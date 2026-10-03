Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το δάπεδο μπαρ κατέρρευσε το πρωί του Σαββάτου προκαλώντας τη μερική πτώση της οροφής και τον εγκλωβισμό περίπου τριάντα ατόμων στο εσωτερικό του κτιρίου.

Οι αρχές απεγκλώβισαν τους παγιδευμένους πολίτες και παρείχαν ιατρική βοήθεια σε έντεκα τραυματίες, οκτώ εκ των οποίων διακομίστηκαν σε νοσοκομεία και κέντρα υγείας.

Ομάδες διάσωσης και πυροσβέστες προχώρησαν στην αντιστήριξη του καταστήματος και συνεχίζουν τις έρευνες στο σημείο για να διασφαλίσουν τη σταθερότητα του κτιρίου.

Οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμα τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην κατάρρευση του δαπέδου ή περισσότερες πληροφορίες για τους πληγέντες.

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Περί τις 5:25 π.μ. το πρωί του Σαββάτου, οι αρχές ενημερώθηκαν ότι το δάπεδο ενός μπαρ στο San Vicente de la Sonsierra στην La Rioja στην Βόρεια είχε υποχωρήσει.

Αρκετά άτομα εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια και δεν μπορούσαν να εξέλθουν από τον χώρο.

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Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Πολιτοφυλακής (Guardia Civil), το συμβάν ξεκίνησε με την κατάρρευση του δαπέδου του καταστήματος, γεγονός που προκάλεσε στη συνέχεια τη μερική κατάρρευση της οροφής.

Ο προσωρινός απολογισμός κάνει λόγο για τουλάχιστον έντεκα τραυματίες και για 25 έως 30 άτομα που εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό, μέχρι που έφτασαν στο σημείο οι διασώστες.

Doce heridos por el derrumbe de un bar en La Rioja, que dejó atrapadas a unas 50 personas https://t.co/iDcdzxLtRL — El Día (@eldia) October 3, 2026

Ομάδες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο για να παράσχουν βοήθεια στους πληγέντες και να ελέγξουν αν υπήρχαν άλλα άτομα κάτω από τα συντρίμμια.

Από τους έντεκα τραυματίες που έλαβαν φροντίδα, οι έξι διακομίστηκαν στο Νοσοκομείο San Pedro στο Logroño και άλλοι δύο στο κέντρο υγείας του Haro.

Οι υπόλοιποι έλαβαν βοήθεια στο ίδιο το σημείο του συμβάντος, χωρίς να αναφέρεται στις αρχικές πληροφορίες ανάγκη για περαιτέρω διακομιδή σε νοσοκομείο.

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⭕ Once personas heridas por el derrumbe de un bar en La Rioja, que dejó atrapadas a unas 30



Ocho han sido trasladadas a centros sanitarios, seis al Hospital San Pedro y dos al Centro de Salud de Haro pic.twitter.com/x9aKJkBhrP — El Debate (@eldebate_com) October 3, 2026

Στο μπαρ μετέβησαν μέλη της Πολιτοφυλακής, πυροσβέστες και υγειονομικά κλιμάκια.

Οι ομάδες αυτές συνεχίζουν τις εργασίες για την ασφάλιση του κτιρίου και τον έλεγχο των συντριμμιών.

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Η επιχείρηση επικεντρώθηκε κυρίως στον εντοπισμό και τον απεγκλωβισμό όσων δεν μπορούσαν να βγουν από το κατάστημα, καθώς και στην παροχή άμεσης ιατρικής βοήθειας στους τραυματίες που βρίσκονταν ανάμεσα στα υλικά της κατάρρευσης.

Οι πυροσβέστες προχώρησαν σε αντιστήριξη του καταστήματος προκειμένου να σταθεροποιήσουν τη δομή που επλήγη από την υποχώρηση του δαπέδου και τη μερική κατάρρευση της οροφής.

Παράλληλα, διενεργούν έλεγχο στο εσωτερικό για να αποκλείσουν την πιθανότητα να υπάρχουν κι άλλα εγκλωβισμένα άτομα.

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Δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένα αίτια της κατάρρευσης πέραν της αλληλουχίας γεγονότων που περιέγραψε η Πολιτοφυλακή, ούτε λεπτομέρειες σχετικά με την ταυτότητα των πληγέντων.