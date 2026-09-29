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Οι προτάσεις περιλαμβάνουν την απαγόρευση των εξώσεων έως το 2030, την παράταση υφιστάμενων συμβολαίων μίσθωσης και αυστηρότερους κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει την κερδοσκοπία στην αγορά κατοικίας, απαγορεύοντας επιπλέον την αγορά ακινήτων από επενδυτικές εταιρείες.

Το νομοσχέδιο απαιτεί έγκριση από το κοινοβούλιο, όπου η κυβέρνηση συνασπισμού δεν διαθέτει την απαραίτητη πλειοψηφία.

Το κόμμα Junts εξέφρασε επιφυλάξεις για τις ρυθμίσεις, υποστηρίζοντας ότι οι προτεινόμενες αλλαγές ενδέχεται να πλήξουν τους μικρούς ιδιοκτήτες ακινήτων.

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Η ισπανική κυβέρνηση συνασπισμού ενέκρινε νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης, μετά τις κινητοποιήσεις που προκάλεσε η έξωση της 87χρονης Μαρικάρμεν από το σπίτι της στη Μαδρίτη την περασμένη εβδομάδα.

Οι υπουργοί συνεδρίασαν την Τρίτη προκειμένου να εξετάσουν τις προτάσεις, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξώσεων έως το 2030, όπως δήλωσε η υπουργός Υγείας Μόνικα Γκαρθία.

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Σύμφωνα με την ίδια, τα μέτρα θα μπορούσαν να προσφέρουν ανακούφιση σε περισσότερους από πέντε εκατομμύρια ανθρώπους. Ωστόσο, η Μίριαμ Νογκέρας, εκπρόσωπος του κόμματος Junts υπέρ της καταλανικής ανεξαρτησίας, υποστήριξε ότι η συμφωνία «αφήνει τους μικρούς ιδιοκτήτες ξεκρέμαστους».

Οι νέες ρυθμίσεις για τη στέγαση θα πρέπει να εγκριθούν από το ισπανικό κοινοβούλιο, όπου η αριστερή κυβέρνηση συνασπισμού δεν διαθέτει την απαιτούμενη πλειοψηφία. Η Γκαρθία ανέφερε ότι στα μέτρα που συμφωνήθηκαν την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνονται επίσης η παράταση των υφιστάμενων συμβολαίων έως το 2028, αυστηρότεροι κανόνες για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις και τις μισθώσεις δωματίων, καθώς και η απαγόρευση αγοράς κατοικιών από επενδυτικές εταιρείες.

«Ήρθε η ώρα να παρέμβουμε στην κερδοσκοπική αγορά κατοικίας και να αρχίσουμε να αποκαθιστούμε την ισορροπία ανάμεσα στους απλούς πολίτες και στα κερδοσκοπικά επενδυτικά κεφάλαια», δήλωσε η Γκαρθία.

Αναφερόμενη στις πρόσφατες κινητοποιήσεις, πρόσθεσε: «Ευχαριστούμε για τις κινητοποιήσεις και τους καταυλισμούς. Χωρίς εσάς, αυτό δεν θα ήταν δυνατό». Από την πλευρά της, η Νογκέρας δήλωσε ότι όλοι συμφωνούν πως οι εξώσεις θα πρέπει να σταματήσουν όταν το ακίνητο ανήκει σε επενδυτικό ή «κερδοσκοπικό» fund, το οποίο διαχειρίζεται κεφάλαια εκατομμυρίων ευρώ.

«Το να βάζουμε στην ίδια κατηγορία ανθρώπους που έχουν επενδύσει τις οικονομίες τους σε ένα διαμέρισμα, ένα εστιατόριο ή ένα ακίνητο και να τους αντιμετωπίζουμε όλους με τον ίδιο τρόπο είναι λάθος», δήλωσε στον ισπανικό δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα RTVE.

Η κυβέρνηση μειοψηφίας, στην οποία συμμετέχουν οι κυβερνώντες Σοσιαλιστές και οι μικρότεροι εταίροι τους από το Sumar, έχει στη διάθεσή της 30 ημέρες από τη δημοσίευση του σχετικού διατάγματος προκειμένου να εξασφαλίσει συμφωνία στο κοινοβούλιο.

Η υπουργός Στέγασης των Σοσιαλιστών, Ιζαμπέλ Ροντρίγκεθ, αναμένεται να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για τα νέα μέτρα σε συνέντευξη Τύπου που θα παραχωρήσει αργότερα την Τρίτη.

Με πληροφορίες από BBC, El Pais