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Οι έντονες πλημμύρες προκάλεσαν τον εγκλωβισμό οχημάτων σε υπόγεια πάρκινγκ και την παρασυρμό πεζών, κινητοποιώντας άμεσα τις τοπικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Η μετεωρολογική υπηρεσία αναβάθμισε το επίπεδο προειδοποίησης σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς καταγράφηκε σπάνια ένταση βροχόπτωσης που επιβάρυνε σοβαρά το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης.

Παρά τις εκτεταμένες υλικές ζημιές και τις 110 κλήσεις για βοήθεια, οι αρχές δεν ανέφεραν σοβαρούς τραυματισμούς από το ακραίο καιρικό φαινόμενο.

Περαιτέρω προειδοποιήσεις για καταιγίδες παραμένουν σε ισχύ σε διάφορες επαρχίες της Ισπανίας, καθώς η χώρα αντιμετωπίζει τα πρώτα μεγάλης κλίμακας θερινά φαινόμενα του 2026.

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Σκηνές χάους σημειώθηκαν στη Χαέν, στην Ανδαλουσία της νότιας Ισπανίας, όταν ισχυρή καταιγίδα με καταρρακτώδεις βροχές και χαλαζόπτωση μετέτρεψε μέσα σε λίγα λεπτά τους δρόμους της πόλης σε ορμητικούς χειμάρρους. Πεζοί παρασύρθηκαν από τα νερά, οχήματα εγκλωβίστηκαν ή βυθίστηκαν σε πλημμυρισμένα υπόγεια πάρκινγκ, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης δέχθηκαν δεκάδες κλήσεις για παροχή βοήθειας.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, μία από τις ισχυρότερες θερινές καταιγίδες των τελευταίων ετών έπληξε τη Χαέν το βράδυ της Τρίτης 16 Ιουνίου, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και σκηνές πανικού σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Οι έντονες βροχοπτώσεις συνοδεύτηκαν από ισχυρή χαλαζόπτωση, αιφνιδιάζοντας όσους βρίσκονταν στους δρόμους ή είχαν απολαύσει τον καλό καιρό λίγες ώρες νωρίτερα σε καφέ και μπαρ.

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Βίντεο που καταγράφηκαν γύρω στις 20:00 τοπική ώρα δείχνουν πεζούς να καλούν σε βοήθεια, την ώρα που τα ορμητικά νερά τους παρέσερναν και τους εμπόδιζαν να σηκωθούν. Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά περιστατικά, άνδρας παρασύρεται από χείμαρρο μεταξύ των οδών Calle Doctor Civera και San Clemente, ενώ σε άλλο βίντεο άτομο φαίνεται να επιπλέει κατά μήκος πλημμυρισμένου δρόμου δίπλα σε σταθμευμένο όχημα, δίνοντας την εντύπωση ποταμού και όχι αστικού δρόμου.

Παράλληλα, εικόνες από το υπόγειο πάρκινγκ Parking de la Constitución προκάλεσαν έντονη ανησυχία, καθώς τα νερά εισέβαλαν με μεγάλη ταχύτητα και, σύμφωνα με τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έφτασαν μέχρι την οροφή, καλύπτοντας πλήρως οχήματα.

Εκτεταμένες καταστροφές – Επί ποδός οι αρχές

Η σφοδρότητα του φαινομένου ήταν τέτοια που ανασήκωσε πλακόστρωτα και μετέτρεψε σε επικίνδυνες ζώνες τις υπαίθριες βεράντες καφέ και μπαρ, οι οποίες λίγες ώρες πριν λειτουργούσαν υπό συνθήκες καλοκαιρινής ηλιοφάνειας.

Η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet αναβάθμισε το επίπεδο προειδοποίησης σε πορτοκαλί συναγερμό, καθώς η χαλαζόπτωση και οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν αιφνιδιασμό σε εκατοντάδες κατοίκους που επέστρεφαν στα σπίτια τους. Παρότι η καταιγίδα διήρκεσε μόλις περίπου 20 λεπτά, προκάλεσε εκτεταμένα προβλήματα, με περίπου 50 χιλιοστά βροχής να καταγράφονται μέσα σε μία ώρα.

