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Οι αρχές ενίσχυσαν σημαντικά την περιφρούρηση των συνόρων με τη χρήση τεχνικών μέσων, όπως drones και ταχύπλοα σκάφη, ενώ κατασκεύασαν νέο μεταλλικό φράχτη.

Η ισπανική πλευρά παραμένει σε πλήρη ετοιμότητα λόγω ανησυχίας για νέες οργανωμένες διελεύσεις, οι οποίες προαναγγέλλονται μέσω καλεσμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Περισσότεροι από πέντε χιλιάδες μετανάστες παραμένουν στη Θέουτα μετά την πρόσφατη κρίση, περιμένοντας τις αποφάσεις των αρχών για το ενδεχόμενο απέλασής τους.

Η κατάσταση στη συνοριακή ζώνη προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση στην Ισπανία, με την Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο να ασκεί κριτική στον Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

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Νέο κύμα έντασης σημειώθηκε στα σύνορα της Θεούτα, καθώς οι δυνάμεις ασφαλείας του Μαρόκου ανακοίνωσαν σήμερα 15/8 ότι απέτρεψαν προσπάθεια νέα απόπειρα εισόδου εκατοντάδων μεταναστών, στην πλειονότητά τους από την υποσαχάρια Αφρική. Οι μετανάστες είχαν συγκεντρωθεί και κρυφτεί σε ορεινή περιοχή στα περίχωρα της συνοριακής πόλης Φνιντέκ (Καστιγιέχος στα ισπανικά), νοτιοδυτικά του ισπανικού θύλακα, όπως αναφέρει το Reuters.

Σύμφωνα με μαροκινές πηγές ασφαλείας, οι πράκτορες διέλυσαν τις ομάδες των μεταναστών, οι οποίοι παραμένουν στην ευρύτερη περιοχή, ενώ το ισπανικό ειδησεογραφικό πρακτορείο EFE επιβεβαίωσε την αναχαίτιση περίπου τριάντα ατόμων που προσπάθησαν να περάσουν τα σύνορα.

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Σύμφωνα με ισπανικά ΜΜΕ, η περιφρούρηση στη Θεούτα έχει ενισχυθεί σημαντικά τόσο στην ξηρά όσο και στη θάλασσα, με τη χρήση ταχύπλοων σκαφών, drones και τη συνδρομή του Βασιλικού Ναυτικού του Μαρόκου.

Οι μαροκινές δυνάμεις ασφαλείας παρεμπόδισαν την είσοδο 111 μεταναστών και συνέλαβαν 61 άτομα που αποπειράθηκαν να εισέλθουν στη Θέουτα παράνομα. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 109 από τους μετανάστες που αναχαιτίστηκαν είναι υποσαχάριας καταγωγής και οι άλλοι δύο είναι από το Μαρόκο.

Στην ξηρά, δυνάμεις της αστυνομίας και της χωροφυλακής ελέγχουν την περιμετρική ζώνη και τις ορεινές προσβάσεις, ενώ αυστηρά μπλόκα έχουν στηθεί σε κεντρικούς δρόμους. Παράλληλα, οι μαροκινές αρχές έχουν κατασκευάσει νέο μεταλλικό φράχτη ύψους τεσσάρων μέτρων στον δρόμο που συνδέει την πόλη Φνιντέκ με το σημείο διέλευσης Μπαμπ Θεούτα. Στην ισπανική πλευρά, άτομα της Πολιτοφυλακής (Guardia Civil) και της εθνικής αστυνομίας παραμένουν σε πλήρη ετοιμότητα για να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε ενδεχόμενο.

🇲🇦🇪🇸 Armoured military vehicles have been deployed to Ceuta’s Tarajal border as authorities brace for a possible mass migrant crossing from Morocco.



Follow: @europa pic.twitter.com/1k0XYBKySa — Europa.com (@europa) August 15, 2026

Ο φόβος για νέα οργανωμένη προσπάθεια εισόδου ενισχύθηκε από καλέσματα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως είχε συμβεί και πριν από την κρίση της 30ής Ιουλίου.

Τότε, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της ισπανικής κυβέρνησης, περισσότεροι από 80.000 άνθρωποι πέρασαν από το Μαρόκο στη Θέουτα, μια πόλη με πληθυσμό λίγο μεγαλύτερο των 83.000 κατοίκων. Οι περισσότεροι έφτασαν κολυμπώντας από τη θάλασσα, προκαλώντας μια πρωτοφανή μεταναστευτική κρίση και φέρνοντας την πόλη στα πρόθυρα της κατάρρευσης.

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🚨🇪🇸🇲🇦 ALERTE INFO | Les forces de sécurité marocaines ont empêché plusieurs centaines de MIGRANTS de tenter de rejoindre Ceuta, après des appels à un nouveau passage massif diffusés sur les réseaux sociaux.



Face à la situation, des dizaines de véhicules blindés ont été envoyés… — Cerfia (@CerfiaFR) August 15, 2026

Όπως αναφέρει η El Pais, περισσότερες από δύο εβδομάδες αργότερα, η κατάσταση απέχει ακόμη πολύ από την ομαλοποίηση, όπως παραδέχθηκε την Πέμπτη ο υπουργός Εσωτερικών Φερνάντο Γκράντε-Μαρλάσκα. Τουλάχιστον 5.000 από τους ανθρώπους που πέρασαν στη Θέουτα εξακολουθούν να βρίσκονται στην πόλη, περιμένοντας να διευθετηθεί η κατάστασή τους και αντιμετωπίζοντας το ενδεχόμενο απέλασης. Περίπου οι μισοί από αυτούς είναι ανήλικοι.

Πολιτική αντιπαράθεση στη Μαδρίτη

Η νέα συνοριακή κρίση πυροδότησε έντονη πολιτική θύελλα στην Ισπανία. Η πρόεδρος της Περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαμπέλ Ντίαθ Αγιούσο, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του Πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ, χαρακτηρίζοντάς τον «προδότη» και «ανεύθυνο» επειδή συνεχίζει να κάνει διακοπές αντί να ασχοληθεί με την επίλυση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα.

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Η Αγιούσο κατηγόρησε τον Σάντσεθ ότι επιτρέπει «την εισβολή τρομοκρατών στη χώρα», υπενθυμίζοντας ότι η Ισπανία διατηρεί τα τελευταία 11 χρόνια το επίπεδο 4 (σε κλίμακα 5) αντιτρομοκρατικού συναγερμού. «Αφήνει να μας εισβάλουν τρομοκράτες τους οποίους δεν θέλει να ταυτοποιήσει», δήλωσε χαρακτηριστικά.