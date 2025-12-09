Σε μια μάλλον απρόσμενη απόφαση προχώρησε εργοδότης στην Ισπανία, απολύοντας εργαζόμενη επειδή πήγαινε στη δουλειά 40 λεπτά πριν από την επίσημη έναρξη της βάρδιάς της.

Παρότι για πολλούς εργοδότες μια τέτοια συνήθεια θα θεωρούνταν θετική, στην προκειμένη περίπτωση συνέβη το αντίθετο. Από το 2023 η εταιρεία είχε επανειλημμένα ζητήσει από τη 22χρονη να μην προσέρχεται στο γραφείο μεταξύ 6:45 και 7:00 το πρωί, δηλαδή πολύ πριν από το επίσημο ωράριό της που ξεκινούσε στις 7:30.

Η εργαζόμενη είχε σαφείς εντολές: δεν της επιτρεπόταν ούτε να «χτυπάει κάρτα» ούτε να ξεκινά εργασία πριν από την καθορισμένη ώρα. Παρ’ όλα αυτά, συνέχιζε να εμφανίζεται νωρίτερα, χωρίς να έχει ουσιαστικά κάποιο αντικείμενο απασχόλησης.

Τελικά ο εργοδότης προχώρησε στην απόλυσή της, επικαλούμενος σοβαρό παράπτωμα και επιμονή στην παραβίαση των κανόνων. Όπως υποστήριξε, η πρωινή της άφιξη όχι μόνο δεν πρόσφερε κάτι στην εταιρεία, αλλά έδειχνε συστηματική αγνόηση των οδηγιών.

Η 22χρονη προσέφυγε στο Κοινωνικό Δικαστήριο του Αλικάντε, υποστηρίζοντας ότι η απόλυση ήταν αδικαιολόγητη. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, παρά τις προφορικές και γραπτές προειδοποιήσεις εκείνη συνέχισε τη συνήθειά της, συγκεντρώνοντας συνολικά 19 παράτυπες πρόωρες αφίξεις. Σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα επιχείρησε να συνδεθεί στην εταιρική εφαρμογή πριν καν φτάσει στο γραφείο.

Ο εργοδότης την κατηγόρησε επιπλέον ότι πούλησε μεταχειρισμένη μπαταρία εταιρικού οχήματος χωρίς άδεια, γεγονός που –σύμφωνα με το δικαστήριο– επιβάρυνε ακόμη περισσότερο την εικόνα έλλειψης εμπιστοσύνης προς την εταιρεία.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο δικαίωσε την εταιρεία, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα δεν ήταν η «υπερβολική συνέπεια» της εργαζομένης, αλλά η επίμονη άρνησή της να τηρήσει τους κανόνες λειτουργίας – παράβαση που καλύπτεται από τον εργατικό κώδικα της Ισπανίας. Η εργαζόμενη έχει το δικαίωμα να ασκήσει έφεση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βαλένθια.

Η υπόθεση πάντως έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πολλοί χρήστες δυσκολεύονται να πιστέψουν ότι μπορεί κάποιος να απολυθεί επειδή… πηγαίνει στη δουλειά πολύ νωρίς.