Με τον χρόνο να μετράει αντίστροφα για να επικυρώσει το Ισραήλ με κάθε επισημότητα την συμφωνία για εκεχειρία στη Γάζα, η Χαμάς φαίνεται ότι προσπαθεί να διεκδικήσει την παράδοση των δύο εμβληματικών ηγετών της στρατιωτικής πτέρυγας της παλαιστινιακής εξτρεμιστικής οργάνωσης.

Εβραϊκά μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα ισραηλινές πηγές πληροφόρησης, μετέδωσαν σήμερα ότι το Ισραήλ απέρριψε κατηγορηματικά την παράδοση των σορών του Γιαχία Σινουάρ και του αδελφού του Μοχάμεντ Σινουάρ, οι οποίοι ηγήθηκαν των ενόπλων δυνάμεων της Χαμάς.

Σύμφωνα με το πρώτο στάδιο της κατάπαυσης του πυρός, Χαμάς και Ισραήλ αποφάσισαν να ανταλλάξουν Ισραηλινούς ομήρους με Παλαιστίνιους κρατούμενους εντός 72 ωρών από την υπογραφή της συμφωνίας.

Μάλιστα, η Χαμάς δήλωσε νωρίτερα σήμερα ότι αν το επιτρέψουν οι συνθήκες επί του πεδίου, θα μπορούσαν να παραδοθούν όλοι οι όμηροι και οι σοροί των νεκρών στο Ισραήλ.

Επίσης, η παλαιστινιακή οργάνωση συμφώνησε να μην πραγματοποιήσει τελετές κατά την παράδοση ομήρων στο Ισραήλ, όπως δήλωσαν στους «Times of Israel» ένας Άραβας διπλωμάτης και μια δεύτερη πηγή πληροφόρησης.

Οι τελετές κατά τη διάρκεια της προηγούμενης συμφωνίας για τους ομήρους στις αρχές του 2025, κατά τις οποίες αδυνατισμένοι όμηροι παρέλασαν μπροστά σε ένα πλήθος που φώναζε αντι-ισραηλινά συνθήματα, είχαν ως αποτέλεσμα να προκαλέσουν την οργισμένη αντίδραση του Ισραήλ, των ΗΠΑ και αρκετών ευρωπαϊκών χωρών.