνια.

Η γιορτή εξελίχθηκε έτσι σε μια ιδιαίτερη στιγμή για ολόκληρη τη γειτονιά, με τη μουσική, τον χορό και τις ευχές να δημιουργούν ένα κλίμα χαράς και συγκίνησης.