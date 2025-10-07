Ένα κτίριο κατέρρευσε μερικώς στο κέντρο της Μαδρίτης όπως μετέδωσε η εφημερίδα El Pais το μεσημέρι της Τρίτης (7/10).

Ο απολογισμός «αυτή τη στιγμή εκτιμάται σε περίπου 10 τραυματίες, κυρίως με ελαφρά τραύματα», δήλωσε ο Φρανσίσκο Μαρτίν Αγκίρε, ανώτατος εκπρόσωπος της κεντρικής κυβέρνησης στην περιοχή της Μαδρίτης, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν τέσσερα άτομα αγνοούμενα».

Τουλάχιστον τρεις εργάτες οικοδομών τραυματίστηκαν μετά την μερική κατάρρευση ενός κτιρίου υπό ανακαίνιση στο κέντρο της Μαδρίτης, ανακοίνωσαν οι αρχές την Τρίτη.

Δύο άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά, ενώ ένα τρίτο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με σπασμένο πόδι, δήλωσε η Μπεατρίς Μάρτιν, εκπρόσωπος των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

Οι τραυματίες ανέφεραν ότι αρκετοί συνάδελφοί τους οικοδόμοι βρισκόταν μέσα στο κτίριο όταν κατέρρευσε, δήλωσε η Μάρτιν, χωρίς να δώσει τον αριθμό των αγνοουμένων.

Οι ισπανικές υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έχουν σπεύσει στο σημείο. Η El Pais κάνει λόγο για κτίριο 6 ορόφων και σύμφωνα με την τοπική αστυνομία υπάρχουν τουλάχιστον 3 τραυματίες.

🔴 ÚLTIMA HORA



Se derrumban varios forjados de un edificio en obras en la calle Hileras de Madrid, en la zona de Ópera. Hay 11 dotaciones de Bomberos Madrid trabajando allí tras el derrumbepic.twitter.com/sEiIrotFc4 — RTVE Noticias (@rtvenoticias) October 7, 2025

Πυροσβέστες με ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά και drones αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια.

Un edificio se derrumba en el centro de Madrid.



📺 Nos lo cuentan en @MananerosTVE. #Mañaneros7O https://t.co/lfLLyci274 pic.twitter.com/xa1H1mrv5s — La 1 (@La1_tve) October 7, 2025

Οι δημοτικές υπηρεσίες Πρώτων Βοηθειών ανακοίνωσαν ότι υπάρχουν «πολλοί» αγνοούμενοι.

«Η Πολιτική Προστασία περιέθαλψε μέχρι στιγμής τρεις εργάτες. Κανείς δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση. Αγνοούνται πολλοί συνάδελφοί τους», σύμφωνα με ανάρτηση X που κάνει λόγο για «κατάρρευση πολλών επιπέδων εντός του υπό ανακαίνισιν κτιρίου».

Σύμφωνα με το Reuters το κτίριο μετατρεπόταν σε ξενοδοχείο από την κατασκευαστική εταιρεία Rehbilita.

(με πληροφορίες από Reuters, El Pais)