Σύμφωνα με το μετεωρολογικό δίκτυο Andalucia Meteo (AMETSE), καταγράφηκαν 32 χιλιοστά βροχής μέσα σε μόλις 15 λεπτά, ένα εξαιρετικά σπάνιο φαινόμενο που εξηγεί την ταχύτατη πλημμύρα της πόλης. Η απότομη εισροή νερού προκάλεσε σοβαρά προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο, με πίδακες νερού να εκτοξεύονται από φρεάτια και υπονόμους, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο την κατάσταση στους δρόμους.

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🚨 Un hombre arrastrado por el agua en la calle Doctor Civera hasta San Clemente, en Jaén. Más de 50 l/m² caídos en apenas una hora esta noche con aviso naranja activo. Las calles de la capital, convertidas en torrentes.



#Jaén #Tormenta #Inundaciones #AvisoNaranja… pic.twitter.com/S38Ar0eRIw — Hora Jaén (@HoraJaen) June 16, 2026

Αστυνομία και πυροσβεστική δέχθηκαν συνολικά 110 κλήσεις για πλημμυρισμένα γκαράζ, υπόγεια και άλλους χώρους, ενώ οι αρχές εξέδωσαν επείγουσες προειδοποιήσεις, καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Παράλληλα, συνέστησαν στους οδηγούς να εγκαταλείπουν άμεσα τα οχήματά τους εάν το νερό ξεπεράσει το ύψος των αξόνων των τροχών.

Κίτρινες προειδοποιήσεις και σε άλλα μέρη της Ισπανίας

Κίτρινες προειδοποιήσεις για έντονες βροχές και καταιγίδες παραμένουν σε ισχύ σε όλη την επαρχία της Χαέν και επεκτείνονται κατά μήκος της κοιλάδας του Γουαδαλκιβίρ σε Κόρδοβα και Σεβίλλη, ενώ αντίστοιχα μέτρα έχουν εκδοθεί για Γρανάδα και Σαραγόσα. Πορτοκαλί συναγερμός έχει ενεργοποιηθεί στη βορειοδυτική Ισπανία, κυρίως στη Γαλικία και γύρω από την Πονφεράδα στη Λεόν, λόγω αυξημένης καταιγίδας δραστηριότητας.

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Sorprendentes inundaciones en Jaén tras las recientes tormentas.https://t.co/jNlSZWWXpT pic.twitter.com/b35XltgLFl — YOLANDA RODRÍGUEZ VILLORIA (@VilloriaYolanda) June 17, 2026

Buckle up! It's going to get much, much worse.



This was Jaén in Andalusia, Spain yesterday… pic.twitter.com/hnLlY1VJYZ — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) June 17, 2026

Οι συγκεκριμένες καταιγίδες αποτελούν τα πρώτα μεγάλης κλίμακας θερινά φαινόμενα του 2026 στην Ισπανία. Παρά τις εικόνες καταστροφής, οι συντονιστές των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ανέφεραν ότι δεν έχουν καταγραφεί σοβαροί τραυματισμοί ούτε εκτεταμένες ζημιές σε κτίρια μέχρι στιγμής.

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Το φαινόμενο έρχεται μόλις έναν μήνα μετά από παρόμοιες ακραίες καιρικές συνθήκες στη Μούρθια, όπου είχαν σημειωθεί έντονες πλημμύρες. Τότε, βίντεο έδειχναν τεράστιους υδροστρόβιλους να σχηματίζονται στον ουρανό, ενώ δρόμοι μετατρέπονταν σε ποτάμια.

Το φαινόμενο, γνωστό στην Ισπανία ως «manga marina», αφορά περιστρεφόμενη στήλη αέρα πάνω από τη θάλασσα που σχηματίζεται κάτω από καταιγιδοφόρα νέφη και μπορεί να προκαλέσει ισχυρούς ανέμους. Στην περιοχή Λα Μάνγκα, κάτοικοι παρακολούθησαν πολλαπλούς θαλάσσιους ανεμοστρόβιλους ανοιχτά των ακτών κατά τη διάρκεια των σφοδρών καταιγίδων.

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