Ισραήλ και Χαμάς συμφώνησαν στην υλοποίηση της πρώτης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα που είχε προτείνει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι υπογραφές «μπαίνουν» στις 12 το μεσημέρι. Βάσει αυτής της συμφωνίας, μέχρι την Δευτέρα οι όμηροι που κρατά η παλαιστινιακή οργάνωση αναμένεται να έχουν αφεθεί ελεύθεροι και παράλληλα να αποφυλακιστούν 250 Παλαιστίνιοι που είχαν καταδικαστεί σε ποινές ισόβιας κάθειρξης και άλλοι 1.700 που είχαν συλληφθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ μετά το ξέσπασμα του πολέμου. Επίσης το πρωτο μέρος της συμφωνίας προβλέπει ότι καθημερινά θα εισέρχονται τουλάχιστον 400 φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας κατά τις πρώτες πέντε ημέρες της εκεχειρίας, με τον αριθμό αυτό να αυξάνεται σταδιακά στη συνέχεια. Περιλαμβάνει, ακόμη, τη «σταδιακή επιστροφή των εκτοπισμένων» από το νότιο τμήμα της Γάζας προς την Πόλη της Γάζας και το βόρειο μέρος του θύλακα, «άμεσα» μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται δύο χρόνια και δύο ημέρες αφότου το Ισραήλ ξεκίνησε στρατιωτική εκστρατεία στη Γάζα σε απάντηση στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, στην οποία ένοπλοι υπό την ηγεσία της Χαμάς σκότωσαν περίπου 1.200 ανθρώπους και πήραν ομήρους 251 άλλους. Από τότε, τουλάχιστον 67.183 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα συμπεριλαμβανομένων 20.179 παιδιών, σύμφωνα με το τοπικό υπουργείο Υγείας.

12:22 Κορυφαίοι αξιωματούχοι των ΗΠΑ κατευθύνονται στο Ισραήλ απόψε

Ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ και ο Τζάρεντ Κούσνερ, πρώην ανώτερος σύμβουλος του Τραμπ και γαμπρός του, θα ταξιδέψουν στο Ισραήλ απόψε, σύμφωνα με δημοσιεύματα ισραηλινών μέσων ενημέρωσης. Ήταν μεταξύ εκείνων που στάλθηκαν στην Αίγυπτο για να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις για μια ειρηνευτική συμφωνία. Ο Τραμπ νωρίτερα δήλωσε ότι ήταν «τεράστια βοήθεια».

12:14 Σε ισχύ η συμφωνία λένε τα αιγυπτιακά Μέσα

Η συμφωνία για το πρώτο στάδιο του σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα τέθηκε σε ισχύ την Πέμπτη στις 09:00, μετέδωσε το αιγυπτιακό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο al-Qahera.

12:07 Ερντογάν: Συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο και γεωγραφικά ενιαίο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ

«Είμαι πολύ ικανοποιημένος με την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα…Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, κ. Τραμπ, ο οποίος επέδειξε την απαραίτητη πολιτική βούληση για να ενθαρρύνει την ισραηλινή κυβέρνηση στην εκεχειρία, καθώς και τις αδελφές χώρες Κατάρ και Αίγυπτο, οι οποίες συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξη της συμφωνίας…Ως Τουρκία θα παρακολουθούμε στενά την πιστή εφαρμογή της συμφωνίας και θα συνεχίσουμε να συμβάλλουμε στη διαδικασία…Ομοίως, θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας μέχρι να ιδρυθεί ένα ανεξάρτητο, κυρίαρχο και γεωγραφικά ενιαίο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ, με βάση τα σύνορα του 1967…Με την ευκαιρία αυτή, χαιρετίζω με την πιο εγκάρδια αγάπη μου τους αδελφούς μου Παλαιστίνιους, οι οποίοι εδώ και δύο χρόνια υφίστανται απερίγραπτους πόνους, αγωνίζονται για τη ζωή και την αξιοπρέπειά τους υπό απάνθρωπες συνθήκες, έχουν χάσει τα παιδιά, τις μητέρες, τους πατέρες, τους συγγενείς και τους φίλους τους, αλλά παρά όλες τις τραγωδίες που έχουν βιώσει, δεν υποχωρούν από την αξιοπρεπή στάση τους».

