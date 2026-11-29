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Οι δύο πλευρές απέτυχαν να γεφυρώσουν τις σοβαρές διαφωνίες τους, με αποτέλεσμα να μην προγραμματιστεί νέος γύρος διαπραγματεύσεων μεταξύ των κομμάτων τους.

Ο Γκάντι Άιζενκοτ αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους πολιτικούς του εταίρους, ενώ το Λικούντ κατηγόρησε τον ίδιο για έλλειψη πραγματικής βούλησης συνεργασίας.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις του Άιζενκοτ με τον Ναφτάλι Μπένετ, με κύριο σημείο τριβής το ζήτημα της στρατολόγησης των υπερορθόδοξων Εβραίων.

Ο Άιζενκοτ διαθέτει προθεσμία έως τις 6 Δεκεμβρίου για να ολοκληρώσει τον σχηματισμό κυβέρνησης μετά τις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

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Χωρίς συμφωνία για τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας στο Ισραήλ ολοκληρώθηκε την Κυριακή (29/11) η συνάντηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου με τον Γκάντι Άιζενκοτ, παρά την πρόταση του απερχόμενου πρωθυπουργού για εναλλαγή των δύο πολιτικών αντιπάλων στην εξουσία.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους, το Λικούντ και το κόμμα Γιασάρ ανέφεραν ότι η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε «εποικοδομητικό κλίμα» και ότι «και οι δύο πλευρές επιδίωξαν να γεφυρώσουν τις σημαντικές διαφορές που τις χωρίζουν».

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Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσιεύματα του εβραϊκόφωνου Τύπου, οι σοβαρές διαφωνίες που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης οδήγησαν στην απόφαση να μην πραγματοποιηθεί νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ των διαπραγματευτικών ομάδων των δύο κομμάτων.

Ισραήλ: Η πρόταση Νετανιάχου και το αδιέξοδο στις συνομιλίες

Ο Γκάντι Άιζενκοτ φέρεται να ξεκαθάρισε στον Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι δεν προτίθεται να εγκαταλείψει τους πολιτικούς του εταίρους. Άφησε, ωστόσο, ανοιχτό το ενδεχόμενο συμμετοχής του Λικούντ και των συμμάχων του στην κυβέρνηση μετά τον σχηματισμό της, υπό την προϋπόθεση ότι θα αποδεχθούν τις βασικές αρχές της.

Από την πλευρά του, το Λικούντ κατηγόρησε τον Άιζενκοτ ότι με τη στάση του έδειξε πως δεν επιθυμεί πραγματικά τον σχηματισμό κυβέρνησης.

Είχε προηγηθεί, το βράδυ του Σαββάτου (28/11), η ανακοίνωση του Μπενιαμίν Νετανιάχου ότι είναι διατεθειμένος να αναλάβει την πρωθυπουργία σε δεύτερο χρόνο, παραχωρώντας αρχικά τη θέση στον Γκάντι Άιζενκοτ, στο πλαίσιο συμφωνίας για εκ περιτροπής πρωθυπουργία.

Η πρόταση αυτή του Νετανιάχου ώθησε τον επικεφαλής του Γιασάρ να δώσει στο Λικούντ προθεσμία 24 ωρών για την επίτευξη συμφωνίας σχηματισμού κυβέρνησης συνεργασίας.

Οι διαπραγματεύσεις με τον Ναφτάλι Μπένετ

Την ίδια ώρα, για περισσότερες από τρεις ώρες βρίσκονταν σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Γιασάρ και του πολιτικού σχηματισμού Μπεγιαχάντ του Ναφτάλι Μπένετ. Βασικό «αγκάθι» των συνομιλιών ήταν το ζήτημα της στρατολόγησης των υπερορθόδοξων Εβραίων.

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Ο Ναφτάλι Μπένετ είναι ο μοναδικός αρχηγός κόμματος στον συνασπισμό του Άιζενκοτ που υποστηρίζει τον σχηματισμό κυβέρνησης εθνικής ενότητας με τη συμμετοχή του Λικούντ.

Υπενθυμίζεται ότι ούτε το πολιτικό στρατόπεδο του Μπενιαμίν Νετανιάχου ούτε εκείνο του Γκάντι Άιζενκοτ εξασφάλισαν κοινοβουλευτική πλειοψηφία στις εκλογές της 27ης Οκτωβρίου.

Ο Άιζενκοτ, στον οποίο ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισαάκ Χέρτσογκ, ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης, έχει προθεσμία έως τις 6 Δεκεμβρίου, με δυνατότητα παράτασης έως και 14 επιπλέον ημερών.

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