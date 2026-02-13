Πρωταγωνιστές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγιναν απρόσμενα 2 πρόβατα στο χωριό Μιχάρες της επαρχίας Άβιλα της Ισπανίας, όταν μετά τις έντονες βροχοπτώσεις της καταιγίδας «Λεονάρντο» φύτρωσε χορτάρι πάνω στο μαλλί τους.

Τα ζώα, που ονομάζονται Τζουάνι και Καρέτα, ανήκουν σε τοπικό κτηνοτρόφο, ο οποίος ανέβασε βίντεο με το ασυνήθιστο θέαμα στο διαδίκτυο. Οι σφοδρές βροχές που έπληξαν περιοχές της Ισπανίας νωρίτερα αυτόν τον μήνα μούσκεψαν το πυκνό τους τρίχωμα, το οποίο παγίδευσε υγρασία, χώμα και σπόρους, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες ώστε να βλαστήσουν μικρά κομμάτια πρασίνου πάνω στο μαλλί τους.

Shepherds in Ávila are completely baffled—they've never seen anything like this.



After weeks of nonstop heavy rain across Spain, sheep have been captured on video with actual green grass sprouting straight from their wool. pic.twitter.com/9QcY5x6GGx — Massimo (@Rainmaker1973) February 13, 2026

Ο κτηνοτρόφος εξέφρασε την έκπληξή του, γράφοντας: «Έχετε ξαναδεί πρόβατο με χορτάρι να φυτρώνει στο μαλλί του; Είναι η πρώτη φορά στη ζωή μου που το βλέπω».

Ειδικοί σημειώνουν ότι, αν και σπάνιο, το φαινόμενο μπορεί να συμβεί όταν παρατεταμένη υγρασία, σπόροι και ηλιακό φως συνδυάζονται πάνω σε πυκνό μαλλί.

Η ισχυρή κακοκαιρία Λεονάρντο σάρωσε την Πορτογαλία και την Ισπανία, προκαλώντας τον θάνατο ανθρώπων, αποσπώντας στέγες από σπίτια και πλημμυρίζοντας πόλεις.

