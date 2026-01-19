Τριήμερο εθνικό πένθος κύρηξε ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάνστεθ ο οποίος βρέθηκε στο σημείο της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην πόλη Αδαμούθ της Ανδαλουσίας, μαζί με τον υπουργό Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, τον δήμαρχο της πόλης και τον επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης της Ανδαλουσίας.

«Σήμερα είναι μια πολύ οδυνηρή ημέρα για όλους μας» είπε ο Σάντσεθ, εκφράζοντας τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών υποσχόμενος «πλήρη διαφάνεια στη διερεύνηση των αιτιών του δυστυχήματος» λέγοντας ότι «θα φτάσουμε στην αλήθεια, θα βρούμε τις απαντήσεις».

Advertisement

Advertisement

Breaking News | Spain

A deadly high-speed train crash near Adamuz, Córdoba has left at least 39 dead and 245 injured after a derailment and collision. Rescue efforts and investigations are ongoing.

Deepest condolences to the victims and their families. 💔#SpainTrainCrash… pic.twitter.com/M8sj0aAmEI — Michael Bogbo (@mikesensational) January 19, 2026

«Κάθε τραγωδία απαιτεί δύο πράγματα: ενότητα στο πένθος, ενότητα στην απάντηση. Από τη στιγμή που συνέβη αυτή η τραγωδία, το κράτος ενήργησε ενωμένο, συντονισμένο και με αφοσίωση. [..] Όλοι αναρωτιόμαστε πώς ήταν δυνατό αυτό, τι συνέβη. Ο χρόνος και το έργο των ειδικών θα μας δώσουν την απάντηση. Θα βρούμε την αλήθεια και όταν μάθουμε την απάντηση, θα ενημερώσουμε το κοινό με απόλυτη διαφάνεια. Μπορώ να εγγυηθώ στα θύματα ότι θα τα προστατεύουμε και θα τα βοηθάμε για όσο χρειαστεί» δήλωσε.

Ο πρόεδρος της Ανδαλουσίας, Χουάν Μανουέλ Μορένο, έκανε λόγο για «ένα τρομερά θλιβερό και οδυνηρό γεγονός και θα αφήσει το αποτύπωμά του σε εμάς, εδώ στην Ανδαλουσία, είμαι βέβαιος, για πάντα».

Από τη σφοδρή σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας το βράδυ της Κυριακής τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τουλάχιστον 152 τραυματίστηκαν, 24 εκ των οποίων σοβαρά ενώ οι Αρχές εκφράζουν φόβους ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Κατά τη σύγκρουση, αρκετά βαγόνια του τρένου της Iryo που εκτελούσε το δρομολόγιο Μάλαγα – Μαδρίτη, μεταφέροντας 300 επιβάτες, εκτροχιάστηκαν και συγκρούστηκαν με ένα τρένο της Alvia το οποίο κινούνταν στην αντίθετη κατεύθυνση και μετέφερε 184 άτομα, πραγματοποιώντας το δρομολόγιο Μαδρίτη – Ουέλβα.

Advertisement

Να σημειωθεί ότι το τρένο που ενεπλάκη στο δυστύχημα ανήκει σε ιταλική εταιρεία, η οποία ανέφερε ότι είχε υποβληθεί σε έλεγχο τέσσερις ημέρες νωρίτερα.

Θα χρειαστούν μέρες για να διαπιστωθούν τα αίτια

Ο πρόεδρος της κρατικής ισπανικής εταιρείας Renfe, Άλβαρο Φερνάντες Ερέδια, δήλωσε ότι τα αίτια του σιδηροδρομικού δυστυχήματος θα χρειαστούν ημέρες για να εξακριβωθούν, όπως και η επανεκκίνηση της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στη συγκεκριμένη γραμμή υψηλής ταχύτητας, όπου η σύγκρουση των δύο τρένων σημειώθηκε με χρονική διαφορά περίπου 20 δευτερολέπτων.