11:59 Μητσοτάκης: Βήμα ελπίδας προς την σταθερότητα

Ι welcome the agreement on the first phase of President Trump΄s Gaza plan- a step toward hope and stability. All parties must fully uphold the terms. Greece reaffirms its commitment to a secure and peaceful Middle East and is ready to play its part. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) October 9, 2025

11:53 Η Αθήνα χαιρετίζει την συμφωνία

«Η Ελλάδα χαιρετίζει την ιστορική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς σχετικά με την πρώτη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου του προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ για τη Γάζα, η οποία οδήγησε σε κατάπαυση του πυρός, αύξηση της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας και απελευθέρωση όλων των ομήρων», αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του.

Greece welcomes the historic agreement reached between Israel and Hamas on the first phase of U.S. President Trump’s Gaza peace plan, leading to a ceasefire, an increase in the delivery of humanitarian aid, and the release of all hostages. pic.twitter.com/Pgj0xBE61I — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) October 9, 2025

11:45 Ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής χαιρετίζει τη συμφωνία ως «προοίμιο μιας μόνιμης πολιτικής λύσης»

Ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, χαιρέτισε την ανακοίνωση συμφωνίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Γάζα.

Σημειώνετεαι πως η Παλαιστινιακή Αρχή κυβερνά τμήματα της κατεχόμενης από το Ισραήλ Δυτικής Όχθης, αλλά δεν κυβερνά τη Γάζα.

Σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του υπουργείου Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής, αναφέρεται ότι ο Αμπάς εκφράζει την ελπίδα ότι «αυτές οι προσπάθειες θα αποτελέσουν προοίμιο για την επίτευξη μόνιμης πολιτικής λύσης», που θα οδηγήσει «στο τέλος της ισραηλινής κατοχής του Κράτους της Παλαιστίνης και στην εγκαθίδρυση ενός ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους». Αναφέρει ότι ο Αμπάς επιβεβαιώνει την ετοιμότητά του να εργαστεί για να διασφαλίσει την επιτυχία της συμφωνίας και ζητά την άμεση εφαρμογή της.

11:42 Η στιγμή που ο Τραμπ ανακοινώνει στους συγγενείς την επιστροφή όλων των ομήρων – «Σας ευχαριστούμε, έχετε κάνει τόσα για εμάς»

11:40 Ο ΠΟΥ έτοιμος να εντείνει τις δράσεις του

Ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) χαιρέτισε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ως «ένα μεγάλο βήμα προς τη διαρκή ειρήνη», λέγοντας ότι ο οργανισμός του είναι έτοιμος να «εντείνει» την υγειονομική βοήθεια στη Γάζα.

I welcome @POTUS’s announcement about the ceasefire in #Gaza and hostage release — it is indeed a big step towards lasting peace for both Israelis and Palestinians. I hope all parties will respect the agreement, so the suffering of all civilians finally ends and all hostages are… pic.twitter.com/plOr27d5I7 — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) October 9, 2025

11:30 Τα άγνωστα σημεία της συμφωνίας

Αυτό που έχει ανακοινωθεί μέχρι στιγμής είναι μόνο η συμφωνία επί της αρχικής φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων του Τραμπ, το οποίο το Ισραήλ έχει αποδεχτεί και η Χαμάς έχει συμφωνήσει εν μέρει.

Ωστόσο, οι ανακοινώσεις δεν κάλυψαν ορισμένα ακανθώδη ζητήματα για τα οποία οι δύο πλευρές δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι δεν υπάρχουν λεπτομέρειες σχετικά με τον αφοπλισμό της Χαμάς – ένα βασικό σημείο στο σχέδιο του Τραμπ. Η Χαμάς έχει αρνηθεί προηγουμένως να καταθέσει τα όπλα της, λέγοντας ότι θα το κάνει μόνο όταν θα έχει ιδρυθεί ένα παλαιστινιακό κράτος.

Η μελλοντική διακυβέρνηση της Γάζας αποτελεί επίσης σημείο τριβής. Το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ ορίζει ότι η Χαμάς δεν θα έχει μελλοντικό ρόλο στη Γάζα και προτείνει να κυβερνάται προσωρινά από μια «τεχνοκρατική, απολιτική παλαιστινιακή επιτροπή», πριν παραδοθεί στην Παλαιστινιακή Αρχή που θα πρέπει πρώτα να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις.