Όπως εξήγησε, «φαίνεται ότι το χρονικό διάστημα μεταξύ των δύο τρένων που κινούνταν σε αντίθετες κατευθύνσεις ήταν 20 δευτερόλεπτα». Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερέδια σημείωσε ότι υπάρχει σύστημα ασφαλείας της γραμμής, το οποίο «όταν εντοπίζει εμπόδιο στη γραμμή, μπλοκάρει τη διαδρομή, απαγορεύει την κυκλοφορία και διατάσσει έκτακτη πέδηση στο τρένο». Ωστόσο, ο διαθέσιμος χρόνος δεν επέτρεψε την ενεργοποίηση του μηχανισμού, όπως τόνισε.

Advertisement

Πρόκειται για δυστύχημα που συνέβη «υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες» και, όπως υπογράμμισε «το χειρότερο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να προβούμε σε εικασίες». Ο πρόεδρος ζήτησε να αφεθεί απερίσπαστη στο έργο της η Επιτροπή Διερεύνησης Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), υπενθυμίζοντας ότι πρόκειται για ανεξάρτητο όργανο, στο οποίο τόσο η Iryo όσο και η Renfe «παρέχουν κάθε διαθέσιμη πληροφορία».

«Από χθες βρίσκονταν ήδη εδώ τεχνικοί της CIAF», ανέφερε, προσθέτοντας ότι, κατά την άποψή του, δεν μπορεί να υπάρξει «οριστικό συμπέρασμα» από την έρευνα «πριν περάσουν αρκετές ημέρες».

Advertisement

Με 210 χλμ η σύγκρουση

Το γεγονός ότι το δυστύχημα σημειώθηκε σε ευθύ τμήμα της γραμμής, όπου το όριο ταχύτητας είναι 250 χιλιόμετρα την ώρα – ενώ τα τρένα κινούνταν με 205 και 210 χλμ/ώρα αντίστοιχα – επιτρέπει, όπως υπογράμμισε, να αποκλειστεί το ενδεχόμενο υπερβολικής ταχύτητας.

Παράλληλα, επισήμανε ότι πρόκειται για γραμμή που είχε επισκευαστεί τον Μάιο του 2025 και «θα έπρεπε να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση», ενώ είναι εξοπλισμένη με σύστημα ασφάλειας και σηματοδότησης LZB, το οποίο «ουσιαστικά αποτρέπει τα ανθρώπινα λάθη». Ως εκ τούτου, εκτίμησε ότι «πρέπει να έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα είτε στο τροχαίο υλικό είτε στην υποδομή».

Σύμφωνα με τον Φερνάντες Ερέδια, δεν μπορεί ακόμη να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι το τρένο Alvia συγκρούστηκε με εκτροχιασμένα βαγόνια της Iryo ή με κάποιο στοιχείο της γραμμής, προσθέτοντας ότι οι τροχοί του τρένου δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής.

Advertisement

«Όσοι επιβάτες ήταν εν ζωή έχουν απομακρυνθεί, ωστόσο είναι εξαιρετικά δύσκολο να διαπιστωθεί αν υπάρχουν ακόμη σοροί», αν και «πιθανότατα υπάρχουν», δήλωσε ο επικεφαλής της σιδηροδρομικής εταιρείας, σε συμφωνία και με όσα ανέφεραν άλλες αρχές, καθώς «τα δύο πρώτα βαγόνια του τρένου της Renfe, κι ενός του Alvia, έχουν πλήρως διαλυθεί» και η πρόσβαση στο σημείο είναι «ιδιαίτερα δύσκολη».

Advertisement

Σύμφωνα με όσα είπε, η αποκατάσταση της κυκλοφορίας στη γραμμή υψηλής ταχύτητας αναμένεται να καθυστερήσει «περισσότερο από τρεις ή ακόμη και τέσσερις ημέρες».

Σε δηλώσεις του στο RNE, τις οποίες επικαλείται το Servimedia, ο Φερνάντες Ερέδια ανέφερε ότι προετοιμάζεται εναλλακτικό επιχειρησιακό σχέδιο όσο διαρκεί η διακοπή της γραμμής. Η αποκατάσταση των υποδομών «δεν θα είναι γρήγορη», τόνισε. Στην ίδια συνέντευξη, ο πρόεδρος της εταιρείας διαβεβαίωσε ότι «το τρένο παρέσυρε την εναέρια γραμμή ηλεκτροδότησης (κατενάριο) και τα συστήματα σηματοδότησης».

Advertisement