ALL hostages to be released very soon! https://t.co/tmNrNaQwxi pic.twitter.com/XGjfj9Wm65 — The White House (@WhiteHouse) October 8, 2025

Israel and Hamas said they had agreed to a long-awaited ceasefire and hostage deal, the first phase of US President Donald Trump's plan to end a war in Gaza that has killed more than 67,000 people and reshaped the Middle East https://t.co/gcD0G0uQLc pic.twitter.com/fvrFRvFHGG — Reuters (@Reuters) October 9, 2025

Ο Νετανιάχου φάνηκε να αντιτίθεται στην εμπλοκή της Παλαιστινιακής Αρχής την περασμένη εβδομάδα, ακόμη και όταν αποδέχτηκε το σχέδιο του Τραμπ. Οι υπερεθνικιστές σκληροπυρηνικοί εντός του κυβερνώντος συνασπισμού του Νετανιάχου, πολλοί από τους οποίους θέλουν να ανοικοδομήσουν εβραϊκούς οικισμούς στη Γάζα, είναι επίσης πιθανό να αντιταχθούν σε αυτό το σημείο.

Η Χαμάς, δήλωσε ότι εξακολουθεί να αναμένει να έχει κάποιο ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας.

Επιπλέον, μέχρι το βράδυ της Τετάρτης, η Χαμάς δεν είχε ακόμη λάβει την τελική λίστα των Παλαιστινίων κρατουμένων που το Ισραήλ σχεδιάζει να απελευθερώσει σε αντάλλαγμα για τους ομήρους στη Γάζα, δήλωσε μια παλαιστινιακή πηγή στο BBC. Το σχέδιο των 20 σημείων αναφέρει ότι 250 ισόβιοι κρατούμενοι συν 1.700 Γαζανοί που κρατήθηκαν μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023 θα απελευθερωθούν.

11:25 Η στιγμή που Τραμπ έμαθε για τη συμφωνία

11:20 «Η ειρήνη φαίνεται επιτέλους εφικτή» – οι παγκόσμιοι ηγέτες αντιδρούν στη συμφωνία

«Τα βάσανα πρέπει να σταματήσουν», δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, προσθέτοντας ότι ο ΟΗΕ θα υποστηρίξει την «πλήρη εφαρμογή» της συμφωνίας, καθώς και θα αυξήσει την παροχή βοήθειας και τις προσπάθειες ανοικοδόμησης στη Γάζα. Προέτρεψε δε όλα τα μέρη «να εκμεταλλευτούν αυτή την ιστορική ευκαιρία για να δημιουργήσουν μια αξιόπιστη πολιτική πορεία προς τον τερματισμό της κατοχής, αναγνωρίζοντας το δικαίωμα αυτοδιάθεσης του παλαιστινιακού λαού και επιτυγχάνοντας μια λύση δύο κρατών που θα επιτρέπει στους Ισραηλινούς και τους Παλαιστίνιους να ζουν με ειρήνη και ασφάλεια».

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, επαινεί τις διπλωματικές προσπάθειες για την επίτευξη συμφωνίας και λέει ότι «ενθαρρύνεται» από την υποστήριξη που παρέχεται από την ισραηλινή κυβέρνηση και την Παλαιστινιακή Αρχή. «Τώρα, όλα τα μέρη πρέπει να τηρήσουν πλήρως τους όρους της συμφωνίας», λέει.

Η επικεφαλής εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ Κάγια Κάλλας λέει ότι η συμφωνία «σηματοδότησε μια σημαντική πρόοδο» και αντιπροσωπεύει «μια πραγματική ευκαιρία για τον τερματισμό ενός καταστροφικού πολέμου και την απελευθέρωση όλων των ομήρων».

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν λέει ότι η Γαλλία είναι «έτοιμη να συμβάλει» στην επίτευξη ειρήνης και κάλεσε «όλα τα μέρη να τηρήσουν αυστηρά τους όρους της».

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Σερ Κιρ Στάρμερ, χαιρέτισε την είδηση, λέγοντας: «Αυτή είναι μια στιγμή βαθιάς ανακούφισης που θα γίνει αισθητή σε όλο τον κόσμο, αλλά ιδιαίτερα για τους ομήρους, τις οικογένειές τους και για τον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, που έχουν υποστεί αδιανόητα βάσανα τα τελευταία δύο χρόνια».

Ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνεϊ δηλώνει «ανακουφισμένος που οι όμηροι σύντομα θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Μετά από χρόνια έντονων δεινών, η ειρήνη φαίνεται επιτέλους εφικτή».

Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, χαρακτήρισε τη συμφωνία «πολύ απαραίτητο βήμα προς την ειρήνη» και προέτρεψε τα μέρη να «σεβαστούν τους όρους του σχεδίου».